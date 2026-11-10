Juego o familias

Hay problemas que se instalan en la sociedad de manera silenciosa. Cuando finalmente se hacen visibles, muchas veces ya dejaron una huella profunda en la vida de miles de personas. La ludopatía es uno de ellos.

Detrás de cada situación de juego problemático hay mucho más que una pérdida de dinero. Hay vínculos que se deterioran, proyectos que se interrumpen, angustia y familias que intentan comprender cómo ayudar a un ser querido. También hay jóvenes y adolescentes que encuentran en sus teléfonos un acceso permanente a las apuestas.

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Los datos permiten dimensionar esa exposición. Un relevamiento del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, que reunió a 11.421 encuestas a adolescentes escolarizados de entre 13 y 18 años de 16 provincias determinó que, el 75% vio publicidad o contenidos de apuestas en línea y el 59% no logra diferenciar las plataformas legales de aquellas que operan ilegalmente. Son cifras que deben convocarnos a actuar.

La expansión de las apuestas en línea cambió la dimensión del problema. El juego ya no requiere trasladarse a un establecimiento, está disponible a toda hora, a un clic de distancia. El mismo relevamiento señala que el vínculo con las apuestas comienza alrededor de los 13 o 14 años y crece hacia los 17 o 18. Además, el 79% de quienes apuestan reconoce el riesgo de adicción. Reconocer ese peligro es importante, pero necesitamos herramientas para prevenirlo y acompañar a quienes requieren ayuda.

Debemos preguntarnos qué valores estamos transmitiendo cuando el azar se presenta como un camino hacia el progreso. Durante generaciones, las familias argentinas enseñaron que el estudio, el esfuerzo y el trabajo son herramientas para construir un futuro. Hoy esa enseñanza convive con estímulos que prometen ganancias inmediatas y pueden ocultar consecuencias dolorosas. El trabajo organiza la vida, construye vínculos y permite proyectar; la promesa de dinero fácil puede comprometer todo eso.

Ocho de cada diez adolescentes, según la síntesis del relevamiento, consideran que las medidas actuales para impedir el acceso de menores no funcionan. Esa percepción reclama una respuesta. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a niñas, niños y adolescentes. También deben asumir la suya las empresas de apuestas, los medios de comunicación, las plataformas digitales y quienes promocionan esta actividad.

Desde Fuerza Suma hemos pedido a las señoras y los señores senadores que den tratamiento al proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Lo hacemos en la misma línea de preocupación que la Pastoral Social ha expresado públicamente. Pedimos que esta discusión tenga lugar durante el presente período legislativo: cada demora posterga una respuesta que muchas familias necesitan hoy.

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La sesión legislativa en la que se trató y aprobó en general la ley sobre ciberapuestas y ludopatía Santiago Filipuzzi

Una ley, por sí sola, no resolverá todas las dificultades. Pero puede constituir un paso fundamental para establecer criterios de protección, promover la prevención y fortalecer el acompañamiento de quienes atraviesan una situación de juego problemático. Regular la publicidad, reforzar los controles de acceso y exigir responsabilidad a quienes intervienen en este negocio son cuestiones que merecen decisiones concretas y mecanismos efectivos de cumplimiento.

La escuela, las organizaciones sociales, las comunidades religiosas y los centros de salud también tienen un papel indispensable. Hay una demanda de información y acompañamiento que debemos escuchar. Se necesitan espacios de diálogo, herramientas para las familias y acceso a una atención adecuada. Pedir ayuda debe encontrar una respuesta cercana, sin vergüenza ni estigmatización.

Las diferencias políticas no pueden impedir construir acuerdos cuando están en juego el bienestar de nuestros jóvenes y la tranquilidad de las familias. La prevención de la ludopatía merece una agenda común, capaz de reunir a todos los sectores detrás de un objetivo compartido. Los controles, la educación y la atención deben sostenerse en el tiempo, más allá de una noticia o una discusión parlamentaria.

La Argentina necesita recuperar una conversación pública centrada en las personas. Necesita dirigentes capaces de escuchar lo que ocurre en los hogares y de transformar esa escucha en decisiones.

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Actuar significa cuidar a nuestros jóvenes y defender la posibilidad de construir un futuro mediante el estudio, el esfuerzo y el trabajo. Esa es la responsabilidad que hoy nos convoca. No actuar significa no cuidar y elegir al juego por encima de las familias.

Por Osvaldo Cornide PARA LA NACION Integrante de Fuerza Suma y presidente honorario de CAME