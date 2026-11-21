Escuchar al vocero presidencial decir que el modelo económico del Gobierno no contradice a la Doctrina Social de la Iglesia es de un desconocimiento supino, o de una enorme conveniencia política tras el reciente paso de León XIV por la Argentina. Son dos ideas que están literalmente en las antípodas.

Por un lado, lo que hoy se está llevando adelante en el país responde a la Escuela Austríaca de Economía: la idea del mercado totalmente desregulado, el retiro del Estado y la creencia de que el libre juego de la oferta y la demanda lo resuelve todo sin importar el costo humano. Para justificar esto, muchas veces se intenta manipular y desvirtuar el pensamiento de la escolástica clásica. Pero vale aclarar de qué hablamos: la escolástica nació en la Edad Media, dentro de las escuelas monásticas y las primeras universidades europeas, como el gran método filosófico y teológico que buscó unir la fe con la razón para analizar la realidad desde la justicia y el bien común. El oficialismo suele tomar de ella solo su defensa de la propiedad privada o los precios libres, pero amputa su corazón moral: el precio justo y la condena a la usura y al lucro sin límites. Se trata de una teoría extrema que jamás se aplicó de forma completa y “a libro cerrado” en ningún país del mundo. En nuestra historia hubo intentos o variantes liberales, como en la última dictadura o durante el menemismo, pero nunca un ensayo tan dogmático como este, y las consecuencias sociales están a la vista de todos.

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Por el otro lado, la Doctrina Social de la Iglesia hunde sus raíces más profundas en el pensamiento de San Agustín, quien ya en los primeros siglos del cristianismo advirtió que sin justicia los reinos no son más que grandes latrocinios, colocando el bien común y la dignidad humana por encima de cualquier interés material. Siglos después, esa tradición fue sistematizada por el papa León XIII en 1891 al escribir Rerum Novarum, la primera encíclica social de la Iglesia. En plena Revolución Industrial, ese documento fundacional defendió tanto la propiedad privada como el salario justo, los sindicatos y la intervención del Estado para proteger a los trabajadores frente a los abusos del mercado.

Esa misma línea fue profundizada en nuestro tiempo por el papa Francisco —formado en la espiritualidad jesuita—, quien denunció incansablemente la “economía de la exclusión y la inequidad” y advirtió sobre los peligros de idolatrar al mercado mientras se descarta a las personas. No es casualidad que Robert Prevost haya elegido llamarse León XIV al asumir el pontificado: hijo espiritual de la Orden de San Agustín —una de las grandes tradiciones religiosas de la Iglesia junto a franciscanos y jesuitas—, tomó ese nombre justamente para continuar el legado de León XIII y recoger el guante que dejó Francisco ante los nuevos desafíos del trabajo y la economía global. Su mensaje en nuestro país fue inequívoco: la economía tiene que estar al servicio de la gente, y no la gente al servicio de la economía.

A su vez, esta visión encontró su verdadera traducción política en la Economía Social de Mercado, el modelo con el que Konrad Adenauer, desde la Democracia Cristiana, lideró la reconstrucción de una Alemania y una Europa completamente devastadas tras la Segunda Guerra Mundial. Profundamente formado en las encíclicas sociales, Adenauer entendió que ni el colectivismo estatal ni el capitalismo salvaje podían levantar a un pueblo. Su modelo demostró que la iniciativa privada y el mercado son motores importantes, sí, pero que por sí solos no alcanzan para construir una sociedad justa. Por eso exigía un Estado presente e inteligente que regulara, pusiera límites a los monopolios y abusos, garantizara derechos básicos y protegiera a los que menos tienen. Así fue como se reconstruyó Europa: con crecimiento económico, pero con cohesión social y dignidad humana.

Hoy la Argentina está atrapada en una falsa grieta entre los populismos estatistas que asfixian la producción y este experimento libertario que destruye el tejido social. Frente a ese péndulo destructivo, la Democracia Cristiana junto al Proyecto Argentina Azul —autoría del Dr. Carlos Lionel Traboulsi y llevado adelante por la Fundación Argentina Azul, presidida por él mismo— se erigen como la verdadera tercera posición que el país necesita. Se trata de una síntesis superadora y estratégica que defiende la libertad individual y la iniciativa privada dentro de un marco de solidaridad y justicia social, proyectando al mismo tiempo una Argentina integrada al mar, al conocimiento, a la industria genuina y al cuidado ambiental. Esta articulación permite diseñar auténticas políticas de Estado para alcanzar un desarrollo y un crecimiento sostenido y sustentable, pero sin sufrimiento social.

Para el pensamiento agustiniano, para la escolástica auténtica, para la Rerum Novarum, para el legado de Francisco que hoy encarna León XIV y para el humanismo demócrata cristiano, la economía debe estar siempre al servicio de la persona. Para el modelo que aplican hoy, la persona y la sociedad entera quedan subordinadas a los números del mercado.

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Querer mezclar ambas cosas tras la visita papal no es solo un error teórico: es intentar disfrazar un experimento de ajuste extremo con palabras que significan exactamente lo contrario. ¿Se puede hablar de Doctrina Social cuando el Estado se corre de todo y deja a la gente a la intemperie?

El autor es un abogado con sólida trayectoria en el ejercicio libre de la profesión, especializado en litigios civiles, sucesiones y tramitaciones patrimoniales bajo la normativa procesal provincial. Cuenta con amplia experiencia en asesoramiento institucional, redacción de documentos jurídicos, y coordinación de proyectos sociales y de comunicación pública orientados al desarrollo federal y regional.

Por Lucas Ariel Gieco