¡Gracias Francisco, qué Papa nos dejaste!

La visita del Papa a nuestro país, además de tratarse de un hecho histórico, fue para todos los argentinos –no lo digo solo como católico practicante– un hecho conmovedor. Tuvimos la fortuna de poder disfrutar a un papa cercano, empático con sus prójimos, que entiende, sabe y lee lo que pasa en el mundo real. Su trayectoria pastoral durante sus muchos años en Perú lo hace una persona que no nos habla “desde arriba”, sino que nos habla “al lado”. Vivió y palpó el dolor, las carencias, las necesidades de la gente siempre, y por eso entiende lo que las personas necesitan. La escucha, la palabra justa, la empatía, el respeto por el que piensa distinto, su mirada de un amor inconmensurable. Hasta habló del agro, de la importancia de la producción, del cuidado de los recursos. Cosas simples, que no abundan.

Imaginemos por un momento si alguna de esas cosas, cada uno de nosotros aquí, en nuestro bendito país, las pudiéramos aplicar, aunque sea unos minutos por día, en nuestros entornos, en nuestro “metro cuadrado”, con nuestro prójimo, en casa, en el trabajo, en la calle, en el club, en el auto. Seguramente tendremos tiempo de poder leer y releer todos sus discursos, homilías, frases –circulan por todas las redes– y sin dudas algo de todo eso nos va a movilizar nuevamente. Es que lo principal empieza ahora: “¡Bienvenidos todos! Vayan y anuncien”, eso que nos dice y pide el Papa se traduce con algo parecido a esto: Dios nos ama a todos, a cada uno individualmente, como somos. Sí, como somos, y nos pide que estemos con él, nos abraza y nos dice: “Sean bienvenidos”; y cuando uno conoce a Jesús, ya nada es lo mismo. No nos podemos hacer los tontos, porque la alegría de tener a Dios en el corazón es imposible no compartirla. Y eso es el “vayan y anuncien”; hay muchos que no tienen la suerte de poder conocer a Dios. Y somos (o podemos ser) instrumentos de él; y tenemos que transmitir su mensaje de amor. ¿Cómo? De muchas maneras. De eso se trata. ¿Ser un predicador? No, ni mucho menos. Simplemente se puede hacer cuando uno tiene la suerte de sentirse instrumento para poder acercar a otros a Dios. El Papa nos pide eso. Sin presión, con amor.

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Escuchar al otro, entender que todos podemos ser distintos, pero juntos podemos hacernos mucho bien. Un grano de arena no es nada, pero muchos forman una duna, muchos más una playa; y también otros pueden quedar solo como un desierto… Todo depende de nosotros. De que todo lo que pudimos vivir estos días nos sirva. Más de 7 millones de argentinos se movilizaron en las principales celebraciones masivas, muchos más siguieron al Papa por los medios. Todo el país estuvo atento y conmovido. Fue un regalo de Dios. En lo personal, sentí que un papá (no solo el Papa) me vino a visitar, y mi respuesta fue: “Cómo no voy a ir a escucharlo, a mirarlo, a ver qué me dice”. Y me llenó el alma. Esto recién comienza. Ojalá nos sirva a todos los argentinos, cada uno desde su lugar, para tratar de unirnos.

¿Quién nos habla aquí y predica con su ejemplo pensando en la unidad? Difícil encontrar a alguien, pero no hay que buscarlo individualmente. Papa hay uno solo. Pero si todos y cada uno incorpora alguna palabra, frase, acción de León XIV, sin dudas vamos a generar un poquito más de unidad entre y para todos. Si eso pasa, ganamos todos, gana nuestro país. Intentémoslo, seguro nos va a hacer bien. El papa Francisco seguramente preparó a Robert Prevost de alguna manera para que fuera su sucesor. Todos añoramos y hasta juzgamos a Francisco por no haber venido a la Argentina, y no entendimos las razones de por qué su visita no fue. Pero no importa; los caminos de Dios son los que Dios dispone. Y por alguna razón rápidamente vino, pese a su salud, el sucesor, León XIV. ¡Gracias, Francisco, qué papa nos dejaste!