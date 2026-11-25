Desesperados por llamar la atención, políticos y funcionarios le han perdido el miedo al ridículo.

Lo que vale, hoy, es “estar en la conversación”. ¿A qué precio? No importa. Lo demostró Horacio Rodríguez Larreta, con un ruidoso video en el que hacía detonar un tramo de la General Paz. Lo hizo el peronismo en un acto partidario: “resucitó” a Perón con inteligencia artificial. Y hasta el propio Presidente se convirtió en Spider-Man para promocionar la reforma del Banco Central.

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El fenómeno parece acentuar una especie de infantilización del discurso político. Todo queda reducido a una performance circense y a una carrera por “hacer olas”. No importan las ideas ni la sustancia del mensaje, sino instalarse en el podio de los “trending topics”.

Además de empobrecer y banalizar el debate público, la estrategia plantea riesgos e interrogantes complejos: ¿dónde está el límite? Lo que se vio en el acto del peronismo fue la manipulación de una figura pública para hacerle decir lo que quieren o lo que les conviene a algunos dirigentes. Ya lo había hecho el presidente Milei en un diálogo imaginario con Sarmiento. Puede parecer ocurrente y transgresor, pero inaugura, o institucionaliza, una forma de manipulación que borronea las fronteras entre lo real y lo falso. La cuestión ya no está solo en la calidad y la estética del mensaje, sino en una dimensión ética. Si se les hace decir a los muertos lo que no dijeron, ¿por qué no adulterar con voces sintéticas el discurso de personas vivas? Cuando todo puede ser falso, cualquiera puede negar lo verdadero.

Lo que vemos en estos días tal vez sea el anticipo de una campaña electoral en la que los contenidos elaborados con IA serán la gran estrella. Todo se encamina hacia una política de efectos especiales, donde la audacia se impondrá sobre la idea y la estridencia sobre la sustancia.

Sarmiento y Milei en una charla hecha con IA

El “éxito” de un mensaje se mide en cantidad de visualizaciones. Lo explican, con pragmatismo, en el equipo de campaña de Larreta: “en agosto habíamos subido un video explicativo de varios minutos sobre la General Paz y la integración entre la ciudad y el conurbano: no logró superar las 22.000 reproducciones. El de la explosión, realizado con IA, superó las 800.000 en menos de un día”. La conclusión puede ser apresurada. ¿Qué significa? ¿Que las audiencias son indiferentes a la argumentación y solo premian con su atención la dinamita y “lo explosivo”? Si nos quedáramos con la superficie de los números, la respuesta podría ser engañosa. Ruido no es lo mismo que adhesión. “Que se hable” no implica necesariamente un éxito; mucho menos un acierto.

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Los estrategas de discursos y campañas alegan que cada vez es más difícil interesar a la ciudadanía en las cuestiones políticas. Pero habría que preguntarse qué es primero, si el huevo o la gallina. ¿Se degrada el mensaje porque cuesta generar interés o cuesta generar interés porque cada vez se ha degradado más el mensaje?

Si se tratara solo de “generar conversación”, la operación más “exitosa” de estos días habría sido la resolución del consejo directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que dispuso un homenaje institucional al líder guerrillero Mario Roberto Santucho y se puso, así, en boca de todo el país. El episodio, sin embargo, desbarata la tesis que parece haber comprado la política: no se trata solo de hacerse notar, sino de no derrapar hacia el terreno del disparate. De hecho, ese órgano académico se vio obligado a retroceder: por 15 a votos a 1 desactivó un homenaje que desafiaba las reglas de la democracia.

Un caso más inofensivo, pero también aleccionador, fue el de la Municipalidad de San Isidro, que apeló a la ironía y el humor para una campaña oficial. Empapeló la ciudad con carteles que decían “Shacá la bashura de 18 a 20”, en una alusión al estereotipo en la pronunciación que algunos les adjudican a habitantes de esa ciudad. No fueron pocos los que se sintieron ofendidos, o por lo menos, objeto de burla del propio Estado municipal. El intendente, con franqueza, tuvo que salir a pedir disculpas. Otra vez quedó demostrado: llamar la atención y “hacer ruido” no es garantía de éxito. Si se lo entendiera de esa forma se abriría la puerta, además, a una riesgosa escalada de “ocurrencias”: cada golpe de efecto tiene que ser más fuerte y más ruidoso que el anterior para llamar la atención.

Acto por el día de la militancia en San Fernando, con Perón como orador con IA Camila Godoy

Por supuesto que se pueden ablandar los discursos políticos e institucionales. El lenguaje oficial no tiene por qué ser acartonado ni solemne, pero existe una frontera que vale la pena reconocer: la que separa la claridad y lo descontracturado de lo grotesco y lo burdo. El humor puede ser un aliado de la comunicación política e institucional, pero la burla es otra cosa.

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Hay una dificultad para sintonizar el justo medio en el discurso dominante: se pasa de la palabra soez y la brocha gorda a “la tiranía de las funciones cóncavas” y “el estoicismo intertemporal”, como si al lenguaje oficial le costara combinar claridad con sobriedad.

La tendencia a privilegiar el mensaje llamativo implica, además, una subestimación del ciudadano. Da por sentado que del otro lado hay un público que solo reacciona ante el estruendo. Los números de Larreta avalarían esa hipótesis que, sin embargo, enfrenta fuertes contrapuntos.

Aun con las particularidades de un liderazgo único y un magnetismo que irradia la propia institución, el gran fenómeno de masas que hemos visto últimamente en la Argentina se produjo alrededor de la visita del Papa León XIV. Movilizó a millones de personas que, en ese caso, lo hicieron para escuchar un discurso clásico, una palabra reflexiva, un mensaje elaborado. Puede objetarse, desde ya, cualquier comparación entre la fe religiosa y la actividad política, pero lo que vimos nos recuerda que existe la demanda de una palabra con sustancia, de un mensaje con contenido.

La estrategia que se impone en la política entraña, a la vez, el riesgo de la profecía autocumplida: si se trata al ciudadano como espectador de meros fuegos artificiales, es posible que se termine formateando a una sociedad habituada a mirar solo ese despliegue de ruido y color y a reaccionar frente a ese tipo de estímulos. Los dirigentes no solo reflejan a la sociedad, sino que también la moldean.

El análisis de los fenómenos y las tendencias políticas se orienta cada vez más a la simplificación y a las conclusiones rápidas. Se afirma, entonces, que el ascenso de Milei a la Casa Rosada ha demostrado que la transgresión y la audacia son vehículos eficientes para construir un liderazgo nacional, sin contemplar, siquiera, la posibilidad de que eso haya sido exitoso en una circunstancia muy particular, que no lo hace extrapolable a cualquier contexto o a cualquier figura pública. Está por verse, además, cómo procesa el electorado esa extravagancia asociada al ejercicio del poder y enmarcada en situaciones sociales y económicas desafiantes.

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El video con IA que posteó Milei sobre la reforma de la Carta Orgánica

Hay algo de todo esto que desmerece el liderazgo político: cuando el dirigente se somete a lo que le dicen que debe hacer para “lograr impacto” o “cercanía”. No se comporta con apego a sus convicciones y sus ideas, sino al oportunismo veleidoso de las supuestas conveniencias. Vemos, así, políticos convertidos en actores, en personajes, en figuras animadas.

Tal vez convenga recordar la anécdota de un personaje chocante para los argentinos, pero que ocupó su lugar en la historia contemporánea. En 1995, cuando ya llevaba cinco años fuera del poder, una periodista sueca le pidió a Margaret Thatcher que diera un pequeño saltito (“a little jump”) en un programa de televisión. “Es simpático -insistió la conductora ante la primera reticencia-, una forma de ver el lado humano de los políticos; hasta Gorbachov lo hizo”. La respuesta de Thatcher todavía se estudia en cátedras de liderazgo: “No se me ocurriría hacer semejante cosa. Me parece una bobada y una puerilidad. Yo doy grandes saltos hacia adelante, no saltitos en estudios [de televisión]… Y no quiero perder el respeto de quienes me lo llevan guardando tantos años”. Había políticos que se negaban a hacer el ridículo y se tomaban en serio su investidura.

El camino de proponer debates complejos, ideas elaboradas y propuestas innovadoras puede ser más arduo que el de hacer “estallar” las redes con una audacia estridente. Es posible, además, que no sea el camino más seguro para monopolizar la conversación pública, pero tal vez sea el más constructivo y el más serio: dos palabras que desentonan cada vez más con el sistema de creencias que domina hoy la vida pública.

Podría decirse que la política siempre ha tenido algo de teatralidad. Ya en la Antigua Roma se acuñó la frase “pan y circo”, asociada, precisamente, a la acción de los gobernantes y a la demanda social. El peligro está en una raya que se corre cada vez más, al punto de reescribir aquella máxima del poeta Juvenal para dejarla en “solo circo”.

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