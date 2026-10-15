La imagen era insólita: ¿un martes a la tarde un teatro repleto? Así lucía el Liceo anteayer. Pero, aunque sobre el escenario había dos actores –Pablo Echarri y Adrián Suar–, no representaron ninguna obra, aunque sí hablaron mucho de la ficción argentina extinguida en la TV abierta. Los acompañaban la productora cinematográfica Vanessa Ragone, el director y guionista Marcos Carnevale y el dueño de casa, Carlos Rottemberg. Convocaba SAGAI.

“Debacle audiovisual”, definió Echarri. Desde la platea, Jorge Marrale pidió invitar a los dueños de los canales para ver si el tema les interesa. Carnevale planteó que hay “nuevos humanos que consumen muy distinto y que nacieron con un celular en la mano”.

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Cada expositor aportó lo suyo y el público (había artistas, productores, técnicos y periodistas), también.

Se barajaron mil y un causantes del fenómeno. “La fragmentación vino a hacer un gran quilombo”, dio en el clavo Suar.

Aludía a la variedad de pantallas (cable, redes sociales, plataformas, streamings) que se llevan distintos pedacitos de la pauta publicitaria, hoy mucho más mustia que la muy potente que décadas atrás monopolizaba la TV abierta. Sin presupuesto no hay ficción. Así de simple.