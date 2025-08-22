Discapacitadosgate: los Milei vs. los Kirchner

Sentado frente al Presidente, que miraba la pantalla de su celu, Diego Spagnuolo supo que ya era tarde para volver atrás. Director de la Agencia Nacional de Discapacidad, abogado y amigo de Javi, tenía que asumir el momento más dramático del que tuviera memoria. “Javier –dijo, tratando de disimular el temblor de su voz–, es mi obligación contarte algo gravísimo”. Dale, te escucho, lo invitó el Presi, que seguía entretenido en las redes. “A ver… He descubierto casos muy serios de corrupción en la Agencia. Se están choreando todo”. ¡Afuera, echalos! “Bueno, pero dejame explicarte”. ¡Afuera! “Javi, son gente que responde a Lule y Martín Menem”. ¡Afuera! “No terminé. Hay constancia de que Lule y Martín recaudan para Karina. Roban para la corona”. ¡Afuera, salí ya mismo de mi despacho!

Desde entonces, Diego, un sufriente, bajó el perfil. Como buen boga, fue haciendo acopio de información y cuidando de no quedar pegado en nada. Le traían para firmar un vale de taxi y encargaba una auditoría. ¿Renunciar, cosa de que su silencio no fuera una forma de complicidad? Jamás: moriría de pie; de pie junto a los discapacitados, víctimas todos, los truchos y también los de verdad, de la ferocidad de su motosierra. Hasta que estalló en el teléfono, en esa conversación –no sabemos con quién– filtrada a los medios y de la que hoy habla el país. Es el mayor escándalo de corrupción del Gobierno, que hasta ahora aspiraba a un lugar en las grandes ligas del afano básicamente con el caso $LIBRA; sin faltarle volumen al expediente cripto, no le venían mal nuevas credenciales. A por ellas.

Diego será muy buen boga, pero en el audio (una grabación clandestina e ilegal, todo sea dicho) resulta evidente que desconoce el uso de eufemismos: “Karina y Lule son los que manejan estos negocios”; “les piden guita a los prestadores” (de remedios); “al principio se manejaban con el 4%, pero después subieron a un 10/12%, y hasta 15/20%”; “se fueron al joraca” (perdón, esto es mío, no de Spagnuolo); “la droguería Suizo Argentina llamaba a los proveedores para informarles que debían aumentar el porcentaje de coimas, que luego serían subidas a Presidencia”; “Karina y Lule se estarán llevando medio palo [verde] por mes”; “esto se va a pudrir”; “hablé con el Presidente y le dije: ‘Están choreando, no te podés hacer el boludo’”. De esta última frase los investigadores sacaron un dato clave: lo tutea.

“Esto se va a pudrir”. Un profeta.

En el audio aparece otra afirmación de inusitada trascendencia: “Estos son peores que los Kirchner”. Ya sé: lo dice alguien que conoce muy bien a los Milei, lo cuenta desde adentro y presume de tener toda la data. Igual, lo considero una falta de respeto; con los Kirchner. Cómo va a comparar una trayectoria de décadas con dos hermanitos que todavía están haciendo los palotes. ¡Les faltan por lo menos 30 años de saqueo indiscriminado! Hay una especie de campaña para ningunear a los Kirchner. Me canso de escuchar de gente bien informada –en bancos, en el Congreso, en corporaciones– que Massita ha llegado a constituir una fortuna de 1000 millones de dólares; “más de lo que juntaron Néstor y Cristina”. Estoy en condiciones de desmentirlo; no lo de los 1000 millones, sino que un solo tipo pueda recaudar más que dos.

El muerto se ríe del degollado. Ayer, Cris cayó sobre el Pelu: “Tu amigo te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡no hiciste nada!”. ¡Cómo que no hizo nada! Protegió a su hermana, a los Menem, y eventualmente le quedaron unos pesos. Tobi nos acostumbró a sus lecciones de economía, química, botánica… Celebremos el efecto redentor de la cárcel: hoy enseña moral.

Las horas posteriores al estallido del Discapacitadosgate, el miércoles, dejaron ver a un gobierno en trance, inerme, mudito. Reaccionó a la noche con ese comunicado en el que le echa la culpa a la oposición; obvio: pronto veremos una foto de Spagnuolo con Lilita. Después se reunió el triángulo de hierro –más Guillermo Francos, convocado bajo la admisión de que le aporta seriedad al conjunto– y de allí surgieron varios cursos de acción. La idea es desacreditar a Spagnuolo, “un inútil que avisó tarde y mal, en momentos en que el Presidente estaba tuiteando”; reemplazarlo con Ian Moche, y afirmar que el dinero aportado por los laboratorios fue puesto a buen resguardo en el despacho de Karina hasta su destino final: los discapacitados.

Se decidió también volver a los niveles de retornos originales, del 4%, y ver la forma de compensar por otro lado; hubo consenso en que 20% es una tasa algo atrevida, fuera de mercado. “Perdón, nos entusiasmamos”, reconoció Kari. Su único justificativo fue que en tiempos de campaña y votaciones cruciales en el Congreso “no hay plata que alcance”.

Ayer, en un allanamiento a la Agencia de Discapacidad detuvieron a un ejecutivo de la droguería Suizo Argentina mientras intentaba escapar con 266.000 dólares repartidos en sobres. Me imagino a quiénes iban: periodistas.

Javi nunca pensó que iba a ser tan cuesta arriba la lucha contra la casta.