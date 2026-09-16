Enseñar a pensar: la tarea pendiente de la educación actual

Hay algo que la neurociencia viene confirmando cada vez con más fuerza: el aprendizaje no depende de la obligación, depende de qué redes neuronales se ponen en marcha. Y para que se activen las que realmente importan -las de la atención, la memoria y el razonamiento-, el cerebro necesita sentirse seguro, curioso y desafiado al mismo tiempo. Sin embargo, en muchas aulas seguimos pidiéndoles a los alumnos que memoricen antes de pensar, que respondan rápido antes de comprender, y que se queden callados en lugar de dudar en voz alta.

La cultura del pensamiento se construye en las aulas donde el pensamiento -el propio y el del grupo- se valora, se hace visible y se ejercita todos los días. No se trata de ir más rápido, sino de ir más profundo.

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El cerebro es plástico: se modela con la práctica Tadeo Bourbon

Cuando enseñamos a nuestros alumnos a pensar, les estamos dando algo que ningún examen mide del todo: la capacidad de resolver problemas nuevos, anticipar consecuencias, tomar mejores decisiones y disfrutar del proceso de entender. Y esto no es un privilegio de los alumnos “más inteligentes”. El cerebro es plástico: se modela con la práctica. Cuando el pensamiento se convierte en hábito dentro del aula, todos los alumnos empiezan a crecer, no solo los de siempre.

¿Pero qué significa realmente pensar? Si no tenemos claro esto, es difícil enseñarlo, y más difícil todavía saber si está ocurriendo.

Para poder enseñar a pensar, primero tenemos que animarnos a pensar sobre nuestro propio pensamiento. Ser conscientes de qué habilidades cognitivas estamos activando en cada clase. No se puede transmitir lo que uno mismo no practica. Diseñar un aula pensante sin haber ejercitado antes la propia capacidad de pensar es como querer enseñar a nadar sin haber entrado nunca al agua.

Algunas claves para construir esa cultura del pensamiento:

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· Valorar el silencio antes de la respuesta y proteger el tiempo para pensar. Los alumnos que hablan rápido no siempre son los que piensan mejor; muchas veces solo construyen la respuesta mientras hablan. Los que se toman su tiempo suelen quedarse sin turno. Dar unos segundos más de espera cambia por completo la calidad de lo que se dice: las respuestas se vuelven más completas, más originales y más propias.

Pero no alcanza con únicamente esperar unos segundos en el momento de una pregunta puntual: necesitamos generar tiempo protegido para pensar como parte estructural de la clase, no como una excepción. Espacios donde nadie interrumpe, donde no hay que levantar la mano ni competir por hablar primero, donde el silencio no se lee como “no saben” sino como “están pensando”. Ese tiempo, hoy, es un recurso escaso: entre la inmediatez de las pantallas y la tentación de que la IA resuelva por nosotros, la capacidad de sostener un pensamiento propio sin apurarse se está atrofiando. Protegerlo en el aula no es una gentileza pedagógica: es, cada vez más, una necesidad imperiosa.

· Buscar comprensión, no repetición. El cerebro no retiene lo que memoriza mecánicamente; retiene lo que logra conectar con otra idea, otra experiencia o una pregunta genuina. Analizar, inferir, comparar, cuestionar: ese es el verdadero entrenamiento cognitivo. Saber una respuesta y comprenderla son dos procesos cerebrales distintos, y solo el segundo deja huella.

· Hacer participar a todos, no siempre a los mismos tres. Es tentador dejar que responda quien levanta la mano primero, pero así, de treinta alumnos, terminan pensando en voz alta apenas dos o tres.

· Dar silencio para pensar. Cuanto más habla el docente, menos piensa el alumno. Pasa lo mismo que cuando alguien está aprendiendo a estacionar: baja el volumen de la radio o le pide al acompañante que se calle, porque el cerebro, para concentrarse en una tarea difícil, necesita bajar el resto de los estímulos. En el aula ocurre igual: las mejores clases no son las que están llenas de palabras del docente, sino las que dejan espacio de silencio para que las ideas de los alumnos se terminen de armar.

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· Ofrecer oportunidades reales, no obligaciones. No alcanza con saber pensar de manera crítica o creativa; hace falta la oportunidad concreta de hacerlo. La diferencia entre un alumno que participa porque “tiene que” y uno que participa porque “quiere” es, en el fondo, una diferencia de motivación, y la motivación es una de las variables que más pesa en el aprendizaje.

· Hacer visible el pensamiento. Organizadores gráficos, rutinas de pensamiento, preguntas que inviten a explicar el razonamiento. No alcanza con suponer que un alumno entendió: necesitamos evidencia de que lo hizo.

· Dar vocabulario para pensar en voz alta. No todos los chicos tienen la misma soltura para expresar una idea compleja. Frases como “en relación con lo que dijo...”, “antes pensaba esto, pero ahora creo que...”, “no estoy de acuerdo porque...” les dan una estructura donde apoyarse para animarse a compartir su razonamiento.

Y hay un punto que no podemos seguir dejando afuera: el estrés bloquea el pensamiento. Un alumno que vive con miedo, ansiedad o tensión constante -ya sea por lo que pasa en su casa o por lo que pasa en el aula: sentirse expuesto, no sentirse valorado por el docente, el miedo al ridículo- tiene el cerebro ocupado en sobrevivir, no en aprender. Cuando el sistema de alarma del cerebro está encendido, la capacidad de razonar con claridad se apaga. Altos niveles de ansiedad generan bajos niveles de aprendizaje: no es falta de esfuerzo, es biología.

Por eso, como docentes, nuestra primera tarea no es exigir que piensen, sino construir un clima donde puedan animarse a hacerlo. Necesitamos pasar de la escuela que repite contenido a la escuela que produce conocimiento: alumnos prediciendo, comparando, imaginando, formulando hipótesis, creando. Pero para que eso pase, primero necesitan sentirse seguros. Un aula que enseña a pensar y un aula emocionalmente segura no son dos proyectos distintos: son el mismo proyecto.

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Por Laura Lewin PARA LA NACION Magíster en Ciencias de la Educación