Crónica de una apropiación anunciada se podría llamar lo que está sucediendo con las interpretaciones políticas del mensaje de León XIV.

En épocas de tanta incertidumbre, cuando nadie acierta a imaginar el futuro casi en ningún aspecto, hasta puede resultar reconfortante que suceda por fin algo que se temía que sucediera. Aunque contradiga al mundo ideal.

publicidad

publicidad

Por estas horas cada sector político entiende que el Papa vino a darle la razón a él, por eso formuló en el peculiar y genuino lenguaje pontificio inconfundibles reproches a los demás. Lo dice el peronismo en sus distintas versiones, en particular el sindicalismo, y de manera análoga lo sostienen sectores del oficialismo que, llamativamente, se muestran contentos frente al claro y contundente aval que el Papa les dio a las directrices mileístas (quién sabe si los libertarios se creen en serio eso o sólo están tratando de neutralizar las celebraciones ajenas).

Axel Kicillof y el gobernador catamarqueño Raúl Jalil, en el Palacio Libertad

El ombliguismo argentino debería tomarse un merecido descanso: la apropiación y libre interpretación de los discursos papales es algo que se verifica en casi todos los países que visita el Papa, tanto este papa como sus antecesores (por lo menos desde Paulo VI, quien a mediados de los sesenta inauguró la costumbre de los viajes internacionales yendo a Tierra Santa).

Cuando en 2015 Francisco fue a los Estados Unidos (después de hacer escala en Cuba) y se convirtió en el primer papa de la historia en hablar ante el Congreso de ese país, los demócratas celebraron con entusiasmo sus palabras sobre el cambio climático y la inmigración porque las consideraron un respaldo directo a sus políticas públicas. Los republicanos se saltearon esos fragmentos y se enfocaron en la defensa de la familia tradicional y la libertad religiosa, lo cual, entendieron, fue una validación de su propia plataforma.

En 2018, cuando Francisco visitó Chile, la izquierda celebró sus críticas al sistema económico global y las interpretó como un cuestionamiento al modelo neoliberal. La derecha se aferró al orden y al rechazo a la violencia, postura que vio como una condena a las protestas de izquierda en la región de la Araucanía. Más curioso fue lo ocurrido en Colombia en el contexto de una profunda polarización por los acuerdos de paz con las FARC: el gobierno de Juan Manuel Santos y los defensores del acuerdo leyeron los llamados del papa a la reconciliación y el perdón como una bendición explícita al proceso de paz. La oposición liderada por el uribismo interpretó las advertencias papales sobre la necesidad de una “justicia verdad” como un respaldo a las críticas sobre una supuesta impunidad del acuerdo.

publicidad

publicidad

Hace apenas cuatro meses, cuando el propio León XIV se convirtió en el primer papa que habla ante el Congreso de los diputados en la tan católica España, hubo grotescos intentos de apropiación parcial de diferentes sectores políticos que metabolizaron su discurso según las respectivas agendas ideológicas. El gobierno y la izquierda capitalizaron las referencias de contenido social, internacional y migratorio. El Partido Popular, en cambio, dijo que suscribía todo pero en particular la firme defensa de la dignidad humana, los valores de la vida y de la familia dadas las duras críticas del papa hacía el aborto y la eutanasia. Hubo una lectura por mitades si bien algunos sectores de izquierda, como Podemos y el Bloque Nacionalista Gallego, no aplaudieron nada, decidieron boicotear el acto. Se ausentaron. “Milagro papal en el Congreso: todos se dicen de acuerdo con León XIV”, tituló, suspicaz, el diario El País el 8 de junio.

El Congreso de España, reunido por la visita del papa León XIV STEFANO RELLANDINI - AFP

No es ningún secreto que el lenguaje vaticano está diseñado para apelar a la unidad y a valores universales al tiempo que refleja la doctrina social de la Iglesia, de por sí rica en conceptos amplios. Hay, podría decirse, una ambigüedad controlada. La zona gris a la que los voceros de la iglesia suelen justificar con argumentos pastorales queda a disposición de los políticos locales para ser rellenada de acuerdo con sus conveniencias. El resultado de este esquema, ciertamente estructurado por la religión, es un apilamiento de adhesiones -por una razón u otra todos suman complacencia- debido, más allá de la fe, en primer lugar a una legítima identificación con las ideas y la sabiduría ancestral de Roma; en segundo lugar, a la tendencia pavloviana de los políticos a evitar enemistarse con las grandes masas, y en tercer lugar, a una extendida combinación de ambas cosas.

Por el lado de las audiencias ayuda el cherry picking. Es la falacia de la prueba incompleta, ni más ni menos que tomar los ejemplos y argumentos que favorecen la posición de uno sin fijarse mucho en las que no la favorecen, de ahí lo de recoger sólo las cerezas maduras. Algo bastante parecido al sesgo de confirmación, buscar aquello que valida lo que uno piensa.

Cuando estos encantamientos con frases del discurso papal aparecen diseminados por los medios a lo largo de dos o tres días, el cherry picking en alguna medida se diluye porque los silencios estratégicos no quedan explicitados, no se ven. Pero cuando a la alternancia se la teatraliza “en vivo”, cierto aire infantil tiñe la atmósfera: aplaudo con alegría lo que me apetece y cuando la oferta del Santo Padre se aparta de mis gustos miro para otro lado.

publicidad

publicidad

Esto fue lo que ocurrió el domingo en el Palacio Libertad durante los 25 minutos del primer discurso de León XIV en suelo argentino, desgranado dentro del horario del visitante como jefe de Estado.

Se dijo que hubo allí una guerra de aplausos. Es una descripción que puede llamar a engaño. Los aplausos políticamente intencionados existen desde la época de Nerón pero a esta altura las manifestaciones de aprobación pueden responder a una gran diversidad de propósitos. El formato más arraigado de un público activo es el de las hinchadas de fútbol que buscan imponerse sobre sus rivales para influir de manera directa en el desarrollo del juego. Todo lo contrario de lo que aquí podía ocurrir. Los aplausos por turnos de los sectores políticos durante el discurso de León XIV no tenían posibilidad alguna de afectar la escena ni siquiera en forma de aclamación. Competir por su intensidad era un esfuerzo más bien ocioso. Se dirá que los políticos se estaban expresando desde sus corazones. Si eso fuera así entonces habría otra gran novedad.

Al poseer la prerrogativa de la infalibilidad, el Papa se sitúa por encima de las facciones y mantiene un tono inalterable ajeno a cualquier intento de complacer a las audiencias ocasionales. Tan adusto y firme como preparado para la ocasión, León XIV se limitó en todos los casos, imperturbable, a esperar que los aplausos cesaran para continuar con la lectura. Por cierto, una lectura notoriamente más fluida que la del orador nativo que lo precedió en el uso de la palabra.

Aparte del hecho extraordinario de la visita papal en sí, el suceso del domingo no fue singular por lo que algunos medios llamaron guerra de aplausos. Fue singular por una razón previa en la que tal vez no se reparó lo suficiente: nunca antes las personas que allí estaban se habían congregado. Eran los dirigentes de todos los sectores del arco político argentino (con la sola excepción del bloque del Frente Izquierda, cuyo volumen es de 4 bancas sobre 257). En esta configuración y bajo condiciones de tregua no existen registros de una representación así de plural respirando el mismo aire. Para que quede claro: no es que llevaban mucho tiempo sin verse, todos ellos nunca se habían encontrado. Ni siquiera en las asambleas legislativas, mucho menos en las trasmisiones de mando, ocasiones institucionales, se supone, que deberían ser cumbres multipartidarias. Hablar de si se invitaba o no para esta ocasión a los expresidentes al final fue una involuntaria distracción. De los seis ex presidentes, cinco son peronistas y de ellos, una se fue del país hace 45 años, otra está presa, otro ni siquiera llegó a gobernar una semana, al cuarto no lo eligió el pueblo sino que lo puso el Congreso y el quinto, el último, está procesado por supuestamente pegarle a la primera dama. De haber sido invitados, a los expresidentes les habría sido trabajoso aportar institucionalidad al acto.

Al final sólo asistió Mauricio Macri, pero de acuerdo con las explicaciones que dio Milei el mismo domingo no fue invitado por razones institucionales. El Presidente dijo le pidió a su hermana que lo agregara debido a que Macri fue fundamental en la historia argentina ya que dio el primer paso para ganarle al kirchnerismo.

publicidad

publicidad

¿No era un acto institucional?

“Es lo que la Argentina necesitaba”, se entusiasmó el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. “Lo importante es que acá hay una foto del país posible”, comentó un juez seguramente convencido de que debido a la presencia del papa se verificó una feliz concordia de la dirigencia. Desde un punto de vista fotográfico fue cierto. Javier Milei, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, por ejemplo, nunca habían estado antes a pocos metros de distancia uno del otro. Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel no se cruzaban desde que se vieron hace ocho meses en la inauguración de sesiones ordinarias del Congreso. Pero los que no se hablaban antes tampoco lo hicieron el domingo. El hecho de que ahora ni siquiera se hayan saludado -ni el gobernador con el presidente ni éste con la vicepresidenta ni algunos gobernadores entre sí- no augura una pronta traducción real de las exhortaciones del Papa a reconocer al que piensa distinto y a esforzarse en la búsqueda creciente de acuerdos, conceptos que por supuesto tuvieron la aprobación de importantes tribunas. Más aún, el Papa captó la discriminación protocolar hacia la vicepresidenta Villarruel (poco importa acá determinar quién empezó la pelea, quién traicionó a quién ni el grado de catolicismo de cada uno) y se detuvo a saludarla especialmente.

El saludo entre Victoria Villarruel y el papa León XIV en el Palacio Libertad Prensa Victoria Villarruel

Al finalizar el acto Milei formuló declaraciones ostensiblemente contradictorias. Por un lado celebró la presencia de todo el arco político, dijo que hay más cosas que unen que las que separan y por otro lado lo aborreció endilgándole un “pésimo nivel intelectual”, esto para justificar su deseo de no opinar sobre todo lo que acababa de decir León XIV. Hubiera bastado que dijera que no quería opinar, pero Milei fue Milei: “no quiero caer en esa miserabilidad de poner al Santo Padre en el debate rastrero de la política local”, dijo. Los rastreros todavía no habían alcanzado a llegar a sus casas luego del histórico encuentro de la concordia pontificia.