“Chocolate” Rigau justifica las prevenciones de “Toto” Caputo

A Luis Caputo no le falta sinceridad. A su forma, el ministro de Economía admitió una retracción en las inversiones por el temor de que Javier Milei pierda las elecciones y regrese el kirchnerismo. “Un infierno” que descartó, pero para el que, por las dudas, se prepara con la acumulación de reservas. La preocupación se justifica por la impresión adversa causada en los mercados por el contraste de opiniones sobre el futuro de Javier Milei y Axel Kicillof en las visitas que efectuaron a Nueva York en simultáneo.

A ninguno de los dos pareció importarle demasiado lo que aguardaban quienes los escucharon. La previsibilidad como fruto de un diálogo entre dos oponentes que aspiran a lo mismo. Puede que Miel haya exagerado en imputar a Kicillof la suba del riesgo país por sus objeciones al RIGI. Pero sobre todo por los recortes de fondos al gobierno bonaerense desde la administración central. Kicillof puede argüir que lo hizo para conmover a los tenedores de bonos de la deuda provincial con los que estuvo reunido y que se aprecie el esfuerzo que hace por cumplir con esa obligación.

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Su administración empleó en el primer semestre del año más del 64% de los fondos asignados por el presupuesto a esa erogación. Unos 730.000 millones de pesos que sobresalen frente a los 680.000 millones (40,71%) gastados por el Ministerio de Desarrollo Comunitario. Y a los 90.000 millones del Instituto Provincial de la Vivienda (31,45%) en el territorio donde la desigualdad de acceso a servicios elementales constituye un déficit estructural, de acuerdo con el minucioso análisis sobre datos oficiales realizado por la consultora PPA.

¿Capitalizará el Gobierno esta experiencia en la Argentina Week de París? La premisa de Diego Santilli es aprovecharla para seducir a gobernadores con la reelección de Milei. Una tarea que tal vez lo obligue a omitir una queja de los vinculados con Vaca Muerta de las firmas petroleras. Los anticipos de regalías que exigen algunos de ellos son otro factor que demora la llegada de nuevas inversiones. El gobernador de Neuquén, Rolando “Rolo” Figueroa, es uno de los que se destacan por obtener recursos de esa forma, según una versión insistente.

Igual que Alberto Weretilneck de Río Negro. Pero en especial Andrea Confini, su esposa y secretaria de Energía. Apodado “el Brujo”, Weretilneck no está en París, adonde viajó Jorge Macri, fortalecido por el respaldo de Cristian Ritondo a jefe de gobierno porteño. Un gesto que puede resultar extraño a quienes no sepan que, aunque sostenga lo contrario, Santilli desea competir para ser jefe en la ciudad y no candidato a gobernador bonaerense.

Pero con su acercamiento a Macri, lo que pretende Ritondo es bloquear cualquier hostigamiento de su primo Mauricio a través de Soledad Martínez. La intendenta de Vicente López es la vice de Ritondo en Pro bonaerense. Martínez está en la encrucijada típica de responder por igual a Jorge y a Mauricio Macri cuando no hay diálogo entre ellos. El expresidente hizo que Hernán Lacunza desautorizara a la mesa donde Ritondo negocia una alianza electoral con La Libertad Avanza.

Luis Caputo, París. Oct. 1, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) Teresa Suarez - AP

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Ritondo se valió de Gastón Gaudio para responder a esa ofensa. “No hace nada por el otro. Solo lo que le conviene a él”, dijo el extenista para desmentir que Macri esté detrás de su candidatura a presidente de Independiente de Avellaneda. Una redundancia innecesaria. Si hay alguien interesado en la suerte de Gaudio en ese club, es Ritondo. Aunque algunos malpensados aseguran que, más que por él, Ritondo se preocupa por el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el socio comercial de Gaudio en negocios relacionados con el fútbol. Macri también cultiva la amistad del emir.

Nadie sabe si sobrevendrá un conflicto de intereses. Pero esa sola especulación pone en un relieve exagerado la tensión entre Jorge y Mauricio Macri por el sucesor de Ezequiel Sabor en la Secretaría de Gobierno. La falta de diálogo entre ellos vuelve por ahora infructuosa la búsqueda de Daniel Angelici en su rol de head hunter. Waldo Wolf asegura en reuniones sociales que ocupará esa butaca. Jorge Macri pretende seducir a Angelici con esa solución. Alguien de su confianza, Lautaro García Batallán, sustituiría a Wolf como legislador porteño.

Angelici, sin embargo, parece inclinarse por Francisco Quintana para refrendar su amistad con Macri. Quintana es uno de los pocos dirigentes de Pro en los que los dos confían. La virtud que destacan de Ritondo sus camaradas es, precisamente, no olvidarse de ellos. Si antes era cercano, Marcelo Rocchetti parece estar predestinado a estarlo todavía más. Rocchetti es uno de los accionistas de Playa Norte, la sociedad anónima que desde el 8 de junio administra el balneario de Pinamar ubicado entre los de Botavara y Kota Beach.

Identificado en los catastros como Unidad Turística Fiscal N° 42, está ubicado en el sector de esas playas próximas a los dos edificios construidos por Ritondo en Pinamar Norte. Playa del Norte se constituyó el 18 de mayo. Veintiún días después, el intendente Juan Ibarguren firmó el decreto N° 942, que autorizó a los herederos de la concesión de ese balneario a transferirlo a Playa Norte. Seguramente dolidos por perderse la oportunidad que otros, como Rocchetti, hallaron, hay quienes creen por eso que Ibarguren presionó a los herederos para concretarla.

Cristian Ritondo. 02/07/2026. Hernan Zenteno - La Nacion

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Rocchetti fue jefe de Gabinete de Ritondo en el Ministerio de Seguridad bonaerense y comparte con él estadías en Pinamar. Ibarguren es otro buen amigo de Ritondo. Playa del Norte tramita en el Concejo Deliberante una ordenanza de excepción que le permita habilitar unas 500 carpas y sombrillas cuya instalación no estaba prevista en la concesión original.

En uno de los edificios contiguos funciona Gagiro, restó que permanece abierto todo el año y que pretende emular la concentración de políticos que convoca Casa Mar, el parador de Daniel Vila que administra Rodrigo Morán, otro ilustre vecino de Mataderos y exlegislador porteño de Pro. Sergio Massa es uno de los infaltables en Casa Mar en temporada alta. También Manzano. ¿Uno de los espantados con las exposiciones de Milei y Kicillof en Manhattan?

De ser cierto, habría que atribuirle la compra del 70% de Metrogas a YPF a una compulsión maníaca. No parece el caso. Sobre todo por el gesto sonriente con el que acompañó a Kicillof. Al Ejecutivo bonaerense lo desvela en estas horas Julio “Chocolate” Rigau. Las eficaces gestiones de Claudio Bernard consiguieron que el TOC N° 5 de La Plata aplazara hasta marzo el juicio oral y público previsto para noviembre.

Rigau, Claudio y Facundo Albini están acusados de valerse de falsos empleados para desviar fondos millonarios de la Cámara de Diputados bonaerense al financiamiento de la política. La fiscal Betina Lacki estima en 4000 millones de dólares la suma fugada con esa maniobra desde 2002. Bernard preside el TOC N° 2, pero es famoso por regular al resto de esos tribunales y convertirse por ese privilegio en interlocutor del sistema político. Un rol en el que cobró mayor relieve con el caso Rigau.

Amparándose en una resolución de 2002 y en la independencia de poderes, la Cámara de Diputados archivó y destruyó documentación clave para la investigación de Lacki. Solo Cristian Castillo, del PTS, se abstuvo de esa decisión, acompañada sin restricciones por el resto, incluidos los 18 legisladores de La Libertad Avanza. El pacto de sangre suscripto por Sebastián Pareja a cambio de una de las cuatro vacantes en la Corte. Seguramente un tremendismo. Pero que justifica la prevención tomada por Caputo.

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