1 Los 30 países se dividen en tres: (i) 20 países (66%, incluyendo Chile, Perú y Bolivia) no gravan los préstamos; es la regla mundial; (ii) 5 países (Colombia, Brasil, etc) los gravan mínimamente, 3,75% promedio, menos de un décimo de Argentina; y (iii) 5 países (Argentina, Uruguay, Paraguay, etc) son los que, contra corriente, gravan más los préstamos, entre 10% de Paraguay y el 39% de Argentina, que duplica el promedio de los otros 4 (19,5%) y multiplica por 12 el promedio de los 29 países (3,33%); lo que el mundo grava en un año, acá se grava en un mes.

2 No es sólo cuestión de peso, también de cantidad. Argentina es el único que aplica 4 tributos que inciden en los préstamos: sobre el interés, IVA, ingresos brutos y tasas municipales; y sobre el capital, sellos. China aplica 3; Colombia, Italia y Turquía, 2; y el resto, uno o ningún impuesto.

3 Impuesto al Valor Agregado: según BDO, 23 de los 30 países no aplican IVA sobre interés. El 21% de Argentina está sólo detrás del 22% de Uruguay. Por razones prácticas, BDO no tomó en cuenta cuestiones de bases imponibles. Pero si se computaran efectivamente, Argentina superaría a Uruguay, porque el interés gravable en ambos es incidido por la inflación, que es alta en nuestro país (33% anual) y baja en Uruguay (5%). En México el IVA se aplica al ‘interés puro’, neto de inflación. Gravar los préstamos es un error; pero aplicarlo sobre el interés total en un país de alta inflación es un dislate. Porque este es un impuesto sobre el “valor agregado”, no sobre el “daño agregado”; es “IVA”, no “IDA”. Es ridículo que cuanto mayor sea la ineficiencia del Estado en controlar sus gastos generando inflación, más impuesto pague el deudor. Esto podría solucionarse por decreto, porque no sería una exención (exige ley) sino la definición del valor agregado e interés gravable en un crédito; o bien por ley, por ejemplo, en la próxima ley de presupuesto. Los primeros responsables de gravar créditos con IVA fueron Menem/Cavallo (1992), que lo aplicaron mal por decreto y le dieron la mala idea a gobernadores e intendentes que podían gravar los créditos. Imperdonable error, continuado por los siguientes gobiernos.

4 Ingresos brutos: según BDO, 26 de los 30 países no lo aplican sobre intereses. El 8,75% promedio de Argentina figura luego de Turquía con 15% y antes de Italia 4,90% y Francia 0,31%. Dentro del error de gravar el interés, al menos en el origen se aplicaba sobre el “spread” bancario (intereses recibidos menos intereses pagados), a alícuotas del 4-5%. Ello así porque la actividad de un banco es intermediar entre depósitos y préstamos. Pero en 2004, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, en su afán por recaudar más, “inventó” lo de ampliar la base de ingresos brutos al total de intereses, gravando así al deudor en cabeza del banco. Casi todos los gobernadores (salvo los de Santiago del Estero y San Luis) se copiaron y al tiempo duplicaron las alícuotas, siendo hasta 10 veces las de otras actividades y comparables con las de juegos de azar. Datos del descontrol: el aumento combinado de base y alícuota cuadruplicó (o más) el tributo; los $4,4 billones de ingresos brutos de todos los bancos (2025) equivalen al 70% de todos sus sueldos; a más del triple del impuesto a las ganancias total; y a 1,5 veces toda su ganancia neta (fuente: ABA/ADEBA). Ese costo exorbitante lo termina afrontando el deudor.

5 Tasas municipales: del informe de BDO surge que Argentina las aplica sobre intereses (4,12% promedio), a más del triple del promedio de Colombia 1,61% y China 0,72%. No las aplican los otros 27 países. Estas tasas llegan al 7,5% (La Plata, Córdoba, etc). Al principio, eran insignificantes. Pero una mayoría de intendentes, inspirados en Ibarra, las empezó a calcular sobre ingresos totales (no “spread”), replicando ingresos brutos, y no según el costo del servicio recibido, que es lo que se aprende en la primera lección de Impuestos. El caso “Esso” (2021) era la oportunidad de ponerles un límite; pero la Corte no lo hizo. Convocó a audiencia en la que los expertos recordaron que el concepto de tasa es incompatible con ingresos totales y que consentir esta base generaría un caos fiscal. Las asociaciones bancarias se presentaron como “amigos del tribunal”, alertando que con esa base se agravaría aún más la presión fiscal formal más alta del mundo (Banco Mundial). Pero la Corte no las convocó pese a aplicárseles las alícuotas más altas; tampoco a las asociaciones de consumidores, siendo estos los que afrontan las tasas dentro del precio. Al final, falló en perjuicio de la sociedad civil, validando la base de ingresos totales, con un límite difuso que fue ignorado. Así, impuestizó las tasas e incentivó a más intendentes a excederse con alícuotas cada vez más altas, en especial a los bancos. Luego del daño causado durante 5 años, la Corte reinterpretó la cuestión en el reciente fallo “Mutual La Fraternidad”, limitando el cálculo a los costos del servicio. Tarde, exigirá esfuerzo que los intendentes bajen sus gastos al nivel previo a Esso. Otro error innecesario e imperdonable.

6 Sellos: según BDO, 5 países aplican impuesto de sellos con alícuotas relevantes, siendo Argentina la más gravosa (1,33% promedio provincial, sobre el capital), más del cuádruple del promedio de los otros 4 países (Chile 0,79%, Italia 0,25% e India y Panamá 0,1%). Otros cuatro países aplican montos fijos o porcentajes no relevantes y 21 países no aplican sellos. Recientemente, el gobierno nacional anunció que está dispuesto a compensar a las provincias con el 50% de los recursos que resignen si adhieren a la propuesta de eliminar este gravamen.

7 De cada $1000 de impuestos, las provincias y municipios se llevan $700, por coparticipación de impuestos nacionales, más ingresos brutos y tasas municipales, siendo Argentina el único que aplica dos impuestos subnacionales sobre el mismo interés total. Son más los gobernadores que la Nación los que tienen el poder de disminuir el peso fiscal sobre los préstamos.