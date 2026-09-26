El miedo al retorno del kirchnerismo, ¿el mayor activo electoral de Milei?

La posibilidad del regreso del peronismo al gobierno nacional es una de las mayores alarmas que se encienden cíclicamente en la Argentina y que atemorizan no solo a mercados e inversores, sino también a una porción no menor del electorado. Su marcado intervencionismo estatal en la economía y sus vicios populistas, junto al perfil autoritario y afín a la corrupción que exhibió el kirchnerismo a lo largo de 16 años de gestiones presidenciales, despiertan desconfianza en vastos sectores del electorado y podrían considerarse hoy como uno de los mayores activos electorales de Javier Milei.

Sin embargo, algunos estudios de opinión pública han comenzado a sembrar dudas acerca de que el miedo al peronismo constituya el único temor que predomina en la sociedad.

publicidad

publicidad

Según un relevamiento de la consultora QSocial, dirigido por Lucas Klobovs, el temor a un retorno del peronismo al poder no ha desaparecido, pero hoy tiene competencia. “El miedo al peronismo se emparejó con el miedo a la reelección de Milei”, afirmó este analista político, coordinador de la Maestría en Generación y Análisis de Información Estadística de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

La mencionada consultora buscó comparar el nivel de temor de la sociedad argentina a un regreso del peronismo al poder y a una reelección del actual presidente de la Nación de tres diferentes formas.

Acerca de qué hecho “sería un retroceso para la Argentina”, el 46% mencionó un regreso del peronismo, pero el 49% optó por la reelección de Milei.

Al plantearse el interrogante de otra manera, el 43% dijo que “sería peor para el país que gane el peronismo” y el 45% señaló que “sería peor para el país que gane Milei”.

Cuando se tomó exclusivamente la opinión de los votantes independientes, la paridad fue mayor: el 41% indicó que el peronismo sería peor contra el 40% que mencionó a Milei, en tanto que el 19% no se definió por ninguna de las dos opciones.

Cuatro de cada diez electores rechazan a los dos polos al mismo tiempo, por lo que si apareciese en escena una candidatura capaz de representarlos, el esquema de dos miedos dejaría de ordenar la elección.

De acuerdo con el estudio, el 50% de la población manifiesta estar dispuesta a votar a alguien que no le gusta del todo con tal de que le gane al candidato que menos quiere (6 puntos más que en mayo último).

Un detalle no menor del relevamiento es que se consultó por el temor “al peronismo” y no por el temor “al kirchnerismo”. Esta última opción hubiera provocado, a juicio de Klobovs un rechazo mayor, en un contexto donde -según estudios de la misma empresa consultora- entre un 65% y un 70% de los argentinos le reclama al peronismo una modernización que no solo gire alrededor de los nombres de los candidatos, sino también del mensaje de este movimiento político.

publicidad

publicidad

En igual sentido, refirió el director del estudio que la política pública que mayor consenso genera es tener un Estado sin déficit fiscal. El 65% quiere que el próximo presidente de la Nación mantenga un Estado sin déficit. En todo caso, lo que puede resultar más discutible es la forma de alcanzar ese objetivo. Y, en ese contexto, el peronismo se debe un debate acerca de cómo plantarse frente a semejante demanda de la sociedad, después de haber gobernado durante años con desequilibrio fiscal.

Esta encuesta fue llevada a cabo en agosto entre 1645 personas relevadas de manera online. QSocial es una empresa de comunicación política con 15 años de experiencia, fundada por Martín Buzzi, exgobernador peronista de Chubut, y por Rafael Prieto.

Otra encuesta reciente, realizada por CB Global Data, la consultora que dirige Cristian Buttié, comparó la imagen positiva entre Milei y Axel Kicillof en las 24 jurisdicciones del país, y detectó un escenario equilibrado, aunque con una ventaja del líder de La Libertad Avanza en cantidad de distritos. El Presidente exhibe una imagen positiva superior a la del gobernador bonaerense en 13 de los 24 distritos del país, mientras Kicillof se halla por encima en 11.

Javier Milei y Axel Kicillof, frente a frente cbglobaldata.com

Las jurisdicciones donde Milei registra sus niveles más elevados de imagen positiva son Mendoza (53,7%), Córdoba (52,5%) y Neuquén (46,2%). En cambio, sus registros más bajos aparecen en Santiago del Estero (20,2%), Formosa (21,8%) y Tierra del Fuego (30%).

publicidad

publicidad

Kicillof presenta sus niveles más altos de percepción favorable en Santiago del Estero (52,8%), Formosa (44,8%) y la provincia de Buenos Aires (43,4%). Sus valores más bajos se observan en Córdoba (19%), Mendoza (20,8%) y Entre Ríos (23,3%).

Con excepción de la provincia de Buenos Aires, Milei aventaja en imagen positiva a su potencial rival peronista en la mayoría de los distritos más grandes del país, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Otro dato no menor del relevamiento es que, en el ranking de imagen positiva de gobernadores de CB Global Data, correspondiente a septiembre, Kicillof ocupa el puesto 22 entre los 24 mandatarios provinciales, con una percepción favorable en el distrito que gobierna del 43,4% y una imagen negativa del 54,5%.

Ranking imagen positiva gobernadores 2026 cbglobaldata.com

Encabezan ese ranking Hugo Passalacqua (Misiones), con 55,1% de imagen positiva; Rolando Figueroa (Neuquén), con 54,2%, y Osvaldo Jaldo (Tucumán), con 53,5%. Los últimos puestos de la tabla de posiciones los ocupan Kicillof, Gildo Insfrán (Formosa), con 42,8% y Ricardo Quintela (La Rioja), con 42,3%.

publicidad

publicidad

En la óptica de Klobovs, Kicillof claramente tiene que generar una estrategia de diferenciación respecto del kirchnerismo, ya que, salvando las distancias, se encuentra ante la misma situación que se le planteaba a Daniel Scioli en 2015, cuando como candidato presidencial del peronismo debió enfrentar a Mauricio Macri. “Esa estrategia debe combinar la sutileza para no perder votos del kirchnerismo, pero también tiene que ser clara, porque hoy la opinión pública sigue asociando a Kicillof con Cristina Kirchner y no advierte las potenciales rivalidades políticas entre ellos”, enfatizó.