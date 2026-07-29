Conspiraciones II

Hace diez días se descubrió una conspiración internacional. Irrefutable. El mundo se confabuló para que el Seleccionado no fuera campeón mundial por cuarta vez en su historia y segunda consecutiva. El veredicto sobre la existencia de la conjura fue unánime. (De los fanáticos). A través del superior tribunal popular más grande del mundo. Las redes sociales.

Pero algo hacía ruido. Esa misma Corte había condenado (sin evidencias, obvio) a los argentinos por actos discriminatorios, engreimiento, provocaciones y transgresiones reiteradas. Hasta que el Presidente aclaró todo y separó paja de trigo. O verdades de fake news. Esta condena era nula. El juicio estuvo viciado por injerencia maliciosa (financiamiento incluido) de gobiernos extranjeros. Empezando por el de Brasil. Lamentablemente, lo aclaró después de haber hecho justicia por lengua propia. Y una lástima que aún no haya presentado las pruebas de esa conjura antiargentina. Habría sido absuelto de su vindicta verbal contra un par suyo, hecha (con arrojo y valentía) dentro del propio país agresor. Irrefutable. La envidia es poderosa. Y algunos disfrutan más de la derrota del rival que de la victoria propia. La sucesión de éxitos de la Argentina ya es intolerable. Conspiraçoes não têm fim. La verdad, si. Nos queda la ironía (mejor aclararlo).