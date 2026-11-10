El político como educador

“¿No has observado que la imitación, si se practica desde la juventud, se convierte en hábitos y naturaleza, tanto en el cuerpo como en la voz y en el pensamiento?”, escribía Platón en La República. Se refería a la mímesis, es decir, al aprendizaje por medio de la imitación. Lo que se ve, lo que se dice y cómo se dice: el tono, la emocionalidad involucrada y la gestualidad que acompaña las palabras. La expresión más transparente de la personalidad de los políticos queda así expuesta ante quienes los observan.

El temperamento y el carácter pertenecen a la singularidad de cada individuo; la personalidad expresa la organización de esos rasgos en una forma particular de ser y actuar. Pero cuando esa personalidad ocupa el poder, sus modos de actuar dejan de ser exclusivamente privados: se convierten en ejemplos públicos capaces de formar hábitos y, por lo tanto, cultura política.

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La ciudadanía, al observar en el espacio público a quienes ejercen la política, no puede evitar reparar en su accionar y, por simpatía, afinidad ideológica o por lo que representan, imitarlos, copiar sus maneras o dar por válidas sus palabras y conductas. En las escuelas miramos a nuestros maestros y profesores; en la sociedad, a quienes nos gobiernan y representan. Ni unos ni otros nos son indiferentes. Unos y otros influyen en nuestras ideas, hábitos, sociabilidad y formas de ver el mundo.

Un presidente descalificador, agresivo y que abusa de su posición privilegiada influye en la cultura política de una sociedad. Su conducta, inapropiada para la investidura que ejerce, no es reducible a una cuestión de estilo personal. “La democracia es primordialmente un modo de vida asociada, de experiencia comunicada conjuntamente”, escribía John Dewey en Democracia y educación (1916). La conducta del desprecio, de la humillación pública o del insulto consuetudinario naturaliza una forma de actuar que contamina la democracia y devalúa sus principios. Si existe detrás de ello un esfuerzo consciente por destruirlos o se trata de una consecuencia no buscada no lo sabemos.

De manera directa se alteran los estándares sociales, parafraseando a Dewey, que, con dificultades y consensos, fuimos estableciendo a lo largo de más de cuatro décadas de vida democrática. Una sociedad que se acostumbra a la vejación del otro desde el más alto cargo republicano y desde funcionarios menores corre el riesgo de naturalizar formas de intolerancia y autoritarismo.

Nuestra historia es elocuente acerca de los resultados que produce una comunidad en la que agredir vale lo mismo que respetar, imponer que disentir, humillar que tratar bien. El Presidente, que se jacta, entre otras cosas, de ser un buen docente que no adoctrina, desmiente con sus actos y palabras aquello de lo que alardea. Se comporta como un ideólogo intolerante al tiempo que agrede a su público. Carece de las virtudes de los buenos maestros: ellos abandonan el pedestal de la sabiduría, asumen la duda, revisan sus puntos de vista, debaten argumentos y exhiben una amplia paleta de ideas a sus estudiantes para que estos, por sí mismos, construyan su visión del mundo, apoyando la opinión en la reflexión y el conocimiento.

Javier Milei dista de eso. Le es ajena la dimensión individual y, a la vez, cooperativa del aprendizaje. Pero con su precariedad conceptual, arropada de insultos, influye en la sociedad, especialmente en su cultura política. Hace lo que hacen los malos profesores: censura la diferencia, niega la pregunta, trueca el argumento por los gritos y, finalmente, adoctrina. Claro, sin las sutilezas del competente. El presidente Milei, entonces, es, como mínimo, un mal docente.

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Por Diego M. Jiménez Para LA NACION Educador y periodista