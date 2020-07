Es hora de fortalecer nuestra Universidad

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de julio de 2020 • 22:23

El periódico del Partido Comunista cubano (Granma) informó en junio que ese mes habría teleclases y que en esa etapa se mantendrían, por el Canal Educativo, los repasos para los próximos exámenes de ingreso a la Educación Superior. Recordemos que estos exámenes generales al finalizar el secundario, exigidos para poder ingresar a la Universidad, están vigentes desde el gobierno de Fidel Castro.

Este tipo de exámenes en Cuba no son una novedad, ya que, según informa la OECD, desde hace décadas en la mayoría de los países el ingreso a la Universidad exige previamente aprobar exámenes generales implementados o supervisados por el propio gobierno. La lista es muy grande, ya que va desde Australia, Austria, Canadá, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Hungría, Italia, Israel, Portugal, Grecia, España, Japón, Corea, a Noruega, Rusia, Eslovenia, Luxemburgo, Estonia, Suiza, Reino Unido, Lituania, Francia (desde Napoleón I), Alemania, Turquía, Siria y Nueva Zelanda.

En las naciones donde gobierna el Partido Comunista también se exige este requisito como hemos visto en Cuba y también en China desde los años de Mao y Vietnam desde los años de su independencia. Este tipo de evaluación requerida para el ingreso a la Universidad también existe en muchos países de América Latina, ya que rige en Ecuador, por iniciativa del entonces presidente Correa, y también en México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Chile y Nicaragua. Son muchos los países en los cuales el resultado de estos exámenes también sirve de base para la asignación de las becas a los estudiantes de escasos recursos económicos.

Al considerar este tema debemos tener presente que los avances tecnológicos de este siglo están impulsando un sostenido proceso de transformación global de las estructuras de producción de bienes y servicios, que nos indican que año a año se destruirán cada vez más empleos no calificados y aumentará la demanda por más recursos laborales de alta preparación. Esto significa que el nivel educativo de un país es esencial para determinar el ritmo de crecimiento del futuro nivel de vida de la población. El avance económico de una nación hoy no depende principalmente de la existencia de recursos naturales (agro, minería, pesca, hidrocarburos), sino del nivel de calificación de su fuerza laboral. Este siglo es el siglo de la ciencia y la tecnología, los avances son cada vez más acelerados, por ejemplo en el área de la robotización de los procesos industriales, de la comercialización y los servicios.

En este siglo las personas educadas y sus ideas aportan no solo a su desarrollo profesional sino también a la riqueza de las naciones. La Universidad es hoy la institución más importante en el proceso de acumulación del conocimiento; no solo alberga las ciencias básicas sino que también da lugar a revistas, libros y bases de datos para comunicar el conocimiento en todo el mundo. Las universidades son las principales proveedoras de capacitación en las nuevas especialidades que van surgiendo, labor fortalecida por el crecimiento en la circulación internacional de académicos y estudiantes. La "fuga de cerebros" es hoy común en el mundo globalizado.

El nivel de conocimientos acumulados por los habitantes de un país es hoy la mayor garantía de su avance. Estuvo en lo cierto The Economist cuando afirmó: "La fortaleza de una sociedad depende principalmente de lo que está en la cabeza de las personas. Por esta razón Japón y Alemania pudieron recuperarse rápidamente a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, a pesar que sus ciudades estaban reducidas a cenizas".

Si tenemos en cuenta el tamaño de las poblaciones, en nuestro país matriculamos más estudiantes universitarios que muchos países, por lo tanto deberíamos suponer que si tenemos más estudiantes deberíamos tener también más graduados, pero no es así, sino lo contrario. Este déficit en la graduación nos está diciendo que nuestro ritmo de acumulación de capital humano calificado es insuficiente, ya que incide negativamente el hecho que nuestra deserción universitaria es muy alta. Veamos por ejemplo la evolución en los últimos años de la graduación universitaria en nuestro país y los vecinos Chile y Brasil, países donde hay regímenes restrictivos denominados PSU (Prueba de Suficiencia Universitaria) y ENEM (Examen Nacional de Educación Media); estos exámenes estuvieron vigentes desde el siglo pasado incluso con los gobiernos de izquierda. El ingreso a las universidades es distinto en la Argentina, ya que la Ley 27.204 estableció el "ingreso irrestricto". Este concepto no deja de ser socialmente atractivo, ya que luce como un factor que contribuye a la igualdad de oportunidades, pero la realidad es otra, más allá de estas legítimas aspiraciones de avance social.

Nuestro sistema universitario tiene una gran amplitud en lo que hace a la población total estudiantil, pero al mismo tiempo, registra pocos graduados, ya que los niveles de deserción son muy elevados. La actual graduación anual universitaria (en proporción a la población) en Brasil es más del doble que la nuestra y la chilena es un 64% mayor; esta diferencia se amplía año tras año, porque el ritmo de aumento de esta graduación es mayor en nuestros vecinos.

Esta creciente diferencia en el avance en la graduación nos está diciendo que nuestro ritmo de acumulación de capital humano calificado es insuficiente, ya que incide negativamente el hecho que nuestra deserción universitaria es muy alta. Si tenemos en cuenta el tamaño de las poblaciones, nosotros matriculamos más estudiantes universitarios que muchos países. No existen restricciones para el ingreso a nuestras universidades, porque así lo dispone nuestra ley, pero la deserción es muy elevada, ya que de cada 100 estudiantes que ingresan a nuestras universidades casi 70 no concluyen sus estudios. No hay "restricción" pero hay una preocupante "deserción". El nivel de preparación para ingresar a la Universidad, que es distinto en muchos países, es el preludio de dos futuros diferentes, ya que no hay mayor "restricción" que la falta de estímulos a la dedicación al estudio en la propia escuela secundaria, ya que lo que no se estudia como corresponde en esa instancia previa resulta difícil de recuperar en la universidad. Es así como la mitad de nuestros estudiantes universitarios no aprueba anualmente más de una sola asignatura.

El ingreso a la Universidad es distinto en Argentina al vigente en la mayoría de los países, ya que no existe un examen a nivel nacional al finalizar la escuela secundaria. La inexistencia de esta instancia debilita la dedicación al estudio en el secundario, y es una de las causas del gran abandono de nuestro estudiantado universitario. La fórmula "inclusiva" que se nos presenta como eficaz para lograr el meritorio objetivo de la igualdad de oportunidades es la ausencia de las limitaciones de exámenes generales al finalizar el ciclo secundario. Pero esta bien intencionada receta no sirve para este objetivo, de manera que si seguimos como hasta ahora, continuaremos comprometiendo aún más el futuro de nuestros adolescentes.

Las naciones están dejando atrás una época en que eran decisivos los recursos naturales. En este siglo crecen las naciones que acumulan el capital humano, por esta razón cada día que pasa es más importante la Universidad, el nivel educativo de los estudiantes secundarios que acceden a ella y la eficacia y calidad de la graduación universitaria.