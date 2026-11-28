“Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar”, sentencia el Eclesiastés. Resulta altamente improbable que el estadista libertario, afecto ahora a la lectura voraz del Antiguo Testamento, haya sin embargo reparado en esta advertencia, o quizá la leyó en su momento y no se sintió aludido. Durante sus casi tres años de gestión no ha reprimido nunca su costumbre de jurar y vaticinar milagros económicos que no se han cumplido, y ha contagiado con esa praxis imprudente a su ministro de Economía, cuya boca tampoco ha dejado de pecar. Ya saben: el dólar flota y nos saldrá por las orejas, será un paseo por el parque, tendremos los mejores dieciocho meses de la historia; pedo de buzo, brotes e inflación en cero, y una bazuca de 125 mil millones de verdes a disposición para calmar los vientos y amedrentar a los especuladores. A eso se suma la costumbre de alardear y de pensarse a sí mismos como el mejor ministro del planeta y un presidente que debería recibir el Nobel. Las hipérboles consentidas combinan con esa misma debilidad psicológica de Milei que Yrigoyen le adjudicaba a Alem -ser vulnerable al elogio-, y con una característica existencial: vive en una cámara de eco donde se alimenta de las lisonjas que decenas de aduladores le acercan y de datos y de cifras parciales que le levantan el ánimo y le confirman su pericia sobrenatural. Los fanáticos -para ser premiados- le recortan en las redes opiniones adversas o “domadas históricas” -donde un disidente pierde aparentemente una discusión pública- para que el León los premie y a su vez fulmine con su verba excremental a los que le ponen objeciones o describen desajustes en el programa libertario. Agreguemos el hábito, que ya forma parte de la “batalla cultural”, de defender lo indefendible con malabarismos retóricos: algunos de sus adláteres se han transformado en verdaderos psicópatas del cálculo y en mitómanos de las estadísticas.

Algunos de sus adláteres presidenciales se han transformado en verdaderos psicópatas del cálculo y en mitómanos de las estadísticas

La fórmula prodigiosa implicaba que, sin peronismo a la vista, mutilando el Estado, logrado el superávit fiscal y haciendo una opción permanente por los megamillonarios, se desataría un diluvio bíblico de inversiones y un paroxismo de la actividad capitalista en la Argentina. Un simplismo alarmante. El resultado de esas políticas es una estanflación con bajísima demanda interna y con recesión declarada; una mediocridad crónica y un peligro de depresión, y una inversión localizada -según explicó esta semana Enrique Szewach- en la minería, la energía y el agro, sectores que solo representan el 15% del PBI, mientras el resto (industria, comercio y construcción) constituye nada menos que el 85% de la economía y está en modo supervivencia o directamente en estado vegetativo.

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Estos días pareció quebrarse un dique imaginario, y los economistas de todas las ideologías salieron a explicar los riesgos y temblores

Una y otra vez importantes especialistas de la macro les advirtieron a los iluminados de Balcarce 50 que por este camino habría dificultades y que no debían subestimar la economía real, pero fueron tratados de burros y mandriles, y hostigados con oscura pasión. Hubo también otros señalamientos acerca del régimen cambiario; Domingo Cavallo fue uno de los más maldecidos en ese tema; esta semana avisó: “Si el Gobierno no toma las medidas adecuadas, corre riesgo de que se le destartale todo antes de las elecciones”. Los legos en la materia tienen a su disposición varias señales que abonan esa teoría, pero una sola explica lo acuciante del problema: los argentinos compraron más de 3000 millones de dólares en octubre; de mantenerse este ritmo el año cerraría con compras brutas de alrededor de 32.000 millones. Y estamos penando por que el Partido Comunista de China nos habilite apenas 5000 para cumplir con el temido vencimiento de enero. El riesgo país por las nubes se debe en un setenta por ciento -según Martín Redrado- a estas y a otras inconsistencias locales que el oficialismo no admite ni atina a corregir, tal vez porque se ha metido en una trampa donde, hoy por hoy, toda salida tiene un altísimo costo. La explicación de que los termómetros traigan malas noticias son las ideas originarias y los desperfectos consecuentes del plan, pero principalmente la desconfianza hacia sus hacedores, que se han cansado de formular e incumplir promesas y de emitir pronósticos a la postre fallidos, con innecesaria y errada precisión y demasiada autoestima. El mercado no se fía del profeta promercado, que se la creyó y al que ahora no le cree casi nadie. Y todos leyeron fragilidad y registraron malos pálpitos en el poder cuando vieron el notable despliegue que los libertarios hicieron para liquidar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Se supone que la dinámica de la opinión pública y el embudo de la polarización acabarán disuadiendo a muchos de esos díscolos y dispersos, aunque nunca se sabe

Estos días pareció quebrarse un dique imaginario, y los economistas de todas las ideologías salieron a explicar los riesgos y temblores. Ninguno de ellos asegura, no obstante, que el Gobierno marche hacia un accidente macroeconómico como los que desdichadamente conocimos en el pasado, pero sí hacia un páramo de desesperante parálisis. Joaquín Morales Solá aportó, en ese sentido, un dato crucial: los principales empresarios del país estuvieron llamando en los últimos días “a los más conocidos dirigentes políticos no peronistas para pedirles que no abandonen a Javier Milei”. Los hombres de negocios ven los números concretos y devoran los sondeos que encargan -cierran 32 empresas por día-, y temen que la ambición particular y el encono de los despreciados -tibios, mandriles, comunistas, resentidos y viejos meados- fragmenten o atomicen el campo comicial y faciliten el triunfo del peronismo en un contexto de fuerte malestar social e impotencia gestionaria para despertar el aletargado crecimiento. No se sabe cómo reaccionarán los maltratados frente a semejante ruego, porque juega aquí también el factor humano. El bullying como política de Estado, la furiosa negativa a escuchar cualquier crítica, la desaprensión hacia las víctimas del modelo, la intolerancia con los parecidos: la humillación engendra monstruos, y hay algunos militantes y dirigentes castigados que no quieren saber nada con ayudar a su verdugo. “Tarde o temprano, todo el mundo se sienta a disfrutar de un banquete de consecuencias”, diría Stevenson. Se supone que la dinámica de la opinión pública y el embudo de la polarización acabarán disuadiendo a muchos de esos díscolos y dispersos, aunque nunca se sabe.

El movimiento justicialista, por su parte, carece de un líder nítido y competitivo, y tiene todavía muy magullada su reputación: quizá pueda tomar nota de la gran lección de Lula da Silva, que no ha colocado un chavista ni un irresponsable fiscal en el Ministerio de Hacienda sino a un influyente banquero que calmó las aguas. Progre pero no estúpido. La idea de que el Estado todo lo puede, que se deben multiplicar impuestos en nombre de la lucha contra la desigualdad, que cualquier acuerdo con una gran potencia internacional es cosa de cipayos y que si sacan del mapa a los liberales de diferente pelaje la patria se salva es tan obtusa como postular exactamente lo contrario. Quizá el Estado y el mercado deberían saber convivir en su medida y armoniosamente, los impuestos podrían aplicarse porque son imprescindibles, pero sin ahogar ni ahuyentar inversores, las relaciones internacionales con las potencias podrían volverse cercanas sin necesidad de ser carnales, y los peronistas podrían ejercer el derecho a existir y mantenerse dentro de la cartografía democrática. Los argentinos somos el promedio de esas genuinas pulsiones antagónicas. Scott Fitzgerald decía: “La prueba de una inteligencia de primer orden es la capacidad de tener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo y, sin embargo, conservar la capacidad de funcionar”. Nosotros no hemos demostrado esa capacidad ni esa inteligencia; es por eso que no funcionamos.