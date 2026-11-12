El Papa que interpeló al poder, incomodó a Milei y cambió la conversación pública

“Ellos (los movimientos sociales) no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, dijo el papa León XIV en la sede de la Universidad Católica Argentina, ante empresarios y sindicalistas. Y agregó: “con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres ‘T’: tierra, techo y trabajo, que muchas veces Francisco indicó como exigencias de la justicia social”. Esta posición, entre tantas otras, fue la que más lastimó al gobierno libertario. Porque si hay una bandera de la que Milei puede sentirse triunfante, es justamente su política de apartamiento de la intermediación de organizaciones sociales que operaban entre la asistencia social estatal y los sectores más vulnerables. Pero estos actores fueron encumbrados por el Papa que, seguramente, no pensaba en los viejos líderes desgastados de movimientos sociales que cortaban calles o tomaban edificios públicos para llevar exigencias que luego eran recibidas por otros dirigentes sociales que, sin ningún tipo de pudor, “atendían” en los dos lados del mostrador. No fue para ellos la reivindicación.

Una detallada nota, con mucha información, de Nicolás Balinotti en LA NACION, muestra que El Vaticano, antes del viaje del Papa, recibió un informe sobre “el escenario social y laboral de parte de los movimientos sociales y de la CGT, pero también del Gobierno y que, para elaborarlo, fueron claves las charlas previas con Francisco y el intercambio con los obispos locales”. De acuerdo a lo expuesto en cada exposición pública, al informe que realmente León le prestó particular atención fue al que elaboraron las fuerzas sociales que trabajan y asisten en las cooperativas, en los comedores comunitarios, en los emprendimientos sociales que funcionan lejos del poder político, incluso que formaron parte de aquellas organizaciones sociales que dejaron de expandirse en el terreno político y se atomizaron en los barrios carenciados, en muchos casos, amparados por la misma Iglesia. Claramente son ellos a los que el Papa, y la Iglesia argentina, reivindican y visualizan como los abandonados por el modelo, por lo que necesariamente fueron reparados por la prédica expuesta en sus homilías dominada por templados ejes sociales, familiares y éticos. También el Papa elevó el concepto de “justicia social” como un valor a alcanzar, lejos de lo que opina Javier Milei sobre ella. Vale recordar lo que el Presidente dijo en 2025 en la Fundación Faro sobre la justicia social: “¿Qué va a hacer el zurderío cuando (la economía) empiece a crecer? Van a decir que genera desigualdad. Hay que dar la discusión y decirles en la cara que la justicia social es una cuestión de ladrones”. Un discurso agresivo que dio resultado en campaña, pero al que la falta de resultados concreto provocó que ya comience a entrarle agua por los orificios que no supo o nunca quiso cubrir.

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Vista panorámica del escenario para la misa en el Monumento de los Españoles Nehuen Rovediello - EFE

Luego de la partida del Papa, al gobierno le aparecerán varios problemas. Uno, autogestionado, porque seguramente los gastos derivados de los eventos de participación masiva donde estuvo León, como la Santa Misa en Palermo, darán pie a denuncias y pedidos de información que tomarán relieve. Hubo mucho tiempo, desde que se conoció la visita del Papa, como para poder realizar una licitación transparente para adjudicar los servicios, pero la Secretaría General de la Nación eligió acortar camino y realizar una Adjudicación Directa a la productora DF Entertainment, por un total de $8690 millones para la coordinación integral, que incluía armado de carpas, accesos, limpieza, seguridad y el polémico catering vip (¡¿a quién se le puede ocurrir que haya personas “muy Importantes” que prevalecen sobre otras para asistir a una misa papal?!) y esta empresa de eventos subcontrató a dos más, para que se hagan cargo de la seguridad y la limpieza, Tech Security SRL y Purgato SA, ambas vinculadas societariamente a Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián Menem, hermano de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, todo esto detallado según las denuncias formuladas por los diputados Marcela Pagano, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro. Ni la misa del Santo Padre evitó una desprolijidad sospechosa tan grande.

León XIV concretó la esperada visita de Francisco, y por ello la gente volvió a sacudir el polvo del recuerdo de los insultos más agraviantes que se puedan escuchar hacia la máxima autoridad del catolicismo de parte de Milei. Suena poco creíble y hasta imprudente que pase de señalar al jefe de la Iglesia católica como el “representante del maligno en la tierra” a destacarlo como “el argentino más importante de la historia”. Estas expresiones emocionales sin límites son las que condicionan en el Presidente la validez de su palabra. Hubo más, en un acto de campaña en 2023, Alberto Benegas Lynch (h), a quien Milei define como su “prócer del liberalismo”, fue el primer orador de ese acto en al Movistar Arena, y allí propuso “suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano, mientras allí prime el espíritu totalitario”, en referencia a Francisco. Milei es, seguramente, el presidente que con más énfasis acude a los valores judeocristianos en su oratoria, con algunas posiciones ultrareligiosas y citas bíblicas utilizadas tanto para acomodar sus ideas económicas como para maldecir y desear males sin reparos a quienes lo critican. El domingo, en el Palacio Libertad, Milei utilizó cuatro citas bíblicas, habló de la liberación de Egipto; recordó los Diez Mandamientos; citó a San Pablo y la Ley Moral y La parábola de los dos cimientos. Además, utilizó otras expresiones de raíces bíblicas, como “vencer el mal con el bien” o hablar de la fe como “piedra angular”. Mientras, a solo dos metros, el Papa esperaba para dar su primer mensaje en el país.

Flavio Bolsonaro y Javier Milei en un acto en San Pablo, en julio de este año Ettore Chiereguini - AP

Esta visita papal marcará un antes y después en la agenda política y la conversación pública, dejó muchos interrogantes y una agenda abierta que puede comprometer al oficialismo, a un año de pelear por la reelección y en un momento complicado para el gobierno y para las expresiones de ultraderecha en la que los libertarios se sienten identificados. Milei participó de campañas y brindó apoyo a aliados que fueron derrotados este año en las urnas: Donald Trump -quizás la más dolorosa de todas- Flavio Bolsonaro y Benjamin Netanyahu recibieron duros reveses electorales, complicando el eje internacional con que el líder argentino soñaba. Además, la economía no da buenas nuevas, el próximo 24 de noviembre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) dependiente del Indec confirmará que la economía local entró oficialmente en recesión, luego de un ajuste que el mismo Milei calificó como “el más grande de la historia” y que pagaron todos los sectores, no solo el sector público al que el presidente llama “la casta”. El Riesgo País no solo dejó de bajar, sino que pegó un peligroso salto hasta superar los 900 puntos, cuando hace pocas semanas estaba alrededor de los 500. Y en este contexto adverso, su disputa con su principal socia política, y la única con capacidad de representar el mismo electorado, Patricia Bullrich, ya no se puede ocultar. Puede o no salir al aire, pero la fatiga que provoca esconderla ya es inevitable.

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Escuchar a Su Santidad pedir “cuidado por la palabra” en el mismo párrafo donde llamó a respetar la opinión del otro, trajo rápidamente a la memoria cada aparición pública del Presidente llamando “mierdas humanas”, como mínimo, a periodistas críticos, empresarios y opositores. También el pontífice señaló que “la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés”, a la que sumó otra frase: “la Iglesia sostiene que el derecho a la propiedad privada es reconocido y defendido, pero no es un derecho absoluto”, en la que claramente apunta a la concentración de riquezas, hoy caracterizada en los magnates tecnológicos que creen que, de la mano de gobiernos amigos, pueden construir una suerte de “supraestados” que podrían tomar decisiones por todos, solo por su inmenso poder económico y no por voluntad democrática. Conceptos que fueron como dagas al corazón de los libertarios que creen en esos paradigmas económicos y políticos.

Con cada opinión de León XIV, en su breve pero comprometido paso por Argentina, interpeló a todo el poder político y económico, pero no puede negarse que plantó una bandera incómoda para el oficialismo. Sus discursos, sin personalizarlos, parecen apuntar preferentemente al modelo social, cultural y económico que lleva adelante el gobierno de Milei, que está en las antípodas de lo que pidió el Papa. Cada definición sobresaliente que dejó el Santo Padre en cada exposición pública, tiene una de Milei diciendo exactamente lo contrario y de la peor manera. En minutos, utilizando palabras claves en el “buscador” de las redes sociales del Presidente, se encuentran fácilmente todas las respuestas que así lo confirman.

En ese contexto León XIV deja, también, una serie de principios y objetivos tentadores para cualquier político de la oposición, que obligará seguramente todos, o casi todos, a intentar apoderarse del testimonio como en una carrera de postas, para portarlo bajo su brazo hasta la línea de llegada. Pero a ellos también le caben varias preguntas: ¿están a la altura?; ¿son capaces de recuperar la confianza perdida en manos los argentinos que creen en esos preceptos papales? Los principales referentes de la oposición también la tendrán complicada.

Ninguno fue un receptor particular de su mensaje, todos lo fuimos. Al menos, los argentinos tuvimos un respiro, salimos por unos días de esa crispación establecida a base de insultos cotidianos que, lamentablemente, comenzamos a naturalizar. No es poco que la visita del Papa nos haya hecho reflexionar sobre eso y permitirnos recordar que siempre el verdadero bienestar se puede encontrar en la calma.