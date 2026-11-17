La iniciativa de Estados Unidos de intentar poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, conocido como el Comité de los 24 (C-24), abre un debate multilateral sensible, al existir 17 territorios reconocidos por la ONU pendientes de descolonización. En ese marco le correspondería a la Asamblea General de la ONU (AGNU) evaluar las consecuencias concretas de una eventual disolución del C-24 como asegurar que una decisión administrativa no vaya a menoscabar los compromisos consagrados en la Carta de la ONU. Es el caso del capítulo XI, relativo a los territorios no autónomos (arts. 73 y 74).

Conforme a lo dispuesto en la Carta, la AGNU en 1960 dio un paso decisivo al adoptar la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, resolución 1514 (XV). Un año después, creó el C-24 como órgano subsidiario para impulsar su aplicación (resolución 1654), con el voto en abstención del Reino Unido, Francia, España y la Unión Sudafricana (antecesora de Sudáfrica). Desde entonces decenas de territorios han puesto fin a su situación colonial. Sin embargo, la existencia de 17 colonias muestra que la responsabilidad de las Naciones Unidas no ha concluido.

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Si bien el fin del mandato del C-24 no tendría efectos jurídicos sobre la resolución 1514 ni respecto de las resoluciones y decisiones pertinentes adoptadas desde 1961 en el C-24, se debilitarían la memoria institucional y el mecanismo especializado que mantiene bajo examen y atención internacional anual las situaciones coloniales pendientes. También reduciría la presión diplomática específica sobre las potencias coloniales. Es el caso en particular del Reino Unido, que mantiene la ocupación colonial de 10 de los 17 territorios en agenda, incluidas las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La controversia también pone de relieve una paradoja. EE.UU. administra tres archipiélagos que permanecen en la lista de territorios no autónomos: Guam, Islas Vírgenes y Samoa Americana. También el C-24 continúa examinando anualmente el estatus político de Puerto Rico pese a que la AGNU había establecido en 1953 (resolución 748) que no correspondía aplicarle el régimen del capítulo XI de la Carta. Por eso, la actividad del Comité de los 24 no es una cuestión diplomática abstracta para Washington.

La eventual desaparición del C-24 no supondría la pérdida de la instancia institucional en las Naciones Unidas para tratar la descolonización ya que la Cuarta Comisión de la AGNU, encargada de examinar cuestiones políticas especiales y de descolonización, ya interviene en estos asuntos y recibe anualmente los informes correspondientes del C-24. En consecuencia, podría asumir parte de sus funciones si la AGNU así lo decidiera. Sin embargo, esa transferencia de responsabilidades no sería automática ni garantizaría la continuidad íntegra de las diferentes actividades que desempeña el C-24.

Para la Argentina, el C-24 es un ámbito diplomático relevante en la defensa de sus derechos soberanos sobres las Islas Malvinas. La resolución 2065 (XX), adoptada por la AGNU sin ningún voto en contra, surgió del trabajo y de las recomendaciones del C-24 y la propia resolución menciona los informes del Comité Especial que reconocieron la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Esa resolución sigue tan vigente como en 1965. Por lo tanto, la eventual desaparición del C-24 podría modificar el escenario institucional anual y reducir un espacio especializado de seguimiento, pero no afectaría los antecedentes jurídicos de la cuestión Malvinas.

El debate plantea interrogantes sobre la eficacia de los organismos internacionales y la necesidad de su reforma integral, pero también sobre la continuidad de mecanismos mediante los cuales se abordan controversias que permanecen sin resolver. La discusión no se limita a la supervivencia de un comité, sino que obliga a considerar cómo puede la ONU adaptar sus estructuras a las circunstancias actuales sin debilitar las herramientas multilaterales destinadas a resolver controversias aún pendientes y a promover la solución pacífica de dichos conflictos.

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Por Roberto García Moritán Para LA NACION embajador