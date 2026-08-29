Crecer con más oportunidades Un informe presentado por Unicef en Chubut es una herramienta que permite medir la situación de la niñez en las provincias en materia de salud, educación y protección, para mejorar las políticas públicas

Visibilizar y monitorear las condiciones en las que crecen niñas, niños y adolescentes es una condición para mejorar las políticas públicas. Con ese objetivo, el 27 de agosto presentamos en la provincia de Chubut “Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia”, una herramienta que, a través de un Índice Provincial de Niñez, aporta evidencia comparable y periódica sobre la situación de las chicas y los chicos en las provincias argentinas.

Crecer en la Argentina

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Alrededor del 70% de la inversión destinada a la niñez se implementa en las provincias. Allí se concentran competencias en salud, educación y protección. Por eso, conocer qué ocurre en cada territorio no es un ejercicio estadístico, sino una forma de ordenar prioridades y fortalecer la capacidad de los gobiernos para garantizar derechos.

El Índice Provincial de la Niñez reúne información indicativa y limitada de fuentes oficiales en cuatro dimensiones: condiciones materiales, educación, salud y violencia. Su aporte es ofrecer una mirada multidimensional. Ningún indicador aislado alcanza para describir la vida de un niño: importan los ingresos del hogar, pero también los aprendizajes, la vacunación, la salud.

Los resultados muestran una Argentina atravesada por desigualdades persistentes. El promedio nacional del índice en 2025 alcanza 0,630 en una escala de 0 a 1, pero detrás de ese valor conviven realidades distintas. El lugar donde una niña o niño nace sigue asociado a diferencias en sus condiciones materiales, oportunidades educativas y resultados sanitarios. Un niño no elige dónde nacer. Tampoco elige el espacio fiscal o las capacidades institucionales del lugar donde crece.

Dicho de manera simple, la jurisdicción mejor posicionada en el índice alcanza un valor que más que duplica a la ubicada en el extremo inferior: 0,820 frente a 0,349. En la práctica, esas diferencias se expresan en datos tan sensibles como la mortalidad infantil: mientras en una provincia mueren 5 niñas y niños menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos, en otra mueren 14. El índice permite transformar datos dispersos en una señal clara sobre desigualdades que afectan vidas concretas y que requieren decisiones públicas sostenidas, tanto a nivel provincial como a nivel de nación.

En vez de leerse como un resultado definitivo, estos datos deben verse como una oportunidad de cambio. Entre 2016 y 2025, 22 de las 24 provincias mejoraron su valor. Esto nos muestra que avanzar es posible. Pero el progreso agregado no alcanza, por sí solo, para cerrar brechas profundas. En un país federal, mejorar año a año supone que cada provincia pueda sostener una asignación de presupuestos suficientes y eficaces para garantizar las políticas destinadas a la niñez.

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El Panorama se presentó en una provincia que muestra una posición destacada. En 2025 Chubut se ubica cuarta a nivel nacional, por encima del promedio del país y con resultados superiores en las cuatro dimensiones consideradas. Ese desempeño expresa un nivel elevado de cumplimiento de derechos de la niñez, aunque también invita a sostener esfuerzos y avanzar sobre aquellos desafíos específicos, que aún se observan.

Por eso es especialmente relevante que, en el marco de la presentación del Panorama, el gobernador de Chubut haya sido el primero en firmar un Compromiso por la niñez y la adolescencia. Ese gesto inaugura una convocatoria más amplia: que cada provincia, a través de su máxima autoridad, asuma públicamente la voluntad política de contribuir con políticas públicas y presupuestos a mejorar los derechos de niñas, niños y adolescentes. La infancia no puede depender del azar territorial. Convertir la evidencia en un compromiso que se monitoreará anualmente es un primer paso para que crecer en la Argentina signifique crecer con más oportunidades.

Por Rafael Ramírez Mesec PARA LA NACION Representante de Unicef en Argentina