Es la política, tarúpido

Esta nota no busca articular una teoría sobre nuestros persistentes –arrastran décadas– problemas y sobre todo nuestra declinación nacional, sino una explicación. O una orientación para hallar la raíz de la cuestión. La respuesta está en el título. Los fundamentos se sintetizan en las siguientes líneas.

En 1960 éramos el 37,9% del PBI de América Latina. Brasil, el 26,4%. En 2025, esos porcentajes mutaron de forma impactante: nosotros, 10,4%, nuestro vecino. 34,6%. Sin remontarnos a principios del siglo XX, cuando esa relación nos favorecía abrumadoramente, en los últimos 66 años sufrimos la catástrofe que significa caer desde una posición en la que coqueteábamos con la cumbre para toparnos con el mediocre llano. Subir requiere empeño, pero acompaña la esperanza. Caer abate el espíritu, aplasta el ánimo.

publicidad

publicidad

En 1956 asumió la presidencia brasileña Juscelino Kubitschek. Sucedía al régimen turbulento de Getulio Vargas. Su campaña se resumió en una consigna nítida: 50 en 5. Medio siglo de progreso en su mandato quinquenal. ¡Vaya si lo cumplió! Trasladó la capital a Brasilia –decisión geopolítica luminosa–, abrió el país a las inversiones, promovió la industrialización asentada en la siderurgia –Vargas había acordado con Roosevelt la erección de la planta de Volta Redonda–, se construyeron carreteras, creció la energía. Coetáneamente, en 1958 asumió el mando en el país Arturo Frondizi, quien postuló un “programa de desarrollo para 20 millones de argentinos”. Su gestión se singularizó por el autoabastecimiento petrolífero –un logro– y por los 33 planteos militares que lo tuvieron literalmente en vilo hasta su derrocamiento, el 29 de marzo de 1962. ¿Qué economía, qué planes, qué inversiones pueden prosperar en medio de tamaña inestabilidad política?

No se puede omitir otro contraste con Brasil: la política internacional. Vargas se alió con Washington en enero de 1943 y así obtuvo el comienzo de la transformación que plasmó Juscelino. Nuestro presidente, a la sazón, propugnó la denominada “tercera posición”. Abundantes males deparó ese error estratégico.

Posteriormente, salvo breves intervalos lúcidos, la política vernácula nos deparó zozobra, cimbronazos, violencia desmadrada, sanguinaria –de abajo y de arriba–, vaivenes, volantazos. La política fue un manantial inagotable de incertidumbre y fluctuaciones. La continuidad fue una idea prohibida. Quien llegaba venía con aires fundacionales, nunca para proseguir y mejorar. Siempre para desandar y supuestamente adoptar un nuevo rumbo. Que en el contexto de volatilidad política, no se consolidaba. Se derruía para que el sobreviniente empezara otra vez.

La deplorable política argentina es un sistema enviciado en su estructura, pero mucho más en su concepción intrínseca. Se perdió de vista en algún momento de las ocho décadas pasadas la idea misma del poder, del para qué está, del bien común o, como propugna la Constitución, del bienestar general. ¡Ni hablar de cómo se extraviaron los “objetivos nacionales”! Directamente, no existen. Algunos hasta sostienen que es una virtud que no los haya. Por eso, sin ambages ni rodeos, la política confiesa que su puja es por “las cajas”, sean grandes o pequeñas. La meta son los fondos, su administración. No es menester abundar en cómo se practica esa “administración”. La corrupción que padecemos es cuantiosa. Se vincula a la desnaturalización de la política y, obviamente, al montaje de un sistema de impunidad que prohíja el saqueo de esas “cajas”.

BRASILIA, 26 septiembre, 2026. (Xinhua/Jin Haoyuan) Jin Haoyuan - XinHua

publicidad

publicidad

La excluyente explicación para que el llamado “riesgo país” sea uno de los más altos del orbe radica en la mala política. El octavo territorio político del planeta, la llanura marítima anchurosa sin igual, la posesión antártica –pletórica de futuro–, la energía –incluyendo la renovable, como la eólica y la solar–, la minería, el agua –el “oro blanco”–, la tecnología de avanzada –desde la nuclear hasta la agrícola–, la clase media –arropada con amianto, capaz de subsistir a las tempestades–, los operarios –en sus diversos oficios, vivaces, aptos para solucionar lo complejo con elementos simples–, un país con un sinfín de potencialidades, ¿cómo puede estar recurrentemente trastabillando? No hay dudas: es la política la gran responsable. La economía flaca, débil, es la consecuencia.

Ortega y Gasset, en su Misión de la universidad, hace referencia a Oxford y Cambridge. Atribuye a esas y otras universidades británicas la formación de liderazgos que dieron base a “un pueblo con fabulosa capacidad histórica”. Coloquialmente, la idea orteguiana se sintetiza en que en esos establecimientos “se aprende a ser ingleses”. ¿Podemos entre nosotros decir algo análogo? En la Argentina escasean los estadistas, es decir, quienes están dotados de sabiduría y visión estratégica en los asuntos del gobierno del Estado, caracterizada esa panóptica por el largo plazo. Antes de que se formule la objeción, la larga mirada incluye a la coyuntura. Es precisamente una de las dotes del estadista: trabaja con las dos velocidades. Cabe señalar que estadista no solo debe ser el presidente de turno. Son indispensables ministros estadistas, legisladores estadistas, jueces estadistas. Diríamos que cada diez “punteros”, un estadista. Ahí podríamos encontrar la contraseña que olvidó la política. Las elecciones son para elegir a estadistas. La política los debe proveer. La nación los tiene que formar. La contracultura para darle combate a nuestra decadencia es la de recrear la política a partir de vertebrarla con estadistas. Obviamente, el sistema educativo –de la salita a la universidad– debe acometer esa histórica misión.

Los estadistas actuantes de inmediato obtendrán otra clave antidecadencia: los acuerdos de Estado en política exterior, educación, modelo económico –inhumación urgente de las reformulaciones modélicas; solo se admiten mutaciones de matices y ritmos– y otras materias que exigen estrategias de largo alcance, duraderas.

Otra peculiaridad de un estadista es que nunca soslaya la prudencia. Esta virtud es consustancial al buen gobierno del Estado. La dirección tiene límites. Son los que manda la prudencia. Aun el más recalcitrante opositor está condicionado por su sustancia de estadista. Desde el mando no se puede decir lo primero que le llegue a la lengua. Distinguirse –ser disruptivo se dice ahora– por la visión más alta y no por el reproche más filoso y hasta hiriente al contrincante.

La reforma política es inconmensurablemente más profunda que suspender o no las PASO. Pasa por otro andarivel, otra dimensión. Una mutación histórica. Política de estadistas. Eso se necesita.

publicidad

publicidad

Por Alberto Asseff Para LA NACION Exdiputado nacional; dirigente del partido UNIR; docente; especialista en Geopolítica y Estrategia