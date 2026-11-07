Ir al cine es participar de una sesión de hipnosis, porque toda película es un ensueño dirigido. Pero la gente de la sala cinematográfica Pathé Buitenhof de La Haya ofrece hipnotizar a los hipnotizados para que puedan “dejar temporalmente en segundo plano los recuerdos de una película que ya conocen, con la esperanza de disfrutarla como si nunca la hubieran visto”.

El responsable será el hipnotizador Victor Kraemer, especialista en asuntos tan cuestionados como la Programación Neurolingüística y la sanación cuántica. Los espectadores verán filmes como The Matrix, Se7en, La La Land e Interstellar como si fuera la primera vez.

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El proyecto fue reprobado tanto por cinéfilos como por psicólogos y psiquiatras. Nosotros lo cuestionamos por otras razones. Renegamos de ese marketing de la nostalgia que, como ya no tiene futuros para vendernos, se empeña en que compremos nuestro pasado. Sabemos que la inocencia perdida no se recupera. Y que, por más que nos esforcemos, la puerta al paraíso perdido está clausurada.

Y además:

El proyecto se llama Pathé Rewind (¿rebobinar es olvidar?) y se realizará este 9 de noviembre en La Haya. Se exige que los anotados hayan visto previamente la película y que participen, anteriormente, de una sesión online con el hipnotizador.