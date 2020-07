Gabo/Jung/Frezza

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2020 • 18:08

Semanas atrás se viralizó en WhatsApp un posteo que tenía esta presentación: "¿Han leído El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez? Parece habernos dejado un manual para la situación que estamos viviendo". A continuación venía un tramo del diálogo entre el capitán de un barco y un chico sobre la cuarentena impuesta a raíz de una plaga, que les impide bajar en el puerto. El chico sufre por no poder reunirse con su familia, y el capitán le hace ver la importancia de sacrificarse, por uno y por los demás. Todo muy edificante, salvo que, aun para quien no hubiese leído el libro, claramente esa no era la pluma de Gabo (hasta tiene una redundancia imperdonable: "Yo hice cuarentena hace siete años atrás"). Una consulta en Google permitió descubrir tres cosas: que el texto atribuido al premio Nobel colombiano saltó de WhatsApp a medios de muchos países; que también se lo adjudicaron al célebre psicólogo Carl Jung, y que en realidad corresponde al italiano Alessandro Frezza, un escritor aficionado. En la Fundación Gabo dijeron a LA NACION que se trataba, sencillamente, de "una fake news literaria", y que no es la primera vez que ocurre.

El que salió ganando es Frezza. "De pronto me volví famoso", dijo.

