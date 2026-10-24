Hipótesis sobre las relaciones entre Cuba y EE.UU.

Cuba se encuentra sumida en una aguda penuria, donde la escasez de alimentos, medicamentos y energía se ha vuelto rutina, agravando la ya histórica carencia en la oferta de bienes y servicios a la población. Tras casi siete décadas del régimen autoritario vigente, varios factores explican este panorama desolador, desde las características perniciosas de la gobernanza local hasta las sanciones impuestas por Estados Unidos.

En vista de la actual expectativa ante la evolución de las divergencias entre Cuba y EE.UU., resulta oportuno reflexionar sobre los acontecimientos posibles de ocurrir en el ámbito de esos países en el corto y el mediano plazo. Según The Economist del 30/5/2026, se pueden imaginar cuatro alternativas. La primera sería la negociación entre los dos adversarios. Pero esto implicaría, en la aceptación de Cuba, las condiciones previas establecidas por Washington, tales como: liberación de todos los presos políticos, reformas económicas profundas, devolución de las propiedades de los exiliados cubanos y reducción de los acuerdos de seguridad con China, Rusia e Irán. Estas condiciones serían rechazadas por el gobierno cubano dado que equivaldrían a su anticipada rendición.

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Como segunda alternativa se plantea que EE.UU. ocupe militarmente la isla. Esta hipótesis conllevaría la inconveniencia de sufrir los dolores de cabeza inherentes a cualquier ocupación de este tipo, además de que la Casa Blanca tendría que enfrentar la inevitable impopularidad de tal medida entre los propios estadounidenses. La tercera alternativa consiste en una acción al estilo de la usada en Venezuela. En ese caso, tanto el presidente Miguel Díaz-Canel como Raúl Castro tendrían que ser secuestrados, algo de escasa viabilidad dadas las diferencias entre las estructuras de poder y los grados de seguridad interna de ambos países latinoamericanos. Otra alternativa sería la realización de ataques limitados que afecten a objetivos estratégicos, con el fin de dañar aún más la vida cotidiana en Cuba y debilitar la sostenibilidad del régimen.

Además de resultar desgastante para el propio agresor, el resultado de estos ataques sería incierto. Además de lo propuesto por The Economist, vale la pena sugerir una quinta alternativa completamente diferente: la decisión espontánea de EE.UU. de suspender todas las sanciones sobre Cuba, sin negociación previa entre las partes. Uno de los méritos de tal medida sería el de excluir actos de violencia. Esta alternativa supera en eficacia a las otras cuatro, pues propicia la apertura comercial al exterior, el acceso a fuentes internacionales de financiamiento, el incremento del turismo y un nuevo flujo de inversiones extranjeras. Esos hechos funcionarían como un incentivo irresistible para cambiar el sistema político. Incluso si el cambio no ocurre a corto plazo, vale la pena esperar el tiempo necesario ya que los intentos de Washington de acabar con el esquema de poder de Cuba ya llevan varias décadas sin ningún resultado. Cuanto más penetre el capitalismo en la sociedad cubana, promoviendo prosperidad, mayores serán las posibilidades de apertura política interna

Si la dictadura comunista no fuera eliminada de inmediato, no habría razón para que los estadounidenses se preocuparan por su seguridad mientras las relaciones entre Washington y La Habana se volvieran amistosas. Este tipo de convivencia pacífica es posible, como lo demuestra el caso de la relación actual entre EE.UU. y Vietnam. ¿Cuál de las cinco alternativas es la más probable que adopte Washington? Todavía es temprano para prever la respuesta, por lo que solo nos queda esperar los acontecimientos.

Por Marcello Averbug PARA LA NACION Consultor económico en Washington, execonomista del BID y exprofesor en universidades brasileñas