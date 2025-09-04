Evitan estrenarla

El éxito colosal de La Sirenita reactivó el apetito de los productores teatrales por las comedias musicales, un rubro que suelen esquivar por sus altos costos, que exigen altas taquillas que no siempre se dan.

A la temporada veraniega de Mar del Plata, Florencia Peña llevará Pretty Woman, que ahora se presenta en la avenida Corrientes. Fernando Dente estrenará Company a principios de 2026 y en marzo llega Annie, al Broadway. En tanto que, en las vacaciones de invierno, otros dos titulazos musicales competirán de una vereda a la otra: Charly y la fábrica de chocolates (Gran Rex) y Billy Elliot (Ópera).

A medida que se agregan más comedias musicales a la cartelera, más se nota la omisión deliberada en la Argentina de estrenar aquí Evita, el clásico de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que ya lleva 47 años de representaciones exitosas en el mundo.

Madonna la protagonizó en el cine y hasta filmó escenas en el balcón de la Casa Rosada en tiempos de Carlos Menem. Llegó a las salas argentinas sin conflictos en 1996.

Tampoco los hubo cuando en el teatro San Martín Alejandra Radano hizo de Isabel Perón, en la obra Happyland.

Productores respondan: ¿qué impide que veamos Evita en algún teatro local?