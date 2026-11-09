El mundo crece con fuerza pero el dinero se encarece: un nuevo régimen de tasas altas que reconfigura la economía global

La economía mundial exhibe una resiliencia que sorprende a propios y extraños. Lejos de ceder ante el cúmulo de tensiones que la rodean, mantiene un ritmo de expansión vigoroso, impulsado por dinámicas regionales que se complementan. Estados Unidos conserva el liderazgo, con una demanda interna robusta pese al reciente enfriamiento de su mercado laboral. Europa muestra una actividad más firme de lo que se anticipaba, aun en un contexto de inflación elevada y crecientes tensiones fiscales. China comienza a notar la tracción de sus estímulos, y el resto de Asia crece por encima de su tendencia, apuntalada por el dinamismo exportador y la fortaleza del sector tecnológico. Según las estimaciones de J.P. Morgan, durante los primeros tres trimestres del año el producto global corrió alrededor de medio punto por encima de su ritmo potencial, y se espera que sostenga esa marcha en el tramo final de 2026.

La gran novedad, sin embargo, es que ese crecimiento robusto dejó de traducirse en una mayor demanda de trabajo. La economía estadounidense generó apenas 29.000 empleos en septiembre, muy por debajo de las expectativas, mientras los salarios moderaron su avance. En Europa, la creación de puestos también permanece débil. Esa desconexión entre actividad y empleo les concede a los bancos centrales un margen para actuar con mayor gradualismo, aunque la persistencia de una inflación todavía elevada, agravada por el shock energético, los mantiene con un sesgo decididamente restrictivo.

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El caso de China merece una mención particular, porque su economía sigue funcionando a dos velocidades. Por un lado, la producción industrial se expandió un 5,2% interanual en agosto y el índice que mide la actividad fabril regresó a terreno positivo. Por el otro, la demanda doméstica continúa floja, con una inversión en activos fijos que cae un 7,2% en el año y una inversión inmobiliaria que se desploma casi un 20%. Los nuevos estímulos empiezan a reducir los riesgos a la baja y anticipan una aceleración hacia el cierre del año, aunque la recuperación del consumo interno sigue siendo el gran desafío pendiente.

El corazón del nuevo escenario global, no obstante, está en el costo del dinero. En Estados Unidos, la actividad se mantiene sólida, al punto de que la última revisión elevó el crecimiento del segundo trimestre del 1,5% al 2,2% anualizado, impulsado por la inversión. Pero el enfriamiento del empleo no alcanzó para desactivar el sesgo duro de la Reserva Federal. En su reunión de fines de octubre, la entidad optó por una pausa y mantuvo la tasa de referencia en un rango del 3,75% al 4%, aunque dos de sus miembros votaron por un incremento de veinticinco puntos básicos. El mercado, de todos modos, contempla un ciclo que podría extenderse con nuevos aumentos, probablemente a partir de diciembre, con una conducción percibida como más restrictiva que en el pasado.

La señal más contundente de este cambio de época aparece en el fuerte reajuste de toda la curva de rendimientos. El bono del Tesoro estadounidense a diez años llegó a alcanzar el 5,3% a comienzos de octubre, y el de treinta años trepó al 5,6%, ambos en sus niveles más altos desde 2002, aunque luego cedieron hacia el 4,96% y el 5,32% respectivamente, en una corrección impulsada por la búsqueda de refugio durante la reciente turbulencia bursátil. El movimiento, además, no se limitó al tramo largo, ya que el papel a dos años también se había tensionado con fuerza. Detrás de esa dinámica confluyen varios factores, como unos niveles de endeudamiento históricamente elevados, déficits abultados, una creciente emisión de deuda soberana y una fuerte demanda privada de capital alimentada por el auge tecnológico. El resultado es un nuevo régimen de tasas altas a lo largo de toda la curva, y no un simple ajuste de la política monetaria.

Europa enfrenta una tensión del mismo signo. El Banco Central Europeo elevó su tasa de depósitos al 2,50% y se prevén nuevos incrementos hasta alcanzar el 3%, aunque las tasas largas ya vienen haciendo buena parte del trabajo. Francia se convirtió en el principal banco de pruebas de este régimen, ya que el deterioro de sus cuentas públicas llevó la brecha entre su bono a diez años y el equivalente alemán a cerca de 175 puntos básicos en octubre, el mayor nivel desde la crisis de deuda europea de 2011 y 2012. El episodio revela una enseñanza importante, y es que cuando el mercado pone en duda la solvencia fiscal de un país, la autoridad monetaria no interviene necesariamente para contener ese diferencial, porque sus herramientas están condicionadas a no financiar desequilibrios fiscales. A esa tensión se suma la incógnita por la sucesión de Christine Lagarde al frente de la entidad, un recambio que influirá en la construcción de consensos en un momento especialmente delicado.

(AP/Charles Krupa, archivo) Charles Krupa - AP

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El frente energético aporta su propia cuota de incertidumbre. El precio del barril de Brent, tras haber trepado por encima de los 117 dólares a fines de octubre, cedió nuevamente hacia los 104, favorecido por una recuperación de las exportaciones de Medio Oriente, mayores flujos a través del Estrecho de Ormuz y las expectativas de avances diplomáticos entre los Estados Unidos e Irán. Pero la normalización dista de ser completa, y el problema empezó a desplazarse desde la disponibilidad física del crudo hacia la logística y la refinación. Los costos de transporte y de seguros permanecen extraordinariamente altos, las rutas se alargaron y la capacidad de refinación, sobre todo de diésel, sigue restringida. Para los bancos centrales, la energía continúa siendo uno de los principales riesgos para la desinflación, ya que una nueva escalada reforzaría de inmediato las presiones sobre los precios.

Finalmente, el auge de la inteligencia artificial sigue ampliando su huella sobre la macroeconomía y las finanzas, aunque acompañado de dudas cada vez más relevantes. Las grandes empresas tecnológicas destinarían cerca de 795.000 millones de dólares a inversión este año, una cifra que escalaría a alrededor de 1,2 billones en 2027, principalmente en chips, centros de datos y capacidad de cómputo. Esa magnitud de gasto sostiene la actividad y la productividad, pero plantea el interrogante de si quienes financian hoy la frontera tecnológica lograrán apropiarse de rentas suficientes para justificar semejante acumulación de capital. La rápida caída del costo de los modelos, la creciente competencia y el avance de las alternativas abiertas podrían erosionar esos retornos.

A esa incertidumbre económica se suma ahora una creciente incógnita regulatoria. Mientras la actual administración estadounidense mantiene un enfoque permisivo, priorizando la velocidad de desarrollo y la competencia con China, crece en la oposición el respaldo a mayores controles sobre seguridad, privacidad, consumo energético y empleo. La inteligencia artificial empieza así a perfilarse como un eje de la próxima campaña presidencial en ese país. Para los mercados, esto agrega un riesgo adicional, porque ya no se trata solo de si la tecnología generará la productividad necesaria para validar las inversiones, sino también de qué marco regulatorio regirá cuando esas inversiones maduren. En conjunto, el auge tecnológico sigue sosteniendo la demanda de capital y, con ella, la presión sobre las tasas largas.

El panorama global que se dibuja, en definitiva, es paradójico. Por un lado, una economía mundial que se niega a desacelerar y que desafía los pronósticos más cautos. Por el otro, un encarecimiento generalizado del costo del capital que marca el fin de la era del dinero barato y que redefine las condiciones de financiamiento para todos los actores, desde los Estados más endeudados hasta las economías emergentes. Para un país como la Argentina, que aspira a reinsertarse en los mercados internacionales de crédito, comprender esta nueva realidad resulta indispensable, porque el mundo seguirá creciendo, pero cobrará mucho más caro por el dinero que preste.