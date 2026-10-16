El largo calvario hacia la tierra prometida

La custodia de la soberanía sobre el territorio nacional se ha vuelto para el gobierno un problema adicional a los que traía de arrastre. Existen quienes creen que el brote nacionalista expresado por el oficialismo con las islas Malvinas pretende desmentir el carácter extranjerizante con que comienza a percibirlo un sector de la opinión pública. Aunque Javier Milei mantuvo en septiembre la aprobación que tiene desde julio (36%) en los informes de Latam Pulse y la Universidad de San Andrés, el clima social dista de ser óptimo.

Por eso a la diplomacia, en particular la estadounidense, le preocupa saber hasta dónde puede llegar el Presidente con su reclamo para que Sea Lion detenga la explotación de un yacimiento de petróleo en el archipiélago austral. Tal vez nadie vaya a verbalizarlo. Pero la irrupción de Milei con Malvinas en el escenario internacional perjudica a la geopolítica de Donald Trump, su principal aliado. Por fuera de los diferendos por su aporte a la OTAN, Inglaterra sigue siendo un socio comercial de peso para los Estados Unidos. Al menos una decena de empresas del país del Norte son proveedoras de Sea Lyon en ese emprendimiento.

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Tal vez durante la visita de Milei a Washington alguien pueda saciar la avidez que provoca esa inquietud. Sobre todo si apela al natural desenfado empleado por John Micklethwait para entrevistarlo a fines de septiembre en Nueva York y pida por las respuestas que nadie se atreve a requerir en el orden local. Micklethwait es el editor global de la Agencia Bloomberg e incomodó a Milei con la entrevista que le realizó a fines de septiembre en Nueva York. El periodista le preguntó por la recesión, el desempleo y la eliminación de las PASO. Pero también sobre su posicionamiento crítico en los sondeos de opinión que abrían interrogantes sobre su reelección.

La Corte sacó a Milei de otro brete la semana pasada. Repuso la ley de tierras por una cautelar presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie de Magdalena Odarda. Extitular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el gobierno de Alberto Fernández, Odarda está sospechada de haber contribuido a la ocupación ilegal de tierras en Bariloche y San Martín de los Andes mientras fue funcionaria. Una práctica llevada adelante por supuestos descendientes de pueblos originarios que ingresaban desde Chile.

Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosatti, los tres integrantes de la Corte Suprema Rodrigo Nespolo

No está claro si la Corte se valió de este recurso por la urgencia de rectificar un fallo anterior que habilitaba a los extranjeros a comprar tierras de forma irrestricta o si es una demostración de alambicado cinismo. Sobre todo porque los voceros de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti hicieron trascender su especialización en temas ambientales antes de conocerse el nuevo dictamen. Comentarios maliciosos de quienes describen como un traspié a este paso dado por la Corte. No todos piensan igual en Tribunales y sugieren revisar cuántas vacantes libres es preciso cubrir todavía en el Poder Judicial.

Presidido por Rosatti, el Consejo de la Magistratura interviene activamente en ese proceso. Lo mismo que Lorenzetti a través de terceros. En un triángulo que cierra el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Similar a la de un trámite exprés que evoca a ese cuerpo en la presidencia de Carlos Menem, la velocidad de resolución contrasta con la aplicada para resolver las 24 mil causas que, en promedio, atiende la secretaria Penal de la Corte. El excomisario bonaerense José Antonio Cácere es una de ellas.

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Cácere fue condenado a prisión perpetua con fallo dividido por el homicidio agravado de Néstor Ariel Canizzo. Los peritos de la Corte que realizaron su autopsia aseguraron que Canizzo murió en una celda por un paro cardíaco y no por los apremios ilegales a los que lo habrían sometido Cácere y que tampoco constataron en su cuerpo sin vida. La Fundación Apolo y Usina por la Justicia pidieron intervenir en este caso como amicus curiae. La Corte no resolvió todavía si los acepta.

Más certezas entrega el juicio político al juez federal de Rosario, Gastón Salmain, acusado de cobrar sobornos por dictar medidas cautelares contra el cepo cambiario. El Consejo de la Magistratura cerró anteayer la etapa de alegatos contra Salmain. Aún falta resolver si Otmar Paulucci podrá intervenir en otras causas donde se lo investiga a Salmaín, Paulucci es miembro del Tribunal Oral Criminal de Rosario y es uno más de los incriminados por el prolífico celular de Carlos Vaudgana, extitular del ARCA Santa Fe.

Vaudagna está investigado por extorsionar empresarios con causas falsas que iniciaba el exjuez federal Marcelo Bailaque y que cerraba cuando los damnificados accedían a pagar sobornos. Por la misma causa está investigado el exministro de Justicia, Ricardo Silberstein. Bailaque eludió el juicio político cuando Milei le aceptó la renuncia a seguir siendo juez federal. La mayoría de las pruebas en contra de estos funcionarios y exfuncionarios surgen de las conversaciones mantenidas con ellos por Vaudagna desde su celular.

A las penurias económicas, el Presidente suma las judiciales. El calvario para llegar a la tierra prometida parece ser largo. Sobre todo por la íntima relación para cubrir las vacantes en la Corte y la Procuración General y la suspensión o derogación de las PASO. Nadie en la oposición ya discute que Diego Santilli pueda reunir los votos para las PASO. Lo que está en discusión es cuándo podrá contarlos efectivamente. Los senadores aliados al oficialismo se proponen hacerlo recién en marzo. Una contrariedad para Luis Caputo. El ministro de Economía precisa de una señal de poder sobre el Congreso bastante antes para darles a los inversores las señales de certidumbre que no encuentran en su programa. A diferencia de Caputo, los gobernadores valoran de Santilli la voluntad de establecer acuerdos. A pesar de que el Jefe del Gabinete “te promete un tratamiento con antibióticos y después te entrega media aspirina.” La suspensión o supresión de las PASO pondría a Santilli en una contradicción.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli Fabián Marelli

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Axel Kicillof confía en que el gobierno no pueda evitar las PASO y convocar en la misma fecha a las primarias bonaerenses. Una forma de dejar sin margen a los intendentes que le reclaman el desdoblamiento electoral. A Axel Kicillof no le conviene que el gobierno nacional no tenga cómo eludir las PASO. Le serviría a él para convocar las primarias bonaerenses el mismo día y tener una excusa para no desdoblar las elecciones, como quieren los intendentes del conurbano. Los mismos que en 2021 contribuyeron a que Santilli fuese electo diputado. La impresión es que el jefe del Gabinete trabaja para derogar las PASO contra su interés. Están, sin embargo, quienes piensan que la pelea entre Jorge y Mauricio Macri mantiene viva su esperanza de ser candidato a jefe de gobierno porteño.

El jefe del Gabinete espera que la pelea entre Jorge y Mauricio Macri sea la hendija por donde se cuele su ambición de ser candidato a jefe de gobierno en la ciudad. Los libertarios precisan que el expresidente sea parte de un acuerdo electoral. El problema es que Macri no quiere que su primo vaya por la reelección. Guillermo Dietrich ya le dijo que no será candidato a sucederlo y que sólo lo sería a presidente. Un nuevo escollo para la postulación de Hernán Lacunza. Sobre quien Macri no dio una palabra de respaldo.

Otros no descartan que Cristian Ritondo se anote en esa carrera. Son los mismos que creen haber escuchado a Lacunza decir: “de Ritondo me encargo yo.” ¿Alguna secuela desconocida de la trinchera bonaerense que compartieron? Ritondo fue ministro de Seguridad de Vidal y Lacunza de Economía. ¿Alguna cuenta por saldar? Conjeturas.

La disputa por la regulación del juego on line en la provincia desnuda otra por el control de los fondos que la Legislatura provee en campaña a todas las fuerzas con representación legislativa. El rumor de que Luis Vivona presentaría un proyecto con el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados precipitó el de La Cámpora, suscripto por Micaela Olivetto y Facundo Tignanelli. Alias “El bicho”, Vivona es la mano derecha de Leonardo Nardini. El intendente de Malvinas Argentinas fue convocado a una reunión por Máximo Kirchner con similar prevención. El rumor es que el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof lo invitaría a sumarse a esa corriente como candidato a gobernador. Si Fernando Espinoza permanece allí con el gobernador es por su incomodidad con La Cámpora. Pero también para que Martín Insaurralde no pueda avanzar con la candidatura a vicegobernadora de Daniela Vilar. Jefe de La Cámpora en la Tercera Sección y ministro de Medio Ambiente bonaerense.

La competencia entre La Matanza y Lomas de Zamora por el segundo lugar de la fórmula es histórica. Insaurralde podrá decir que cambió su rumbo si consigue colocar en ese lugar a Vilar. Y también sumar al Senado a la caja política que ya controla en Diputados. Una forma de inmiscuirse en el orden interno de La Cámpora que distancia a Máximo del exintendente de Lomas de Zamora. Como otras de la política, una discusión que aburre a Milei. Un desinterés que justifica en uno de los pocos consejos que aprecia de Macri: no meterse en la provincia de Buenos Aires. A esa razón le atribuye el expresidente haber perdido su reelección.

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