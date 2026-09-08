IA: el futuro presente La clave es pensar la inteligencia artificial como un socio, un colega, un empleado o un mentor superinteligente. Es una herramienta del hombre, no su reemplazo, y está sucediendo muy rápido

Por Federico Pinedo PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

La reunión ministerial de Ciencia y Tecnología del G20 en el pueblo estadounidense de Chapel Hill, Carolina del Norte, mostró que el futuro está presente, aunque la política, a caballo de los usos del siglo XX, no lo puede ver. Hace dos años, en Brasil, hablando de inteligencia artificial, la Argentina en soledad decía que entre la posibilidad de ampliar las capacidades humanas y el miedo a lo desconocido, optaba por lo primero, con la mínima regulación necesaria, de la menor intensidad posible, para permitir la innovación. Estados Unidos y China no lo decían, pero lo hacían. El Reino Unido consultaba a la sociedad antes de regular. El resto se alineaba detrás de palabras que se iban acumulando (conté 54 conceptos) para limitar la investigación en curso. Oí a un científico observar: los europeos son los mejores reguladores, pero nunca van a tener inteligencia artificial. Dos años después, ella ya está acá y los discursos oficiales de hoy aún parecen a años luz de los que pronuncian los futuristas del presente, que la están desarrollando a toda velocidad.

Jason Huang hace chips y muestra un futuro distópico, de ciencia ficción, para dentro de… 5 años; tal vez 10. Las capacidades de comprensión y por lo tanto de acción del hombre, se multiplican por diez o por quince. Todos los hombres pueden acceder a esa ampliación por medio de múltiples dispositivos, si es que no quieren conectarlos a sus propias neuronas. Las máquinas que analizan e imitan la forma en que los hombres razonan y actúan, lo harán de modo casi perfecto en pocos años más, pero acumulando el conocimiento previo. Es el cambio tecnológico más grande de la historia de la humanidad.

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Visitemos algunos conceptos de Huang. Lo que estamos viendo es cómo se transforma la energía en inteligencia. Todos dispondrán de tokens, unidades matemáticas de inteligencia y capacidad de cómputo, para hacer lo que necesiten. El sistema tiene 5 capas: energía, el mundo real, la infraestructura necesaria, modelos inteligentes (con capacidad de lenguaje, comprensión y predicción) y aplicaciones. Lo más importante son las aplicaciones, por las que cada persona hará lo que se le ocurra, utilizando todo lo anterior. Usa todo lo que puedas, construye todo lo que necesites. Hay que invertir en todas las capas. Estados Unidos invertirá en infraestructura en un año -generando trabajo- un cuarto de trillón de dólares. La industria más importante del hombre es la educación. El trabajo productivo y lo que los líderes hacen, consiste en entender el contexto, el propósito y la relevancia de las cosas. Estamos frente a un tema de ambición: ¿creíamos que conseguir 10 era imposible? Ahora buscaremos construir 100. ¿Qué es lo peor que te puede pasar con esta revolución? Huang cree que estar fuera de ella.

Alex Karp, de Palantir, dice que las tecnologías eran lineales, pero esta no es lineal. El partido ya empezó, dice, “it’s game time”. No se necesita dinero; se necesita conocimiento. Y para determinar si una respuesta es correcta, es necesario analizar sus supuestos subyacentes y verificar que ellos no hayan sido superados en esta carrera por el conocimiento, cosa que sucede minuto a minuto. Es muy importante para quienes desarrollan sistemas de frontera, entender qué capacidades de búsqueda de información y datos deben entrenar para que operen mejor. Poner paredes no es soberanía, sino que es antisoberanía.

Mark Zuckerberg, de Meta, observa que cada persona es diferente y que las tecnologías no son igualitarias, pero permiten a todos hacer su búsqueda y actuar si entienden sus objetivos y trabajan intensamente para lograrlos. Han construido un instituto para dar formación y trabajo técnico y tecnológico a quién lo solicite. El jefe de computación y fundador de Anthropic, Tom Brown, ve las cosas como un producto de la ingeniería y las matemáticas. La realidad se hace de interacción de elementos y, comprendiendo esas interacciones mediante cálculos multiplicados por millones, será posible, por ejemplo, reducir dramáticamente enfermedades o aumentar resultados en todos los campos, en muy poco tiempo. La clave es pensar la inteligencia artificial como un socio, un colega, un empleado o un mentor superinteligente para llegar al objetivo que busquemos. Es una herramienta del hombre, no su reemplazo, y está sucediendo muy rápido. Se puede multiplicar valor varias veces en un solo año. Hay un cambio de escala e impacto. El objetivo es la innovación, no la automatización de lo existente. Ojalá esto le de poder a cada persona, en un presente imposible de imaginar.

Por Federico Pinedo PARA LA NACION Representante (Sherpa) del presidente argentino en el G20