Por Daniel Bilotta PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

Karina Milei no creería en supersticiones. O, al menos, desestimaría la leyenda de la maldición sobre los funcionarios que participaron de la tradicional ceremonia de destrucción de estupefacientes. Un rito oficial que se celebra en una planta fabril de General Pacheco. La hermana del Presidente le ordenó a Manuel Adorni que asista a la del 28 de abril. Quienes lo antecedieron en esa experiencia debieron renunciar a sus cargos envueltos en escándalos. Marcelo D’Alessandro debió hacerlo al Ministerio de Seguridad porteño por la divulgación de chat que lo comprometía con la visita de jueces a una reunión en Lago Escondido.

José Luis Espert tuvo que abandonar su candidatura a diputado nacional al revelarse su presunto vínculo con el narco empresario Alfredo “Fred” Machado. En el caso de D’Alessandro, mediaron tres años entre su participación en el acto de General Pacheco y su dimisión. En el de Espert tres meses. A tres semanas de la presencia del jefe del Gabinete en la quema de drogas, Guillermo Marijuán aceptó investigar la denuncia por enriquecimiento ilícito presentada por Marcela Pagano contra su hermano, Francisco Adorni.

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Este alineamiento de planetas aparentemente a la deriva como el de Pagano, merecería que la experta del gobierno en asuntos astrales revise las previsiones sobre su colaborador predilecto. Disidente libertaria, la diputada Pagano solicitó analizar la evolución patrimonial de Francisco Adorni desde que fue asesor del Ministerio de Defensa y luego del IAF. El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares. Particularmente por la cancelación en solo un año de un préstamo hipotecario por 60 millones de pesos otorgado por el Banco Provincia.

Adorni fue electo diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA). Para citarlo a indagatoria, Marijuán deberá pedir su desafuero a la Legislatura. Pero además, la Justicia bonaerense podría solicitarle al fiscal que le remita la causa, si en ella aparece involucrado el banco oficial de la provincia. El vértigo de los acontecimientos políticos azuzados por los altibajos económicos, vuelven más predecible el temperamento que podría adoptar el Pro si esa situación se presenta bajo la forma de un maleficio en el hostil territorio bonaerense.

Guillermo Montenegro adelantó un indicio en el municipio de General Pueyrredón. Aventajado en las lides de la clarividencia por su pasado de juez federal, Montenegro se anticipó a los acontecimientos. En uso de licencia como intendente, ordenó que su bloque de concejales recupere el nombre del partido fundado por Mauricio Macri y omita cualquier reminiscencia libertaria. La alusión a Macri no es inocua. Cerrará el encuentro convocado para hoy del Pro bonaerense al que Cristian Ritondo pidió participar. Pese a ser el presidente, no figuraba entre los invitados. Montenegro y Ritondo impulsaron la incorporación de Santilli al gobierno de Milei. Hay quienes aseguran que la fe libertaria del ministro del Interior está en crisis, pero sin llegar todavía al extremo de arrepentirse por renunciar a ser diputado nacional. Si nunca fue buena, la relación de Santilli con Macri está rota. El expresidente cerrará el encuentro de Vicente López. De ser cierto que exista, el círculo rojo se valdría de Patricia Bullrich para acicatearlo con precisiones sobre lo que Macri denomina el próximo paso.

El abrazo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, en la Fundación Libertad Rodriguez Yebra, Martin (Secretario de Política)

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Las críticas de la senadora a la red de subterráneos representan la amenaza de su candidatura a jefa de gobierno en la ciudad. El bastión que Macri está interesado en defender con su estrategia de reactivar al Pro en todo el país. El círculo rojo espera que para hacerlo sea candidato a presidente, cuando la expectativa con Milei parece decaer. En el informe de mayo de la Universidad de San Andrés, la aprobación al presidente es del 37 por ciento y del 29 por ciento la satisfacción con el rumbo del gobierno.

La división del voto no peronista es un estímulo para la singular astucia de Juan Manuel Olmos, motor intelectual del acto peronista en Parque Norte y atento al delicado momento del Pro en la Ciudad. ¿Podría Macri conservar una alianza electoral con los Milei si prosperan las causas judiciales contra los Adorni? Con lógica, ese sector del peronismo especula que para aprovechar la división del voto no peronista precisa un candidato a presidente que colme esa expectativa insatisfecha.

Curiosamente, el pedido de desafuero de Adorni podría contrariar el deseo de Axel Kicillof: mantenerse como el candidato mejor posicionado del PJ. Y, de ser posible, el único. El pedido de desafuero lo obligaría a desactivar la parálisis en la Cámara de Diputados por falta de acuerdo con Cristina sobre la distribución de comisiones. Kicillof consiguió en el Senado una victoria táctica. Desplazó de la comisión de Acuerdos Constitucionales y se la cedió a Malena Galmarini, pero se aseguró el control de la de Legislación General. Una puerta de entrada a los proyectos del Ejecutivo. Excepto el de cubrir vacantes en la Corte, que delegó en la esposa de Sergio Massa. Que haya sido Sergio Berni quien perdió esa comisión en una negociación con Magario alienta un sinnúmero de especulaciones. Sobre todo por los intereses particulares que pondría en juego el jefe del bloque de Unión por la Patria en su condición de mensajero entre Cristina y Kicillof. Una de esas especulaciones ha sido desterrada por el informe de mayo de la consultora PPA de Daiana Reboredo.

Reboredo destacó que durante el primer trimestre la recaudación de Kicillof superó en cinco puntos al gasto en salarios. Además de afrontar el pago de aguinaldos sin sobresaltos, esa situación financiera permite inferir el disimulo con el que una motosierra silente aplicó recortes en su administración. La inercia inducida por Kicillof es uno de los motivos de los intendentes representados en Parque Norte para entrar en contacto con Sergio Uñac.

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El eventual acuerdo por ahora distante entre Cristina y Kicillof es el principal riesgo que enfrenta la candidatura del senador por San Juan, a quien la expresidente, no obstante, le sugirió que recorriera el país. Aunque su reconocida capacidad para desdecir con hechos lo que expresa en palabras lo pone en dudas, Massa se autoexcluiría de esa carrera, no solo porque se lo aconsejó hace un mes Jaime Durán Barba en la reunión que mantuvo con él y gestada por Emilio Monzó y Nicolás Massot. También por la inquietud que provoca en el líder del Frente Renovador las causas relacionadas con el denominado rulo financiero. Sobre todo desde que se instaló el rumor de que al gobierno le gustaría que las cuatro causas en Comodoro Py sobre ese asunto se unifiquen con la que tiene en su poder María Eugenia Capuchetti. Otra está en poder de María Servini y hay dos más subrogadas por Ariel Lijo. El enfrentamiento del gobierno con Lijo crece a medida que avanzan sus investigaciones sobre el jefe del Gabinete y la Andis.

Si los antecedentes sirven de algo, el oficialismo debería reparar en el fallo de la Cámara Federal porteña en la causa donde Capuchetti investigaba si la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos para quedarse con las obras de ampliación de los gasoductos TGN y TGS. Capuchetti recibió por sorteo esta causa que esa misma Cámara ordenó revisar luego de la actuación en ella de Daniel Rafecas. En el dictamen de la sala N°2 del 7 de mayo, Roberto Boico se rectificó de su voto anterior y adhirió al de Carlos Farah para declarar prescripta la causa y nulo el llamado a indagatoria.