Cada 23 de noviembre, Día Internacional de la Palabra, es una invitación a celebrar aquello que nos distingue como humanos. Lo que nos da la posibilidad de nombrar lo que existe, imaginar lo que todavía no existe, tender un puente hacia el otro y expresarle un sentimiento. Hay palabras que abrigan, palabras que hieren, palabras que salvan y también palabras que no llegan o lo hacen demasiado tarde. Algunas encontraron su lugar en una carta; otras, en la fugacidad de un mail; otras atraviesan siglos. Unas pocas comprometen la vida entera, como cuando afirmamos “te doy mi palabra”. En esa frase sobrevive como una de las formas más elementales de la confianza: creer que lo dicho tiene valor, que la voz se convierte en compromiso eterno, en una promesa que merece ser honrada para siempre.

El Día Internacional de la Palabra fue impulsado por la Fundación César Egido Serrano con el propósito de reivindicar el diálogo como herramienta del entendimiento entre las culturas, las religiones y los pueblos. La fecha recuerda la inauguración, en 2009, del Museo de la Palabra, en Quero, provincia de Toledo, en el corazón de La Mancha cervantina. Palabra procede del latín, derivado del griego parabole, que significa comparación o semejanza. Como tal, acompañó el desarrollo de lo humano mucho antes de que pudiera fijarse sobre el papel. El lenguaje oral permitió transmitir experiencias, advertencias, conocimientos, relatos, recuerdos, historias; hizo posible que lo aprendido por una generación no desapareciera con ella. Fue, es y será un archivo vital del hombre.

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Esa palabra fue una voz que se encontró con las artes, el teatro, la ópera. Se hizo literatura, poesía, cine y hasta canción. En cada arte adquirió una textura propia y diferente. En Divinas palabras, Ramón María del Valle Inclán lleva el lenguaje a una dimensión poética superior y deslumbrante. En el extremo opuesto, pero con una intensidad conmovedora, Jean Cocteau escribe La voz humana, un monólogo atrapante, el que una mujer sostiene por teléfono en su última conversación con el hombre que la abandona, antes de que ella opte por suicidarse utilizando el cable telefónico. En el universo del psicoanálisis, la palabra es el centro, casi el eje. La palabra es también poesía, en una dimensión sagrada. En las distintas tradiciones religiosas, la voz y el lenguaje aparecen asociados a la creación, la revelación y el perdón, así como a la transmisión de una verdad superior. La palabra es, además, el vehículo para informar, que se materializa en crónicas, entrevistas, opiniones, ensayos, relatos y opiniones. También encuentra en la creación literaria el cauce para transmitir pensamientos, vivencias, sentimientos. En ese sentido, cabe destacar iniciativas como el Premio Estímulo a la Escritura “Todos los tiempos el tiempo”, que la Fundación Proa, la Fundación Bunge y Born y LA NACION organizan desde hace siete años para jóvenes de 20 a 40 años con objeto de apoyar obras inéditas en proceso embrionario, para que las nuevas generaciones encuentren el tiempo, la asistencia, el impulso necesario y el merecido reconocimiento.

En tiempo de conversaciones apresuradas, mensajes instantáneos y expresiones altisonantes que alejan la posibilidad del pensamiento profundo, la reflexión o la mirada diferente sobre un mismo tema, a veces desde la vereda de enfrente, es oportuno recordar, ahora y siempre, el reclamo del papa León XIV en su reciente visita: no dejemos de escuchar al otro...