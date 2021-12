Don Quijote: locura, aventuras e ideales

La literatura en lengua española ha sido pródiga en la creación de personajes que trascienden el género literario y se han convertido en arquetipos de humanidad. Pero ninguno alcanzó la difusión universal de don Quijote de la Mancha. Tal es su irradiación en la cultura que su fama superó a su genial creador, Miguel de Cervantes Saavedra.

¿Por qué don Quijote nos interpela luego de cuatro siglos , siendo que vivimos en un mundo muy diferente del suyo? A decir verdad, corresponde ampliar la pregunta: ¿por qué ya interpelaba a los hombres de su época? Porque debe afirmarse que poco tenía que ver la vida del ingenioso hidalgo con la realidad de sus contemporáneos. Don Quijote era considerado por el vulgo un personaje “grandísimamente loco”, como le contesta su fiel escudero Sancho Panza, pidiéndole no enojarse por escuchar esa respuesta. De don Quijote se burlaban todos quienes se topaban en sus correrías y andanzas. Más aún, en su tiempo, el libro, precursor de la novela moderna, era considerado un libro de aventuras, la mayoría cómicas y disparatadas. ¿Por qué, entonces, el quijotismo llegó a identificarse con el héroe que acomete empresas imposibles? ¿Por qué es sinónimo del individuo que en soledad se embarca en cruzadas de las que seguramente saldrá derrotado? ¿Por qué es el paladín de la justicia, valiente y temerario, y de las causas nobles? ¿Qué es lo quijotesco?

Desde la publicación de la primera parte en 1605 se han dado numerosas interpretaciones sobre esa maravillosa ambigüedad. Sin embargo, prefiero que conteste el propio don Quijote: “Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida”. La condición humana es estar lanzados a la vida sin haber sido consultados. Nos encontramos viviendo en un tiempo y en un lugar que no elegimos. Pero al elegir la forma de nuestra existencia podemos arriesgarnos a ir más allá de nuestra realidad y decidir lanzarnos a la vida como aventura. Don Quijote es el adalid de una vida que va más allá de sus fronteras posibles y busca alcanzar lo imposible. Escribe Ortega en Meditaciones del Quijote: “La aventura quiebra como un cristal la opresora, insistente realidad. Es lo imprevisto, lo impensado, lo nuevo. Cada aventura es un nuevo nacer del mundo, un proceso único”. Es el hombre que tiene los pies en la tierra real, pero que en su imaginación vuela hacia un mundo de aventuras heroicas que dan sentido y futuro a la vida. Don Quijote es el héroe que no quiere renunciar a sí mismo y nos muestra el sentido de la vida como aventura. De una aventura en la que no importa si consigue plasmar sus ideales. Don Quijote es el símbolo de los derrotados, de quienes no desfallecen pese a sus dolorosos fracasos, pero que igual no amilanan al héroe: “Bien podrán los encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible”, le dice a su inseparable escudero, y así nos enseña el camino ejemplar a seguir.