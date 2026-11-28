“No hay plata”, inmortalizó Javi aquella luminosa mañana en que le colgaron la banda. Seguimos sin plata, pero hay votos: el Gobierno consiguió –please, no me pregunten cómo, mucho menos cuánto– encaminar leyes fundamentales, como la supresión de las PASO, primer paso hacia la reelección, y el presupuesto nacional. Interesante contrapunto de Javi: le arde la economía, su colina, y canta victoria en el Congreso, dominio de la casta. Gracioso también que gente como Santilli, de bajo perfil hasta hace 10 minutos, ahora me llama para que no me olvide de poner que esta victoria lleva su nombre. Lo opuesto de su colega Juan Mahiques, que estaría por darse a la fuga: Javi no le perdona que la situación judicial de Cheque Tapia se vea cada día más comprometida. “¿Acaso pensás que va a poder justificar una fortuna que está palo y palo con la de Massa?”, lo apuró. Mahiques, un trabajador del derecho, y mucho más del revés, replicó que Cheque tiene un as en la manga: “Va a denunciar que es víctima del lawfare”.

Como Santilli, son legión (Karina, Martín Menem, Ritondo…) los que están saliendo de las cuevas al calor del triunfazo de anteayer y reclaman un lugar en esta columna, lo cual me honra; también me estresa. ¡No es infinita! Además, tengo que atender otros frentes. Cómo olvidarme de Toto Caputo, Pato Bullrich, Santucho, Verbitsky… Y del Presi, claro; si no lo menciono, truena el WhatsApp: “Voy a hablar con Santi Caputo. Veo que no te llegó el sobre”.

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A Toto le están cascoteando el rancho. Que la inflación, el riesgo país, el dólar, la “recesión técnica” informada por el Indec… Y la nota del Financial Times, muy mandril, incluso más que la de The Economist de la semana anterior. Dice que las cosas están tan cuesta abajo que el mercado empieza a temer que Milei pierda las elecciones. La boca se te haga a un lado, FT. Mandril y kirchnerista, qué dirá después del derrumbe, ayer, del dólar y el riesgo. En medio de la tormenta, Toto, un audaz, salió del rancho para negar la recesión: dijo que era una definición “arbitraria”; un error del árbitro, el Indec. Pedí el VAR, Totito.

Tenemos un ministro de Economía con solo tres problemas: Milei, que le zumba permanentemente al oído; sus bajas prestaciones en el micrófono, y la economía.

Cada vez me convenzo más de que se están aprovechando de la mansedumbre post-León XIV del Presi para cocinarlo a fuego lento. ¿Se animarían esos dos pasquines a publicar lo que publicaron con un Javi en modo ventilador? Qué cosa: no toleran ver a un buen cristiano. Van como demonios en busca de la presa, pero se encuentran con que la decisión de no agraviar ni insultar –el mandato papal de “cuidar la palabra”– llegó para quedarse. Un par de días más va a durar.

Toto, ministro de Economía, tiene solo tres problemas: Milei, los micrófonos y la economía

Anteayer celebró, sin descarga de misiles, la aprobación en el Congreso de la reforma orgánica del Banco Central, que ya no podrá financiar al Tesoro. “Se terminaron 91 años de estafa”, posteó. Histórico, Javi: ya justificaste tu mandato, siempre que después no venga un kaki y justifique el suyo. De aquella promesa de no dejar piedra sobre piedra en el banco, a este descorche por haberlo fortalecido. Viva la libertad de tirar cualquier fruta en campaña, carajo.

Otra marketinera en busca de centímetros es Pato Bullrich: cayó nuevamente en la tentación de derramar lluvia ácida sobre el plan económico. “No basta con decir que todo mejorará en 2028, porque hay una elección en el medio”. Qué harás en esas elecciones, Pato. El país quiere saber. Trump, Xi y Putin se lo preguntaron en la cumbre de la semana pasada. Contestame y te garantizo 10 líneas; OK, 20. Entiendo que es difícil saberlo ahora. Como comentaste el otro día en rueda de amigos, hay que pensárselo muy bien. El Pelu debe estar en puntas de pie, deshojando la margarita; sufriendo como sufriste vos cuando te acusó de andar a los tiros por los jardines de infantes. Bueno, ten piedad: eso fue tres años a. de C.; antes de que viniera el Papa.

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No creo que Ana Arias, la decana de Ciencias Sociales de la UBA, haya buscado figuración cuando autorizó (¿o impulsó?) un homenaje a Santucho, fundador del ERP. Apenas quería agradar a Cristina, su numen, y desagradar a Milei. Académica al fin, debe haber buceado en la fraseología del jefe terrorista para dar con una cita que pudiera acompañar la escultura que se iba a erigir en la facultad. Hay una que cuadraba bien con el tributo. Es de 1965. “Para lograr la patria socialista vamos a tener que matar a no menos de un millón de personas”.

Qué lindo terminar con Horacio Verbitsky, “el Perro”, que el miércoles paseó su fina estampa de guerrero de las letras por los tribunales. Tuvo que ir a declarar en la causa por el vacunatorio vip del ministro Ginés González García, durante el reinado de Alberto. Cuánta expectativa por ver cómo justificaba haber sido uno de los bendecidos. Qué explicación daría el implacable mastín, el gran inquisidor, el temible justiciero, adalid de los derechos humanos, acaso la voz más sagaz del periodismo revolucionario. “Me convencieron”, dijo.

Horacio, acabo de tirar un párrafo a la basura.