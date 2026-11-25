Idealistas de lo posible
“Seamos realistas. Pidamos lo imposible”. Fue la pintada que se volvió ícono del Mayo del 68 francés. Y con urgencia fue grito de guerra de los jóvenes idealistas de esos años. Que terminaron en tragedia. O en frustración. O en traiciones. Pero siguió marcando a generaciones. Hasta que nos volvimos hiperrealistas. Para aspirar a mucho más. Pero, de verdad, a exigir cada vez menos. Apenas lo que el hiperconsumismo nos promete. Nos ofrece. Nos escamotea. Y, tantas veces, nos atraganta. Para que nos quedan insatisfacciones elementales. Básicas. Vitales
Cómo no pensarlo cuando viajamos por la Argentina. Y nos acordarnos que hace años éramos realistas y pedíamos autopistas. Porque las rutas eran y son demasiado peligrosas. Hasta que recorremos hoy kilómetros por las autopistas que sí se construyeron y se inauguraron (varias veces) no hace tanto. Para damos cuenta que los peligros volvieron. En demasiados tramos destruidos. Tanto que Waze no solo nos alerta de radares, embotellamientos, accidentes. Cada vez con más frecuencia nos altera con el aviso de “bache en el camino más adelante”. Somos idealistas. Pedimos lo (im)posible. ¡Arreglen las rutas (y autopistas) argentinas! Antes de que desaparezcan. Como pasó, tras la caída del imperio, con los caminos que llevaban a Roma.