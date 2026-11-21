Tenemos fe en la ciencia, creemos en ella, queremos creer, pero en un reciente estudio publicado por la revista científica Royal Society Open Science se nos revela que los mismos científicos todavía no se ponen de acuerdo acerca de lo que es la ciencia.

Para el informe -realizado por las investigadoras Marina Dubova y Qiawen E. Liu- se entrevistó a 92 científicos de distintas disciplinas y 99 sujetos. Se les entregaron 18 imágenes metafóricas acerca de la ciencia, que debían puntuar de 0 a 7.

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Por ejemplo: la mayoría del público y los científicos estuvieron de acuerdo en que la ciencia es una búsqueda de la verdad. La diferencia aparece cuando se les pregunta si la ciencia funciona “como un espejo que refleja la realidad”. La mayoría del público estuvo de acuerdo. La mayoría de los científicos negaron esta afirmación.

No seamos duros con ellos: el científico, como todo experto, sabe de los límites de su saber. Y cuando les preguntamos “¿qué es la ciencia?”, suelen responder “depende a quién le preguntes.”

Y además:

“La ciencia acaba de descubrir”, “un estudio científico dictamina”, repetimos todo el tiempo. Pero la propia definición de ciencia es menos uniforme de lo que pensamos. Hay un refrán norteamericano que dice “no creas nada de lo que piensas y solo la mitad de lo que sabes”.