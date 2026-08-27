Fernando Cerimedo: un amigo convertido en un ancla de plomo para los Milei

“A ver, ¿usted sabe la cantidad de gente que se acerca a la política, entra, sale todo el tiempo? De vuelta, es alguien que no forma parte del espacio, no tiene vínculo con nosotros, digo de ningún tipo. Y que dejamos de vincularlo en el 2023. Y no descartemos que detrás de esto esté toda la runfla Pagano, Bindi, Evo Morales, el castrochavismo, Lula”, dijo el presidente Javier Milei contestando una pregunta sobre su relación con el consultor Fernando Cerimedo, detenido en Santa Cruz de la Sierra acusado de organizar un femicidio contra su expareja, Nadia Beller.

Inmediatamente, conocidos los hechos policiales ocurridos en Bolivia, Milei tomó distancia de quien manejó la comunicación digital de su espacio en la campaña presidencial de 2023. Algo que quedó en duda porque los registros oficiales muestran, luego de esa fecha, el ingreso de Cerimedo a Casa Rosada y a la Quinta Presidencial de Olivos por más de una docena de veces, incluso, autorizado por la superpoderosa hermana Karina. De hecho, y como informó el colega Germán de los Santos en LA NACION esta semana, a Cerimedo, mediante una resolución, se le habilitó un negocio en la Hidrovía a través de una empresa “fantasma”, que acciona bajo la firma Sanabria SRL. Esta firma supo ser una guardería de lanchas, pero ahora brinda servicios de provisión de combustibles a las barcazas que navegan el Paraná, desde mediados de 2024, cuando Cerimedo aún era próximo al poder.

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Nadie puede negar la cercanía del consultor al espacio libertario. El 5 de septiembre de 2024, la diputada libertaria Lilia Lemoine subió un vídeo a sus redes en tono irónico dando razones por las que había que apoyar a Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema- Lijo hoy tiene en sus manos la causa Andis- en medio de un debate sobre su polémica candidatura respaldada por el gobierno de Milei, finalmente rechazada por el Senado en abril de 2025. Allí, Lemoine preguntaba, en medio de un encuentro libertario, a militantes y allegados al gobierno, sobre por qué apoyaban a Lijo. Uno de los que se prestó al juego fue Cerimedo: “¿Fernando, por qué apoyás a Lijo?”, preguntó Lemoine. “Bueno, porque tengo entendido que apagó los incendios del Amazonas muchas veces y que participó del salvataje de muchos bebés”, respondió el exjefe de campaña digital libertaria, prestándose al insólito juego que tomó en broma un importante hecho institucional. Cerimedo siempre fue uno de ellos, como consultor, asesor digital en la campaña electoral o como uno de los dueños de La Derecha Diario, un medio de comunicación sensacionalista, de orientación de extrema derecha, que propaga acusaciones sin fundamentos a opositores y personas -políticos del arco opositor, periodistas y medios independientes y artistas críticos- como la que recibió el diputado Esteban Paulón, acusado por ese medio de pedofilia, sin pruebas y basada en acusaciones anónimas en redes, seguramente desplegadas por la misma “granja de trolls” que manejaba. Según el sitio Chequeado.com “ese medio, entre 2022 y 2023, difundió desinformaciones sobre el atentado a Cristina Kirchner, el supuesto fraude electoral en Brasil, el cambio climático, la Educación Sexual Integral, y compartió videos editados” y, además señaló: “Cerimedo reconoció el uso de ´campaña negativa´ y ´granjas de trolls´, y llamó “chiquilinadas” a las desinformaciones publicadas por La Derecha Diario”.

Abril de 2026: Diego Spagnulo se retira de los tribunales de Comodoro Py tras declarar en la causa Andis Enrique García Medina

El despegue de Fernando Cerimedo con el núcleo central del gobierno se dio cuando estalló la causa de corrupción en la Agencia de Discapacidad (Andis), que ya tiene 18 procesados y cuya investigación sigue apuntando hacia arriba, a personas muy cercanas al presidente, básicamente a su hermana Karina y su segundo, Eduardo Lule Menem. Cuentan que fue este último quien acusó a Cerimedo de difundir los famosos audios de Diego Spagnuolo, que están siento peritados por Gendarmería en estas horas, aunque Spagnuolo negó su colaboración prestando su voz para la comparación técnica. Los audios son de vital importancia en la Causa Andis, porque en ellos el exdirector de la agencia, amigo y exabogado de Javier Milei, reconoció la existencia de un 3% de coimas que provenían de sobreprecios de las droguerías y que tenían a esos dos funcionarios como destinatarios. Cerimedo declaró ante la justicia y desmintió haber sido quien grabó a Spagnuolo y ratificó algo que había dicho públicamente: que el extitular de Andis le había contado muchos de los detalles que aparecen mencionados en los audios, como que una de las droguerías le había dicho que desde la Suizo Argentina afirmaron que “ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada”, hablando de los porcentajes de “retornos” de parte de los prestadores. Quienes conocen la interna libertaria afirman que fue ese hecho el que marcó su despegue del círculo de confianza de los hermanos Milei, además, porque su personalidad chocaba contra la voluntad del “jefe” -Karina- quien toma todas las decisiones, algo que disgustaba a Cerimedo, sobre todo por su trato con modos dominantes.

En su declaración testimonial, Cerimedo dijo: “sale una nota en Página/12 con el tema de la Suizo, y sus vínculos con los Menem. Ahí me cuenta (Spagnuolo) que se pelea con Pettovello, porque él creía que ella operó esa nota y me cuenta que Lule Menem pensaba que yo los había operado por tener vínculos con Spagnuolo. Entonces, yo le preguntó: ‘¿Cuál es el pedo con los Menem?’ Y ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes y me dice que creen que esa nota la operamos Spagnuolo y yo, porque él se estaba quedando afuera”. Lo demás es conocido, meses después a Cerimedo le retiraron las invitaciones para él y su esposa, que no pudieron estar presentes en el acto de inauguración de las sesiones ordinarias del 1° de marzo de 2025 acompañando al presidente Milei, y de a poco lo fueron aislando hasta apartarlo de los círculos de poder. Diego Spagnuolo está alejado de todo y siguiendo su proceso penal, mientras que, en cambio, Lule Menem sigue siendo un hombre con mucho poder, cercano a Karina Milei.

Nadia Beller

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Como si el tiempo actuara de modo insistente, el intento de asesinato investigado en Bolivia vuelve a abrir interrogantes sobre la causa Andis, que fue tapada durante mucho tiempo, también por otros hechos de corrupción como $LIBRA o el caso Adorni. El tema volvió a la agenda pública con las declaraciones de la víctima, Nadia Beller, quien señaló que Cerimedo y su exesposa, Natalia Basil, habrían estado detrás de la filtración de eso audios comprometedores. Según Beller, la exesposa de Cerimedo fue la responsable y tenía mucha información, porque Basil trabajó en Andis entre abril y diciembre de 2024, en el área de pensiones. En ese contexto, la diputada Marcela Pagano, acusada, sin mostrar pruebas, por el presidente Milei de ser organizadora de esta “operación” junto a otras personas, solicitó al juez Ariel Lijo y al fiscal Franco Picardi que convoquen a Beller a declarar mediante videoconferencia y que sea incorporada al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. “Por supuesto que estoy dispuesta a declarar si me citan de Argentina”, destacó Beller, que dijo tener documentación probatoria. No es menor esto último, porque esos archivos pueden incorporarse como prueba al expediente y ayudar a esclarecer el hecho investigado.

Hay otras malas noticias para Fernando Cerimedo. Todos recuerdan que estuvo sospechado de participar, con campañas de desinformación, en el “intento de golpe” contra Lula da Silva en 2022 en Brasil. Después de aquel balotaje, que determinó el triunfo de Lula, Cerimedo impulsó en las redes y transmisiones en vivo teorías sin sustento que cuestionaban la transparencia del triunfo del PT. Una causa más complicada que determinó que Jair Bolsonaro acabara condenado por intento de golpe de Estado en su intento de evitar transferirle el poder a su sucesor. El consultor nunca fue acusado en ese caso, aunque estuvo bajo la lupa de la investigación hasta que fue apartado del expediente por el Tribunal Superior de Justicia. Ahora, su detención en Bolivia, avivó las sospechas sobre su participación en Brasil y, en las últimas horas, el diputado del Partido de los Trabajadores, Rui Falcao, pidió al juez de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Alexander de Moraes, que amplíe la investigación contra Cerimedo y su rol en esas elecciones, pero sobre todo en la campaña electoral de octubre próximo.

Más allá de lo que se investigue en Bolivia sobre Cerimedo, acusado de organizar un femicidio; y en Brasil, sospechado de interferir ilícitamente en el proceso electoral, los problemas para el gobierno argentino podrían llegar de la mano Nadia Beller. De comprobarse lo que declaró -que al menos hasta ahora fue coincidente con los vicisitudes conocidas en la Argentina en la causa Andis investigada en Comodoro Py- con su incorporación como testigo podría también aportar documentación (audios, textos, mensajes), lo cual puede ser una bisagra en una de las investigaciones de corrupción más importantes en la gestión libertaria.

Hoy se habla de traiciones, de soltar manos, de aislar a quienes fueron cercanos y que pueden comprometer al poder. Cerimedo fue un colaborador demasiado estrecho del espacio libertario, intentar negarlo públicamente es hacer visible lo inocultable. Además, como se sabe, las verdaderas traiciones solo se dan entre amigos.