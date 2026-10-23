El exasperante tránsito libertario hacia el éxito

Javier Milei ya sabe que el camino hacia el éxito está plagado de inconvenientes exasperantes. No solo porque el EMAE del Indec confirmó que la economía permaneció estancada en septiembre. También por la ingratitud de quienes imaginaba como aliados internacionales para difundir el principio de revelación del anarcocapitalismo. Particularmente los de España, adonde viajó esta semana. La gira proselitista por Galicia sonó a una excusa de Gonzalo Abascal (Vox) para no reunirse con él. Tampoco lo recibió Alberto Núñez Feijoó, líder del Partido Popular (PP).

La audiencia con Isabel Díaz Ayuso fue un consuelo. Aunque rehuyó primero restratarse con Milei al final terminó dándole al argentino lo que fue a buscar a esa reunión. Una foto con ella. Es que aun a la derecha española que competirá por la presidencia en noviembre, le resulta chocante, e inconveniente, el virulento ataque de Milei a Pedro Sánchez. Una impresión parecida a la que debe de causarle a Donald Trump con las islas Malvinas. Una cosa es que él amenace a Andy Burnham con revisar la posición de los Estados Unidos sobre el reclamo soberano de la Argentina sobre el archipiélago. Otra muy distinta es que Milei crea tener derecho a intervenir en esa discusión como un par de ambos. Y, encima, con la pretensión de obtener beneficios. Es lo que está enrareciendo el clima diplomático con el proyecto de ley de defensa de la soberanía, que impone sanciones a empresas que exploten petróleo en las islas sin autorización argentina. Santiago Caputo hizo su parte. Denunció la colonización de Inglaterra por el Islam e instó a impedir que ese Estado sea quien se apropie de las islas.

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La TV pública emite los domingos de 8 a 9 El cálamo. Un ciclo producido por el Centro Islámico en la Argentina. Nadia Baalbaki y Khaled Hallar, sus conductores, aclararon el 18 de octubre que la religión musulmana no promueve el odio ni la violencia. Fabián Sánchez merecería un tirón de orejas de Caputo. La TV pública depende de la Secretaría de Medios, de la que Sánchez es su titular. Y adonde llegó desde YPF gracias a Caputo, con la misión de jerarquizar un área absorbida, y diluida, mientras Manuel Adorni fue el vocero presidencial.

Sánchez podría argumentar que con ese antecedente no puede tener otra prioridad que ocuparse de caerle en gracia a Karina Milei. Hay quienes creen que lo logró por la inesperada ayuda de Martín y Eduardo “Lule” Menem. Los principales asesores de la hermana del Presidente le dieron una sorpresa mayúscula a Caputo. Tuvieron que reconocerle que no les mentía cuando les dijo que la posición de Milei en los sondeos distaba de ser arrolladora. Particularmente en las provincias con producción primaria. Las más beneficiadas por el programa económico.

Santiago Abascal (Oscar DEL POZO / AFP) OSCAR DEL POZO - AFP

Sin que represente un derrumbe, la imagen de Milei es superada en ellas por la de los gobernadores. Algo que si no invierte por completo la relación de fuerzas de hace un año, por lo menos la empareja. En un rumor que circula con insistencia en el reducido mercado de las encuestadoras, los Menem se rindieron ante la evidencia de los resultados en trabajos que encargaron. Este nuevo panorama obliga a negociaciones más sofisticadas con los gobernadores. Y sobre todo a una acumulación de fuerza propia.

Por eso el rumor es que, sin olvidar las diferencias, pactaron con Caputo una tregua bastante embarazosa para Diego Santilli. Para que esa paz funcione, el jefe del Gabinete debió darle “asilo” a María Belén Agudiez en la Gerencia de Comunicaciones del Correo Argentino y acceder a que la pauta publicitaria de ese organismo sea controlada por Fernández. El Correo depende del jefe del Gabinete y Santilli ubicó como su titular a Adrián González.

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Agudiez renunció a la subsecretaría de Planificación bajo la sospecha de desviar a “Pancitos caseros” alimentos comprados para la Casa Rosada y la residencia de Olivos. Una de las responsabilidades del área que tenía a cargo. “Pancitos caseros” es la empresa de catering que Agudiez tiene en sociedad con su hermana Analía y que contrataba Foggia. La firma de eventos de Mara Gorini, otra gran amiga de Karina. Foggia requería los cursos de coach ontológico de Bettina Angeletti. La esposa de Adorni. Hay quienes piensan que lo hacía por sugerencia de Karina. Más taxativos, otros aluden a una orden expresa.

Coincidencias sobre las que el periodismo monta las confabulaciones contra el Gobierno que Milei volvió a denunciar en España. La Cámara de Diputados aprobó en su ausencia una nueva ley de Discapacidad. Aunque haya tenido que negociar modificaciones, el oficialismo consiguió aprobar su proyecto con el respaldo de Unión por la Patria. Un triunfo que, quizás, lo predisponga a ir por otro la semana que viene en esa cámara con la ley de biocombustibles. El Gobierno propone sustituir la actual para promover la libre competencia entre los productores. Como mínimo, el argumento es polémico. La ley vigente les garantiza el mercado interno del biodiesel a las pymes y las exportaciones a las aceiteras de gran porte instaladas en la provincia de Santa Fe. Un mercado en crisis por la pérdida de empleos en Europa con el cambio tecnológico que derivó en barreras arancelarias al aceite argentino. En la actualidad ese mercado representa el diez por ciento que una década atrás.

Así como la nueva norma eleva del 7,5 al 10 por ciento el biodiesel en el gasoil, plantea una cuota decreciente en el mercado para 15 pymes de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis hasta su extinción en 2036. El incremento del bioetanol en la nafta del 12 al 15 por ciento no modifica la cuota equitativa de seis puntos para el de la caña de azúcar que se concentra en Jujuy y Salta, y el de maíz que producen Córdoba y Santa Fe. Pero solo estas dos provincias están en condiciones de aumentar su participación para cubrir los tres puntos restantes.

La ubicación geográfica del conflicto sirve para comprender la afinidad de sus gobernadores con las urgencias de la administración central. Incluso pese al esmero de Martín Llaryora de hacer votar a siete de los ocho diputados que le responden en Córdoba contra la ley de Discapacidad. Están quienes descuentan que Maximiliano Pullaro mantiene una alianza estratégica con la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), presidida por Gustavo Idígoras.

La histórica asociación estratégica entre Córdoba y Santa fe vuelve consistente la hipótesis de que a Llaryora y a Pullaro les conviene una victoria de Milei antes que la del peronismo. Aunque de aquí en adelante les toque defender posiciones incómodas como la de suspender las PASO en marzo. Cristian Ritondo prestó su voz a la de los indignados con una medida que haría desaparecer siete mil puestos de trabajo entre directos e indirectos en la provincia de Buenos Aires y le restaría 700 millones de dólares anuales a su producción.

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Los productos pymes son, sin embargo, cautelosos. “No podemos seguir votándole todo al Gobierno en forma gratuita”, creyó escuchar uno de ellos en boca del jefe del bloque Pro. En el Ejecutivo estiman que el condicionante que antepuso a su rebeldía podría ser resuelto en la mesa política a la que se lo convoca en la Casa Rosada cada 15 días.

Nadie sabe si como efecto de la desilusión que algunos le advirtieron que le daría Llaryora, Axel Kicillof le propuso a otros gobernadores damnificados por esta iniciativa que sean sus Estados provinciales quienes absorban la producción de biodiesel de las pymes. Si ese fuese el caso, hay un detalle significativo a tener en cuenta. Para elaborarlo, las pymes precisan de la materia prima que monopolizan las grandes aceiteras.