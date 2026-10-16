El desafío de construir sistemas alimentarios más sostenibles

Todos los días, millones de personas compran, preparan y consumen alimentos en las ciudades. Sin embargo, pocas veces se preguntan quién los produce, qué recorrido hacen hasta nuestra mesa o qué condiciones determinan el acceso a ellos.

La alimentación no es solo una decisión individual. Detrás de cada alimento existe un sistema que conecta producción, comercialización y consumo, condicionado por decisiones económicas y políticas que afectan tanto nuestras elecciones como las oportunidades de quienes producen.

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Construir ciudades más saludables y sostenibles exige mirar más allá del plato: reconocer el origen de los alimentos, garantizar un acceso más justo y dar a los productores locales un lugar central en la planificación de las ciudades.

La alimentación también es una cuestión urbana

La forma en que producimos y comercializamos los alimentos condiciona tanto las oportunidades de los productores locales como la posibilidad de acceder a productos frescos y saludables. Sin embargo, quienes producen a pequeña escala suelen enfrentar dificultades para llegar a los consumidores, mientras que una alimentación de calidad sigue siendo desigual.

Un sistema alimentario sostenible necesita fortalecer las economías locales, promover circuitos comerciales más justos y avanzar hacia modelos de producción que cuiden la biodiversidad y regeneren los ecosistemas. Para lograrlo, es necesario articular a productores, mercados, organizaciones sociales, universidades y gobiernos.

Desde 2010, a través de Sabe la Tierra, trabajamos en esa dirección impulsando mercados que acercan a productores y consumidores. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos presencia en 12 de las 15 comunas y también llegamos a otros territorios bonaerenses, como Vicente López y Necochea.

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Feria Sabe la Tierra GCBA

La experiencia demuestra que estos espacios pueden sostenerse en el tiempo, generar oportunidades económicas y acercar a las personas al origen de sus alimentos. Pero su aporte va más allá de la comercialización: permiten conocer a quienes producen, intercambiar saberes y construir relaciones de confianza.

Los mercados pueden funcionar como infraestructura social y alimentaria: conectan las ciudades con sus territorios, dinamizan las economías locales y recuperan el espacio público como lugar de encuentro. No resuelven por sí solos los problemas de acceso a los alimentos ni el aislamiento urbano, pero contribuyen a enfrentarlos.

Una ciudad sostenible no necesita solamente alimentos saludables. También necesita comunidades conectadas y oportunidades para quienes hacen posible que esos alimentos lleguen a la mesa.

De los mercados a los sistemas alimentarios urbanos

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Los mercados de productores son una herramienta concreta para acercar a quienes producen y consumen, pero su potencial crece cuando forman parte de una estrategia más amplia de sistemas alimentarios urbanos. Esta mirada permite conectar las iniciativas locales con un objetivo común: construir ciudades más sostenibles, fortalecer las economías locales y mejorar el acceso a alimentos saludables.

Las políticas públicas pueden contribuir a ese objetivo, generando condiciones para que estas iniciativas crezcan y se consoliden. Las universidades, por su parte, aportan investigación y herramientas para evaluar resultados y orientar decisiones. También es fundamental reducir el desperdicio a lo largo de toda la cadena.

Por su impacto en la salud, el desarrollo económico y la sostenibilidad, los sistemas alimentarios deben ocupar un lugar central en las políticas públicas. Su influencia va mucho más allá de lo que compramos y consumimos: alcanza el trabajo, el ambiente y la vida de las comunidades.

Una conversación que no reconoce fronteras

Los días 7 y 8 de octubre de 2026 participé en Nairobi, Kenia, en la cuarta Asamblea de la World Farmers Markets Coalition (WorldFMC), en representación de la Argentina como delegada latinoamericana. El encuentro se desarrolló bajo el lema Growing Local Food Systems (Impulsar los sistemas alimentarios locales). La Asamblea reunió a representantes de mercados de productores, redes alimentarias e instituciones de distintas regiones para intercambiar experiencias y debatir cómo fortalecer los sistemas alimentarios locales. La Coalición reúne a más de 100 organizaciones de más de 80 países, con el objetivo de conectar iniciativas y promover el desarrollo de las economías locales.

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Aunque cada territorio tiene sus particularidades, muchas ciudades enfrentan desafíos similares: acercar productores y consumidores, ampliar el acceso a alimentos saludables y generar mejores condiciones para la producción local. Compartir experiencias permite identificar soluciones y adaptarlas a cada realidad.

En América Latina, el desafío es conectar las iniciativas existentes y construir una visión regional que reconozca a los mercados de productores como parte de la respuesta a los problemas alimentarios de las ciudades.

¿Qué ciudades queremos construir?

Cada 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación invita a reflexionar sobre cómo producimos y distribuimos los alimentos, pero también sobre el modelo de ciudad que construimos a través de nuestras decisiones cotidianas.

Podemos entender la alimentación como una transacción desconectada de su origen o reconocerla como una oportunidad para fortalecer las economías locales, cuidar el ambiente y mejorar la salud.

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Después de más de 16 años de trabajo con Sabe la Tierra, sigo creyendo en el valor de conocer a quien produce lo que comemos. Pero el desafío es mucho mayor: construir ciudades donde los productores locales tengan oportunidades reales y donde acceder a alimentos saludables no sea un privilegio.

Porque la pregunta no es solamente quién alimenta a nuestras ciudades. Es qué ciudades queremos construir a partir de la forma en que nos alimentamos.

Por Angie Ferrazzini PARA LA NACION Fundadora de la Asociación Civil Sabe la Tierra, Fellow Ashoka y miembro de la World Farmers Markets Coalition