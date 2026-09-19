El apocalipsis de nunca acabar

Nos sobran las razones para la extinción, pero el peligro apocalíptico de esta semana tiene que ver con la IA, ese predictor de palabras al que le hemos inventado una personalidad y una intención homicida.

Jacob Coxon, ingeniero de Anthropic, habla de una “posible extinción” de la humanidad de aquí a 5 años, cuando esta tecnología resulte “incontrolable”. Timnit Gebru, investigadora de tecnología e IA, afirma que todo esto es una cortina de humo para evitar debatir sobre problemas reales como las armas autónomas.

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Hemos desarrollado un fuerte gusto y afición por los relatos de extinción humana. Hace cien años, si alguien llevaba un cartel que decía “El fin está cerca” se lo tomaba por loco; hoy se lo escucha con respeto y sus declaraciones aparecen en los titulares de los diarios.

Somos ansiosos y queremos respuestas rápidas, de ser posible para ayer. ¿Vamos todos a morir, o no? ¿Extinción o puro teatro? ¿Qué opinás, Bob Dylan? Que la respuesta, amigo mío, está soplando en el viento.

Y además:

“Absurdo: Los humanos se extinguirán en cinco años. Igualmente absurdo: Todo va a salir bien. Las dos narrativas más dominantes están completamente equivocadas”, dijo este lunes en redes sociales el emprendedor tecnológico y analista Gary Marcus. Hay razones para temer. El apocalipsis se suspende por un tiempo.