Algo más en lo que el actual gobierno se parece al kirchnerismo: sacó chapa fuerte por el intenso movimiento turístico del reciente fin de semana extralargo (inexplicables cuatro días, teniendo en cuenta que el Día de la Soberanía cayó en jueves).

A falta de satisfacciones plenas para el bolsillo del argentino medio, las compensaciones virtuales, como el fútbol, cumplen la función de alegrarnos si nuestro equipo gana la copa. Y, ni qué hablar, si la victoria es nacional (el año que viene hay Mundial; esperemos sumar la cuarta estrella).

Los finde largos producen la misma sensación, aún para los que se quedan en casa. El efecto de minivacaciones pone de buen humor a cualquiera. La vida se ve con menos agobio, con un cristal más optimista. A cualquier gobierno le conviene que su ciudadanía no pierda la paciencia y se mantenga tranquila.

Casi 160.000 turistas visitaron Mar del Plata, la mejor cifra en quince años. Pero ese número representó apenas el 10% de las personas que se movilizaron por todo el país. Como para que el presidente Javier Milei no baile en una pata y se mande la parte en sus redes sociales. A palpitar el próximo finde largo: apenas faltan nueve días.