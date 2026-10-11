Dios los cría...

“¿Dónde va Vicente? Donde va la gente”. El dicho, españolísimo, se usa para varias cosas: para señalar al que va hacia el lado al que todos van, sin reflexionar demasiado; al que sigue a los demás porque le conviene y al que le falta personalidad para diferenciarse de la manada.

Muy bien, Alfredo Cornejo dijo que hoy nadie identifica bien quién es la oposición a Javier Milei. Cornejo fue uno de los 13 gobernadores que acompañaron al Presidente a París para promocionar inversiones en la Argentina. Por lo que se ve hasta el momento, el gobernador de origen radical ya tendría definido su rebaño.

publicidad

publicidad

Los candidatos que participaron del primer debate presidencial en 2023 Prensa CNE

“Mejor solo que mal acompañado”, podría ser el refrán que le cabe a Milei cuando plantea: “Mi rival soy yo mismo. Me resulta casi insultante tener que debatir con un comunista”, dicho esto ante la posibilidad de que sus principales contrincantes para 2027 sean Axel Kicillof y Miryam Bregman.

¿Serán ambos los dirigentes más salientes de esa oposición invisible para Cornejo?

Por más que crezca en las encuestas, Bregman sabe que “una golondrina no hace verano” Y, por ahora, kicillof está más cerca del “al mal tiempo, buena cara”, del “tal palo, tal astilla” y del “dime con quién andas y te diré quién eres”. ¿Alcanza eso para ganar? A veces alcanzó, como cuando el peronismo hizo “de tripas corazón” y “a caballo regalado no le miró los dientes”. Y podría volver a pasar si frente a un lobo solitario que nunca pide perdón ni permiso, prefiera seguir criando cuervos aunque le coman los ojos.

Los candidatos que participaron del primer debate electoral de 2019 Cámara Nacional Electoral

publicidad

publicidad

Si de Sergio Massa se trata, sus últimas e intensas apariciones por la avenida colectora (la del medio no le sirvió de mucho), podría estar pensando en que “no hay mal que por bien no venga”, que “cuando el río suena, agua trae”, que “cocodrilo que se duerme es cartera” o, volviendo a los dichos españoles, que “al camarón que se duerme se lo lleva la corriente”. Elija usted querido lector a quien dedicarles los siguientes: “tira la piedra y esconde la mano”, “zapatero a tus zapatos”, “no muerdas la mano del que te da (¿o dio?) de comer”.

Hay uno multidestinatario: “el que roba a un ladrón tiene cien años de perdón”, y otros muy tentadores para asignar, como “lo barato sale caro”, “hierba mala nunca muere”, “loro viejo no aprende a hablar” y “sarna con gusto no pica”.

Ya sabemos que de la promesa electoral a su cumplimiento hay una distancia tan enorme como la del dicho al hecho y que no siempre hay que ir a llorar al campito. Así que no nos tomen por lelos porque no es verdad que “cada día que amanece, el número de tontos crece”.

A nosotros no nos rigen los refranes. Es más, hasta podemos mofarnos de ellos. Por ejemplo, el que ríe último no ríe mejor: no entendió el chiste; el que madruga encuentra todo cerrado, ni Dios lo ayuda; hay dos palabras que siempre nos abrirán muchas puertas: “tire y empuje”; nadie sabe lo que tiene hasta que ordena su pieza, y hay un mundo mejor, pero es carísimo.

Y recuerde: perro que ladra solo hace ruido.

publicidad