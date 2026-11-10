El riesgo de la información sobre salud en las redes sin control de calidad

El hábito informativo de una parte significativa de la sociedad está capturado por las redes sociales. Si estamos interesados en conocer la calidad de la información sobre temas vinculados a la salud a la que accede ese segmento de la población, hay que poner el foco inevitablemente en ellas. Ese ecosistema audiovisual de alta penetración en la sociedad no está suficientemente controlado desde la perspectiva de la calidad de los contenidos. La pregonada “democratización comunicacional” tiene como contracara que cualquiera habla sobre cualquier tema, y este escenario adquiere aspectos muy preocupantes cuando nos enfocamos en la comunicación de temas vinculados a la salud.

Es importante aclarar cierta terminología. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “información errónea es información falsa que se difunde sin intención de engañar. Quienes la comparten pueden creer que es cierta y no tienen intenciones maliciosas”. En cambio, “la desinformación se crea o se difunde con pleno conocimiento de su falsedad y sus motivaciones pueden ser de índole económica, ideológica o política”. Durante la pandemia de Covid-19 proliferaron ambos tipos de anomalías informativas. El desconcierto para el receptor (la sociedad) es mayor cuando el escenario es el de una “infodemia”, término usado por la OMS para referirse a una sobreabundancia de información que satura los entornos digitales y físicos.

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Para enfocar el tema de la calidad de la información en temas de salud es vital conocer a qué llamamos “evidencia científica”. Se trata de información respaldada por datos obtenidos mediante procesos rigurosos, sistemáticos y replicables de observación, medición y experimentación. En mi especialidad, la oftalmología, la información anómala (con las variantes ya detalladas) habitualmente está vinculada a dietas y gotas “milagrosas” y la promesa de resultados garantizados con ciertos procedimientos. El uso de IA ha abierto el camino a información maliciosa, como por ejemplo un video apócrifo que utiliza la imagen de la prestigiosa oftalmóloga española Elena Barraquer en el cual se difunde un medicamento “natural” para tratar la miopía, las cataratas o el glaucoma. El Centro Barraquer (Barcelona) instrumentó las acciones legales correspondientes y ha emitido diversos comunicados a la comunidad.

Un análisis sobre la prevalencia de información anómala sobre salud en las redes sociales publicado en el Journal of Medical Internet Research arrojó datos impactantes. Los temas más prevalentes fueron aquellos vinculados con el tabaquismo, cigarrillos electrónicos, vacunas, epidemias, dietas, enfermedades no transmisibles (diabetes y cáncer). La prevalencia de información falsa osciló entre un 30% y un 43% según el tema analizado, alcanzando un pico de 87% en el subtema vinculado a productos relacionados con la adicción tabáquica. Para completar este escenario alarmante, un informe reciente publicado por JAMA –la prestigiosa revista científica de la Asociación Médica de EE.UU.– reveló que uno de cada cinco adultos en EE.UU. toma decisiones sobre su salud a partir del contenido que encuentra en estas plataformas.

En el último Congreso Internacional de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico (Sapem), Antonio Calvo Roy, periodista científico español y presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica hasta 2019, destacó conceptos fundamentales a la hora de analizar las redes sociales desde la perspectiva del riesgo de sus contenidos no controlados sobre temas de salud. Resaltó que la relación entre emisores y receptores carece con frecuencia de la intermediación profesional de periodistas. Enfatizó que los periodistas científicos son mediadores entre la evidencia científica y la ciudadanía y que deben ser guardianes de la verdad frente a la desinformación. En las redes, expresó, se navega en la inmediatez digital y muchas veces en las aguas turbulentas de las falsas noticias que cimientan disparates asombrosos que se multiplican a la sombra de ignorantes que ocupan esas tribunas.

El periodismo de salud tiene un componente ético irrenunciable. El reto para el periodista de salud es distinguir lo relevante de lo accesorio, lo verdadero de lo falso, lo contrastado de lo especulativo. La presión del tiempo (“la primicia”) puede llevar a errores de simplificaciones o incluso a difundir datos aún no verificados En salud, la precisión y el rigor son fundamentales. Generar expectativas no respaldadas científicamente puede tener consecuencias dramáticas. Hay herramientas clásicas del periodismo profesional, insistió Calvo Roy, que deben seguir vigentes. Por ejemplo, contrastar fuentes, verificar datos y buscar diversas perspectivas. El periodismo de salud debe ser un espacio de certezas comprobadas hasta donde sea posible.

Alfredo Sábat

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Distinguir lo verdadero de lo falso es complejo y los errores estadísticos son más frecuentes de lo que uno supone. Un estudio reveló que el 25% de los artículos bajo revisión por el British Medical Journal (BMJ) tenían incongruencias estadísticas y en la revista Nature los errores estadísticos existían en el 38% de los artículos. Las conclusiones finales de Calvo Roy fueron que “el periodismo de salud tiene como misión ser un puente fiable entre la investigación y la sociedad, entre el conocimiento y la vida cotidiana, entre el derecho a la información y el derecho a la salud”.

Según otro de los disertantes, el Dr. Carlos Royo Sánchez, médico epidemiólogo español y expresidente de la Comisión de Salud Digital de la Asociación de Empresas de Tecnología de la Información (Ametic), en las redes se priorizan contenidos que generen emociones y reacciones que se traducen en clics. Bajo esa lógica, “no es necesario que el contenido sea rigurosamente cierto ni que haya sido chequeado con distintas fuentes. Titulares impactantes, historias de éxito milagroso, promesas rápidas, todo lo que acelere la curiosidad se recompensa con visibilidad”. Destacó que el sesgo se confirmación nos empuja a creer aquello que coincide con lo que pensamos o sentimos (movimiento antivacunas, por ejemplo).

El impacto de la información falsa en salud tiene consecuencias medibles y graves. Una de ellas es el abandono de terapias respaldadas por la evidencia científica, por tratamientos alternativos no regulados. Se genera una pérdida de confianza hacia el conocimiento científico. Las redes se están llenando de lo que Royo Sánchez denomina “basura digital”. Frente a este escenario promueve un nuevo rol del profesional de la salud con tres competencias importantes: alfabetización digital, comunicación estratégica y presencia activa en las redes. Esto significa que los profesionales de la salud deben comprender cómo circula la información; adaptar el lenguaje científico a un formato breve, claro y atractivo para el receptor, y tener presencia en las redes creando contenidos preventivos para neutralizar la información falsa. Una estrategia que propone es colaborar con las plataformas de chequeo o de verificación para desmontar la falsa información estableciendo redes profesionales de verificación y educación.

Un concepto muy importante para la comunicación de salud es que “la evidencia científica convence y la emoción moviliza”. En nuestro medio el Dr. Guillermo Capuya ha acuñado un concepto comunicacional contundente: “Una duda científica se convierte muchas veces en una verdad mediática”. Este grave problema de salud pública generado por la calidad anómala de la información de salud en las redes requiere estrategias concretas, además del marco legal ya existente y proyectos de ley por venir. Las estrategias deben desarrollarse en dos planos. Por un lado, formar sólidos comunicadores y, paralelamente, el monitoreo de la información que circula en el ciberespacio. La Sociedad Argentina de Periodismo Médico (Sapem), afiliada a la Asociación Médica Argentina (AMA), cumple un rol docente fundamental al formar comunicadores en salud. Paralelamente, el Dr. Claudio Zin y el periodista científico Guillermo Lobo han creado en la Facultad de Medicina de la UBA la Cátedra Libre de Comunicación de la Salud.

Mi propuesta es que cada sociedad científica de cada especialidad de la medicina y de otras profesiones del equipo de salud instrumente un observatorio hacia el cual los profesionales puedan derivar las denuncias al instante de detectar un contenido anómalo. Como reflexión final, y parafraseando a Antonio Calvo Roy, los comunicadores científicos profesionales de contenidos sobre la salud deben ser faros en medio de la tormenta de este océano de información.

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Por Roberto Borrone PARA LA NACION Profesor consulto de la primera cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la (UBA); doctor en Medicina (UBA) Hospital de Clínicas (UBA)