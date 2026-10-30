Cuando más (y más) no es suficiente

Para los responsables del sitio web Dictionary.com la palabra de este año es el sufijo “maxxing”. Es algo así como llevar una cosa hasta su punto más alto. Los bichos de gimnasio hacen proteinmaxxing, las personas con sueño planean un sleepmaxxing y hasta el Pentágono se jactó de su lethalitymaxxing. Perdón por esta catarata de anglicismos, no veo otra forma de contar esto.

El “maxxing” nació hace 40 años en el ámbito de los videojuegos, se popularizó en las redes gracias a un influencer llamado Clavicular (un tipo obsesionado con la belleza masculina) y hoy se mete en el habla con su credo de optimización y máximo rendimiento para cada asunto de la vida cotidiana.

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Un buen eslogan debe caber en una gorra, y el de este loco capitalismo del siglo XXI sería la palabra “MÁS”. Pero aquí rechazaremos esta idea de la vida como “-maxxing” (con su doble X); esta utopía de la maximización sin final. Porque somos individuos bastante pusilánimes y de aliento corto. Y nos confesamos “bastanteístas”: sujetos del “bastante”.

Y además:

Según datos de Dictionary.com, el uso del término explotó en la web en agosto de este año, lo que lo ayudó a ocupar este de palabra más consultada. McDonald’s usó el término «Bag Maxxing» para promocionar su juego anual de Monopoly. La maximización del maxxing.