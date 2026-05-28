Irse a vivir a otro país cambia el cerebro y el corazón. El idioma (cuando no se habla en castellano), las comidas, la idiosincrasia y las reglas del juego varían, y el migrante con ellas.

Empieza entonces una transformación que por bastante tiempo lo convierte en una persona dual: lo que fue, en el seno de una cultura determinada, y en lo que se convertirá en un entorno por completo diferente. Hay situaciones que dramatizan ese cambio cuando el sujeto migra a la fuerza, desamparado y sin destino fijo.

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Jaime Levinas es un cineasta argentino, nacido en Buenos Aires, que de adolescente se fue a vivir a Holanda y que hoy reside en Nueva York.

Su trabajo cruza cine, docencia e instalaciones audiovisuales. Actualmente prepara su primer largometraje, Peperklips, en el que retrata las sensaciones de un joven argentino implantado en Rotterdam.