El Fin del Mundo se suspende hasta nuevo aviso

El pastor sudafricano Joshua Mhlakela erró tres veces en sus profecías. El año pasado anunció que Jesús iba a regresar a la Tierra en septiembre (y en octubre) de ese año. Y durante el pasado lunes 12. Cuando le preguntaron por qué Jesús no vino, afirmó que “el evento sucedió, pero nos lo perdimos”.

En Reddit hay una comunidad llamada “Joshua Mhlakela” y formada por los damnificados de estos anuncios. Una madre llorando porque sus hijos no la van a acompañar al Cielo. Gente que regaló su auto o abandonó su casa. “No hice mis exámenes porque pensé que no importaba”, lamenta un usuario de TikTok. “Ahora mírenme”.

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Los teólogos cristianos nos advierten que no hay que creer en esta clase de anuncios, porque el mismo Jesús se encargó de decir: “En cuanto a ese día y esa hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre”. El Fin del Mundo será sorpresivo o no será. Pero hay otra posibilidad y es la de que el mundo se haya terminado hace un par de días. Y que no nos hayamos dado cuenta.

Y además:

Las falsas profecías se difundieron, sobre todo, por TikTok. Con el nombre de #RaptureTok, los mensajes apocalípticos se volvieron tendencia entre cierto público. La burbuja de información formada entre los creyentes hizo que muchas personas creyeran realmente en las palabras del falso profeta.