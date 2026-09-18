El confort de Milei y los gobernadores con la crisis de la oposición 

La impotencia de la oposición para proponer una alternativa electoral a Javier Milei estimula la audacia de tinte electoral que trasunta el presupuesto enviado al Congreso por el gobierno. La derogación de la emergencia en discapacidad y nuevos recortes a las universidades conviven en ese cálculo con beneficios fiscales por 200 millones de dólares que promueve el artículo 65 para las centrales termoeléctricas Guillermo Brown y Vuelta de Obligado, controladas por Nicolás “Nicky” Caputo. Mientras que el 67 postula reducir de diez a cinco años el plazo para ejecutar los créditos fiscales obtenidos por los concesionarios de rutas nacionales.

Medidas inspiradas en la presunción de que todavía es posible recrear antagonismos y alianzas que potencien la posibilidad de que el Presidente sea reelecto. Las postales que Diego Santilli pone a circular procuran alimentar el desconcierto opositor y disimular el que reina puertas adentro del oficialismo. Las promesas de dinero que efectúa a los gobernadores con los que se reúne quedan supeditadas a lo que decida Luis Caputo en el Ministerio de Economía.

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El jefe del Gabinete procura sortear esa intermediación con la amplitud de recursos argumentativos que se le reconoce. Le transmite al peronismo federal que cuenta con votos suficientes para suprimir o suspender las PASO en el Senado y por canales informales le hace saber al cristinismo su desacuerdo con una medida de ese tipo. La exclusión de la reforma a la carta orgánica del Banco Central resuelta por Patricia Bullrich para que no fracasara la sesión de ayer desmienten el optimismo de Santilli.

Discusiones con el Presidente de la Cámara baja, Martín Menem, durante la votación sobre la reforma del Banco Central realizada en el Congreso a fines de agosto Santiago Filipuzzi

Para hacer funcionar a la comisión de Asuntos Constitucionales, Bullrich debió incorporar al temario una propuesta de Martín Goerling (Pro), sobre ficha limpia. El año pasado, el oficialismo frustró que el Senado aprobara esa ley con los votos en contra de Sonia Rojas y Carlos Arce, los senadores por Misiones que respondían a Carlos Rovira. Las PASO no fueron analizadas en la reunión de comisión de esta semana. El Pro no parece dispuesto a respaldar esa iniciativa.

El bloque UCR es un enigma sólo capaz de ser revelado por su jefe, Eduardo Vischi, el misterioso senador correntino aliado al gobernador Juan Pablo Valdés. Aunque reprochan a sus matrices partidarias la falta de un liderazgo, los gobernadores hallaron en esta crisis una verdadera zona de confort. Gustavo Sáenz recibió en Salta a Victoria Villarruel. La incomodidad que provoca la vicepresidente en el oficialismo y la oposición es funcional al mensaje inequívoco del gobernador de Salta para poner en valor la pretensión que comparte con otros. Ser aliado del oficialismo o de la oposición según les convenga en 2027.

Es un hecho que todas las provincias desdoblarán los comicios para elegir primero al gobernador y luego al presidente. De acuerdo a una versión insistente, hay gobernadores interesados en que Milei sea reelecto para quedar posicionados como candidatos presidenciales en 2031. Es el plan que se le atribuye a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba). Natalia De la Sota se permitió criticar veladamente a Llaryora en la misa que organizó en Río IV para recordar a su padre José Manuel.

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La diputada dijo que su padre no hubiese respaldado las políticas de Milei. El jefe del Gabinete de Llaryora, Manuel Calvo, le avisó a De la Sota un día antes que el gobernador y buena parte de su gabinete asistirían a ese oficio religioso. El apellido De la Sota causó revuelo esta semana cuando trascendió que Sergio Massa la menciona en reunión con dirigentes como eventual candidata a presidente.

Aunque nadie se tome en serio que Massa decline a favor de otro su propia postulación, el comentario provocó incomodidad entre dirigentes del peronismo federal. El peronismo precisa capturar el casi 10 por ciento del total de electores que hay en Córdoba. Se especula que las elecciones a gobernador serán entre marzo y mayo. Parece difícil que Llaryora tenga cómo evitar que De la Sota compita con él. De ese resultado dependerá la proyección nacional de ambos.

Sergio Massa, durante el homenaje realizado recientemente a José Manuel de la Sota

Cristina tampoco descarta serlo en una PASO a pesar de las malas noticias que surgen del frente judicial para ella y sus aliados. La opositora lista Naranja de la UOM acaba de impugnar la participación de Ricardo Lorenzetti en el recurso presentado en la Corte por Abel Furlán contra la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La oposición a Furlán refrescó la memoria de los 18 años en los que Lorenzetti fue asesor de la UOM de Rafaela y el estrecho vínculo que forjó allí con su titular, Roberto Oesquer.

Oesquer comparte con Furlán la conducción de la UOM intervenida. El titular de la Corte, Horacio Rosatti, deberá convocar a un conjuez cuando el máximo tribunal deba expedirse sobre ese recurso. Hay quienes creen en Tribunales que Furlán perdió con Lorenzetti un voto que contaba seguro. La otra mala noticia es que el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, objetó en la Corte que Furlán se presente como titular del gremio. Una condición puesta en suspenso, precisamente, por la intervención.

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Las demoras atribuidas al juez federal Ernesto Kreplak en la investigación acerca del fentanilo contaminado impiden por ahora determinar con exactitud cuál es el grado en el que Tri Eco está involucrada en esa causa. Dedicada al tratamiento e incineración de residuos hospitalarios. Tri Eco, Stericycle, Hábitat Ecológico y Arcillex forman parte del grupo de empresas controladas por los hermanos Fernando y Gustavo Mauro.

HLB Pharma le encomendó a Tri Eco la destrucción de cinco kilos de fentanilo el 13 de mayo del 2025. El día en que se realizó la denuncia penal contra su titular, Ariel García Furfaro, por distribuirlo contaminado y causarle la muerte a un centenar de pacientes. De un kilo de fentanilo pueden obtenerse dos millones de dosis de un fármaco 50 veces más potente que la heroína. El avance en la investigación debería confirmar o descartar vacíos en la cadena de documentación que demuestren la destrucción fehaciente de esa droga.

Traslado de Garcia Furfaro en los tribunales Federales de La Plata. Ignacio Amiconi

García Furfaro integró en 2020 la delegación oficial enviada por Alberto Fernández a Rusia para negociar en secreto la compra de vacunas Sputnik contra el Covid-19. Este antecedente y los acumulados por los Mauro llevan a pensar con prejuicios a quienes intervienen en el negocio de los residuos peligrosos. Sospechan que tal vez no se hayan destruido el total de los cinco kilos de fentanilo.

La compra de Hábitat Ecológico en 2007 marcó el ingreso de los Mauro a esta actividad. En la que se consolidaron en 2011 con el gerenciamiento de la firma internacional Stericycle. Hugo Alconada Mon reveló en 2022 que Stericycle admitió ante la SEC de los Estados Unidos haber pagado sobornos a funcionarios públicos en la Argentina para retirar residuos hospitalarios.

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Hábitat Ecológico es una de las firmas mencionadas en la documentación oficial de la SEC. Igual que la denominación de “alfajores” a las coimas. Según algunos malpensados una ocurrencia surgida de la creatividad de Gonzalo Añaños, exCEO de Sterycicle en la Argentina. Después de admitir su responsabilidad en esta maniobra delictiva, Stericycle vendió sus operaciones en el país a los Mauro.

A través de Arcillex, los Mauro solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente bonaerense habilitar un relleno sanitario en Alejandro Korn, el lugar a donde prevén recibir tres mil toneladas de residuos de una decena de municipios- Y también más de 20 parques industriales que rodean al partido de San Vicente, donde gobierna el intendente Nicolás Mantegazza. Ni los municipios ni las empresas están obligados a depositarlas en el Ceamse.

Cada municipio paga al menos 21 mil pesos por cada tonelada de residuos que deposita en un relleno. Las empresas privadas pagan el triple. Lo que equivale a una recaudación superior a los 100 mil dólares diarios sólo tomando como muestra al universo de los parques industriales. Pero quienes conocen los detalles de este negocio aseguran que la sobre estimación de las toneladas ingresadas es la forma de tentar a los municipios para que ingresen sus desechos.

Precipitada y temeraria, esa es la hipótesis con la que justifican sus dudas sobre la destrucción del fentanilo. Un mito que, tal vez, sea desmentido con los avances que tarde o temprano tendrá la causa en poder del juez Kreplak.