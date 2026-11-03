El desafío de alcanzar los frutos de la visita papal

Están ya definidos el programa completo y el lema de la venida del papa León XIV a nuestro país. Se trata de una visita pastoral de quien, como cabeza de la Iglesia católica, viene a confirmar en la fe a los creyentes y, como reconocido líder espiritual, trae también un mensaje de paz y esperanza para todos los argentinos.

No resulta aventurado imaginar algunas de las cuestiones que seguramente abordará. Apenas fue elegido el cardenal americano Robert Prevost, nacido en el hemisferio norte pero que eligió vivir en la región andina peruana, quiso con su nombre erigirse en continuador de León XIII, quien hace 135 años publicó la encíclica Rerum Novarum, documento liminar de la doctrina social de la Iglesia. Fiel a estos principios, desarrollados a lo largo de más de un siglo y recapitulados en el capítulo inicial de su primera encíclica Magnifica Humanitas, nos invitará a construir una sociedad más justa y fraterna, asentada en la defensa de la dignidad de la persona humana.

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En dicho documento, el papa León XIV formula valiosas reflexiones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, cuyos aportes deben ser valorados dentro de los límites que brinden la responsabilidad, la transparencia y la gobernanza. Sus orientaciones para custodiar a la persona frente a la irrupción de la IA resultan especialmente inspiradoras en el ámbito universitario, donde procuramos que los cambios en los métodos de enseñanza y evaluación que posibilita esta formidable herramienta sean un complemento y no un sustituto en la formación del conocimiento y el sentido crítico.

Su prédica, basada en los principios del humanismo evangélico, le ha hecho alzar la voz frente a la proliferación de conflictos armados y la incitación al rearme, con valientes llamados en favor de la paz y del acatamiento de las reglas del derecho internacional. El compromiso permanente de la Iglesia con la defensa de la vida y la protección de los más débiles y vulnerables se expresa de muy diversas maneras y tendrá una manifestación particularmente significativa en su visita al Cottolengo de Don Orione. Como acaba de ocurrir en su visita a Francia, no podemos descartar también se refiera a la práctica de la eutanasia, la que ha rechazado como “la tentación de dar la muerte bajo el disfraz de una falsa compasión”.

Vista aérea del escenario de la misa que dará León XIV en el Monumento de los Españoles Martín Cossarini

Constituimos una sociedad donde la fraternidad, el respeto, la solidaridad, el deseo de convivir en paz y la fe religiosa constituyen valores arraigados, que no debieran verse opacados por la polarización política, muchas veces alentada por conveniencia electoral. Debemos evitar el error de una lectura política en clave local de las palabras del Papa, como si las mismas significaran una crítica para algunos o un aval para otros. No dejemos que la maligna grieta, que frustró lamentablemente la visita de Francisco a nuestro país, nos impida receptar en toda su dimensión la profundidad de su mensaje.

Esta visita puede ser, así, una oportunidad para crecer en la sabiduría del diálogo y en la recreación de la cultura del encuentro. Su presencia entre nosotros puede servir como prenda de unión y renovar el compromiso de construir una nación cuya identidad, como reza la conocida Oración por la Patria, sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. En su emotiva despedida de la selección nacional de fútbol, nuestro ejemplar capitán nos recordaba hace pocos días que “cuando estamos unidos somos más fuertes que cualquiera”.

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La histórica presencia del papa León XIV entre nosotros debe ser entendida como la visita de un pastor y como un gesto de especial delicadeza hacia los argentinos. Será una oportunidad para escuchar su mensaje de paz, fraternidad y esperanza, acompañarlo durante su permanencia en el país y, después de su partida, hacer fructificar su legado en una renovada misión evangelizadora y en un mayor compromiso con el bien común.

Como lo señala el lema elegido, todos somos bienvenidos a este regalo. Que su visita pueda ser también una ocasión para reencontrarnos con aquello que nos une y renovar, más allá de nuestras diferencias, la voluntad de seguir construyendo una patria de hermanos.

Por Gabriel M. Astarloa PARA LA NACION Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral