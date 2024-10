Presente y futuro de Franco Colapinto en perspectiva

Franco Colapinto se convirtió en el piloto número 779 en correr en Fórmula 1. Una mezcla de esfuerzo y talento, estar en el lugar apropiado en el momento apropiado y el apoyo financiero que supo conseguir. Si las cosas van dentro de lo previsto, a fin de año habrá corrido 9 carreras, acumulando una experiencia invalorable. Una más y será uno más de los apenas 343 pilotos que corrieron diez o más carreras de F1 (1).

Ojalá pueda seguir corriendo en 2025 (hoy no está confirmado) y si es posible por varios años, digamos por ahora hasta 2028. Correr en cinco temporadas distintas es algo que han hecho hasta hoy apenas 233, el 30% de los corredores en la historia. Significaría casi con seguridad superar las cien carreras corridas en F1, algo que apenas han logrado 78 pilotos.

Obvio que correr mucho no necesariamente es sinónimo de éxito. Un ránking en el que quizás algunos no quisieran figurar es “Corredores con más carreras sin haber ganado nunca un Gran Premio”: hoy lo encabeza Niko Hulkenberg con 221 y lo siguen de Cesaris (208), Heidfeld (184), Magnussen (181). Hay en total 17 pilotos que corrieron más de cien carreras y nunca ganaron.

Franco Colapinto conduce el (45) Williams FW45 Mercedes en la pista durante el Gran Premio de F1 de Estados Unidos en el Circuito de las Américas el 20 de octubre de 2024 en Austin, Texas CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los cinco puntos logrados por Colapinto en tres carreras son un muy buen paso. 449 de los 779 corredores nunca lograron siquiera un punto en toda su carrera. Un paso siguiente sería subir al podio (llegar entre los tres primeros). Solo 216 pilotos subieron al menos una vez al podio y es obvio que los que más podios lograron son todos pilotos modernos, dado que ahora se corren más carreras por año. Por eso, quienes más veces subieron al podio son Hamilton (201), Schumacher (155) y Vettel (122).

Una estadística interesante es quien es el tercero que más veces compartió un podio, mérito que recae en Hamilton, Niko Rosberg y Vettel (en ese orden) con ocho. Dos podios diferentes fueron integrados por tercetos de pilotos que en conjunto suman 14 campeonatos mundiales (Prost, Senna y Schumacher una vez y más de una vez en distintos órdenes, Vettel, Hamilton y Verstappen).

También sería un hito hacer algún día la pole position y largar en el primer puesto. 106 corredores lograron hacer pole position, siendo Hamilton (106), Schumacher (68) y Senna (65) los que más veces lo lograron. Apenas seis lo lograron el día de su debut, incluyendo al gran Lole Reutemann, en Buenos Aires 1972 y terminó séptimo, a nada de lograr un punto que hasta entonces se daba hasta la sexta posición.

Algún día esperemos que llegue el día de ganar: ingresar al club de los 115 pilotos de F1 que alguna vez ganaron una carrera. Ganar diez carreras o más ya es para menos (35 pilotos incluyendo Lole con 12), siendo Lewis Hamilton el único “centenario” (ganó 105), seguido por Schumacher (91) y Verstappen (61). Checo Pérez fue quien más carreras debió esperar para su primera victoria: 190.

Existieron los “campeones sin corona”, máximos ganadores de carreras que no salieron campeón del mundo. Encabeza el genial Stirling Moss con 16 victorias y 4 subcampeonatos, tres detrás de Fangio. Siguen Coulthard con 13 y Reutemann con 12 (apoyamos al Williams de Colapinto, pero nunca perdonaremos la traición de Frank Williams y Patrick Head) y los brasileños Massa y Barrichello con 11.

Ni hablar del logro máximo de un corredor de Fórmula 1: 34 pilotos a lo largo de la historia fueron campeones en las 74 temporadas de F1, siendo la incógnita de este año si seguirán siendo 34 (campeón Verstappen) o si surgirá el número 35. 16 de los 34 lograron repetir al menos una vez, siendo muy conocida la estadística de más veces campeón. Hamilton y Schumacher 7, Fangio 5, Vettel y Prost 4. De ganar Verstappen ingresaría al club de los tetracampeones, y si no seguirá en el club de los seis tricampeones.

Si la pregunta fuera: ¿los automovilistas de qué país obtuvieron más campeonatos del mundo de F1?, hoy la respuesta es fácil y obvia: Inglaterra con 15. Sin embargo, esto recién fue cierto desde 2018, cuando Hamilton ganó el decimotercer campeonato para un inglés. Hasta 2014, la respuesta correcta era Alemania (Once de Schumacher y Vettel y después vino uno de Rosberg), como discutieron Iván de Pineda y los participantes en un conocido programa de preguntas y respuestas. Claro, la clave era que entre las opciones figuraba Inglaterra y no Gran Bretaña, porque en ese caso hubiera correspondido sumar los cinco campeonatos de escoceses (Stewart y Clark) y entonces no hubiera habido dudas.

Claro que casi todos los rankings conducen a un único nombre estelar cuando se miden promedios, o sea como porcentaje de la cantidad de carreras corridas. Mayor cantidad de carreras ganadas (47%), más podios (66,6%), más pole position (54,9%), más récords de vuelta (49%), más puntos obtenidos (bajo cualquier régimen homogéneo de puntuación), mayor cantidad de campeonatos con escuderías distintas (cuando el piloto importaba más que el auto) y el campeón a mayor edad: el nombre de Juan Manuel Fangio asoma como el más grande entre los grandes. El tiempo dirá hasta dónde llegará la carrera de Colapinto.

(1) Los datos son elaboración propia a partir de la base de datos propiedad de Arturo Santangelo