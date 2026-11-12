Cómo acabar de una vez por todas con la nostalgia del franquismo

Hace tiempo le oí contar la anécdota a Gay Mercader, pionero promotor del rock and roll en España. Debió de ocurrir tras el primer concierto de los Rolling Stones en nuestro país, el 11 de julio de 1976, cuando Franco ya estaba muerto pero el franquismo aún seguía muy vivo. Mercader acompañó a Mick Jagger y Keith Richards a su hotel de Barcelona, de vuelta del concierto en la Monumental. Dos admiradoras iban con ellos, y ya se disponían a subir los cuatro a las habitaciones cuando un conserje los detuvo; Jagger y Richards no entendían qué trataba de decirles, hasta que Mercader se lo aclaró: el buen hombre aseguraba que, si las dos parejas no le mostraban el libro de familia, probando así que estaban casadas y bien casadas, no podía permitirles el paso… Yo no sé qué hubiera dado por ver la cara que en aquel momento pusieron los dos músicos; tampoco sé cómo acabó el incidente: solo espero que las dos parejas se las arreglaran para esquivar al conserje y pasar una noche fantástica. Lo que sí sé es que, en su versión más benigna, eso es lo que fue el franquismo. ¿La mitad de los jóvenes españoles quieren vivirlo? ¿Seguro? En realidad, hay una herramienta infalible para acabar de una vez por todas con la nostalgia del franquismo: la máquina del tiempo. Como no es cuestión de incurrir en prácticas sádicas, yo no trasladaría a los defensores de la dictadura o los aquejados por una pulsión autoritaria al franquismo fascista de los años cuarenta, con sus fusilamientos cotidianos, sus campos de concentración, su hambre insondable, su penuria generalizada y su autarquía a cal y canto; a decir verdad, bastaría con mandarlos a los años sesenta o primeros setenta, cuando España era una mezcla de convento y cuartel donde regía algo casi peor que el fascismo: un engendro del demonio llamado nacionalcatolicismo (en el cual las madres de los supuestos nostálgicos, por ejemplo, ni siquiera podrían abrir una cuenta corriente sin permiso del marido). Con eso sería suficiente: luego ya solo quedaría esperar hasta que, al cabo no de días sino de horas o minutos, los viajeros en el tiempo imploraran de rodillas y sollozando que acabáramos con el experimento y los devolviéramos cuanto antes al aborrecido presente. Lástima que no dispongamos todavía de una máquina del tiempo, dirán ustedes; así es: porque, mientras la inventan, solo podemos sustituirla contándoles a los jóvenes en la escuela y donde haga falta, con hechos y datos, sin moralinas, regañinas ni simplificaciones, lo que fue de verdad el franquismo (y, de paso, por qué la peor democracia es mejor que la mejor dictadura). Ese es el primer motivo que suele alegarse para explicar la presunta nostalgia de aquel régimen entre los jóvenes: la ignorancia de lo que fue. Otro es la ola autoritaria que nos invade. Ambos me parecen válidos, pero hay un tercero que no suele mencionarse, y que yo no descartaría. ¿Por qué los jóvenes sienten o dicen sentir nostalgia del franquismo? Pues por lo mismo que nosotros decíamos a su edad idioteces parecidas: para fastidiar a sus mayores, para plantarles cara e insubordinarse contra ellos; en suma: para joderlos. Sobra añadir que, idioteces aparte, es un motivo perfectamente legítimo.