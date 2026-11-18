Contra lo que muestran los resultados de las elecciones en la mayor parte del planeta. Contra lo que surge de la orientación política e ideológica de la mayoría gobernante. Hay cada vez más marxistas en el mundo. Es cierto que no se trata de la filosofía política y económica del autor de El Capital. Y que no estamos hablando de un reverdecer del materialismo histórico y la lucha de clases. Los capitalistas pueden dormir tranquilos.

El verdadero marxismo triunfante no es el del filósofo alemán Karl Heinrich. La vertiente definitivamente ganadora es la instituida por otro Marx. El neoyorkino Julius Henry “Groucho”, genio del humorismo absurdo. Autor del credo dominante en la clase dirigencial ídem (aunque no solo). Resumido en su genial frase: “Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”. Síntesis perfecta del doctrinario y práctico cinismo que ha calado hondo en la política (de todos los tiempos. Y que vuelve siempre. Revisitado. Disimulado. Como excusa. Como atajo. Aunque usarla implique exigentes contorsionismos conceptuales (también, éticos y morales). Y muchos terminen descoyuntados. Pero sobran portadores de hiperlaxitud. Dan fe repentinos apoyos a la reforma política-electoral oficialista. Y otros muchos ejemplos. Ahí están el marxismo libertario, el macrimarxismo y los peromarxistas. Groucho, Groucho, que grande sos.