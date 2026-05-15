Por Manuel Jaramillo PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

El 11 de mayo de 2026 se publicó en el boletín oficial la Decisión Administrativa 20/2026, a partir de la cual se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional. En el marco del compromiso del gobierno nacional con el déficit cero se decidió qué, entre otras áreas relevantes para el funcionamiento del estado nacional, la motosierra llegue a los parques nacionales. En este contexto, sobre lo comprometido para el año 2026 para la Administración de Parques Nacionales, se ha decidido recortar 2577 millones de pesos.

Este monto es más relevante si consideramos que el presupuesto nacional 2026 se aprobó en 2025 con una pauta de inflación anual de aproximadamente 10,1%, sin embargo, la inflación acumuló 9,4% de incremento en los primeros tres meses de 2026. Agrava la situación que muchos de los costos operativos de las Áreas Naturales Protegidas están vinculados al consumo de combustibles y lubricantes que, por el contexto, han evidenciado aumentos muy por encima de la inflación.

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¿Qué significa este recorte en territorio? Por ejemplo, para Nahuel Huapi, primer Parque Nacional de la República, el recorte alcanza los 191 millones de pesos. El Parque Nacional Lanín perdió 157 millones de pesos, el Parque Nacional los Alerces 70 millones y el Parque Nacional Tierra del Fuego 77 millones. En la Patagonia argentina, la recurrencia e intensidad de los incendios forestales sobre exige los presupuestos de toda la administración pública y en particular de la Administración de Parques Nacionales para dar respuesta a la prevención, ataque temprano, combate y restauración post incendios. El reciente brote de hantavirus en la región patagónica es una alerta adicional de las necesidades presupuestarias que deberán afrontar los parques nacionales patagónicos para brindar seguridad y protección al ambiente, los visitantes y al propio personal.

Más allá de cada parque, las actividades de conservación y administración de áreas naturales protegidas han perdido 1.380 millones de pesos, con lo que sus capacidades de control y monitoreo del ambiente, asistencia a visitantes, capacitación y articulación técnica con diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales en gran parte del territorio nacional, se verá reducida significativamente.

Así como ocurre con otras áreas relevantes de la responsabilidad del Estado Nacional, el recorte en los recursos comprometidos para la conservación de la biodiversidad no es un ahorro, no es una contribución al déficit cero. Es tomar deuda interna que implicará retrocesos en procesos y avances que luego será más costoso recuperar. Sin mencionar el debilitamiento en materia de prevención de incendios forestales, que luego se traducirán en enormes gastos que indefectiblemente habrá que afrontar luego de producida la emergencia.

Fundación Vida Silvestre Argentina está próxima a cumplir 50 años y nuestra historia está intrínsecamente ligada a la Administración de Parques Nacionales. Quizás los vínculos más fuertes son la donación de nuestra Reserva Privada Campos del Tuyú, que se transformó en el primer Parque Nacional de la Provincia de Buenos Aires, y el primero en proteger el pastizal pampeano. Y la creación con Patagonia Land Trust del Parque Nacional Monte León que se convirtió en el primer parque nacional marino-costero.

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Esta articulación nos ha permitido conocer la calidad profesional y el compromiso personal del equipo de la Administración de Parques Nacionales, con quienes nos solidarizamos ante este nuevo recorte que afectará las condiciones habilitantes para el desarrollo de las responsabilidades indelegables que le asigna la ley. Animamos al Poder Ejecutivo Nacional a rever esta decisión y recomponer el crédito presupuestario para que todos los argentinos podamos gozar de un ambiente sano y equilibrado, como nos asegura la Constitución Nacional.