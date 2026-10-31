El turismo religioso, el gran motor de desarrollo que mueve más de 300 millones de personas en el mundo

Las ciudades santuario son, en la actualidad, mucho más que espacios de peregrinación religiosa. Representan también dinamización turística, generación de trabajo local, puesta en valor de patrimonios históricos y culturales, y fortalecimiento de agendas de cuidado medioambiental local. A esto se suma que, según estimaciones de ONU Turismo, entre 300 y 330 millones de personas visitan cada año los principales sitios religiosos del mundo, por lo que Iberoamérica tiene una gran oportunidad para aprovechar en materia de turismo religioso local.

Desde CAF entendemos el turismo religioso como un motor del desarrollo económico y social de nuestros países, por lo que decidimos dedicar parte de nuestra Estrategia de Turismo Sostenible a promover su crecimiento. Para eso, a principios de este año, presentamos en FITUR (la feria de turismo más importante del mundo) una hoja de ruta en materia de turismo espiritual para acompañar a gobiernos nacionales y locales en el financiamiento de infraestructura, asistencia técnica y generación de conocimiento en ese sector.

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Además, promovemos junto a instituciones como ONU la creación de corredores culturales, arquitectónicos y espirituales como el llamado Camino de los Jesuitas, que abarca sitios declarados patrimonio mundial por la UNESCO, y la elaboración de Guías de Turismo Religioso con lineamientos y rutas para integrar el turismo religioso a las agendas locales de sostenibilidad y desarrollo urbano.

Esta alianza se asienta en una serie de antecedentes de trabajo colaborativo entre CAF y Luján que incluye, por ejemplo, el financiamiento de las obras de infraestructura para el manejo integral de la cuenca del Río Luján, que permitió recuperar la ribera como paseo público y mejorar las condiciones urbanas para la realización de la histórica peregrinación a la Basílica, que cada año atrae a más turistas y personas de fe de todo el mundo.

Además, el municipio es una de las ciudades fundadoras de la Red de BiodiverCiudades de CAF, un esfuerzo conjunto que llevamos adelante con 253 gobiernos locales, el Instituto Humboldt y ONU-Hábitat para armonizar el desarrollo urbano de la región con la naturaleza. Como parte de ese trabajo, el primer encuentro del Consejo de Autoridades de BiodiverCiudades se realizó el año pasado en la ciudad de Luján para fortalecer las diferentes etapas de sensibilización, consolidación y generación de proyectos de la Red.

Junto al intendente de Luján, Leonardo Boto, tuvimos la oportunidad de participar el mes pasado de una de las audiencias generales del Papa León XIV en el Vaticano. Allí, compartimos con el sumo pontífice algunos detalles de lo que fue el Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas, en donde el objetivo fue una vez más lograr que Iberoamérica tenga más oportunidades para no dejar a nadie atrás.

En ese marco, CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, el municipio bonaerense de Luján y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) encabezaron, el 19 y 20 de octubre pasados, el Primer Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas. El encuentro, que reunió a autoridades políticas y religiosas de ciudades santuario de América Latina, España y Portugal, como Guadalupe, Aparecida, Copacabana, Caacupé y Fátima, contó con una serie de paneles y mesas de trabajo sobre turismo religioso, economías culturales y creativas, biodiversidad y desarrollo local, entre otras temáticas.

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Este tipo de iniciativas consolida un modelo donde la identidad cultural y la fe se traducen en desarrollo sostenible, posicionando a la Argentina y a toda Iberoamérica como referentes del turismo con propósito. Al integrar a las comunidades locales en redes de cooperación e infraestructura, la región fortalece su economía y abre oportunidades de crecimiento inclusivo para no dejar a nadie atrás, demostrando que el trabajo articulado entre el sector público, organismos multilaterales y la Iglesia es clave para proyectar el potencial de nuestras ciudades hacia el futuro.