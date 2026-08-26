La alternancia institucional como garantía de futuro para el campo En los momentos de profunda transformación nacional, las entidades centenarias no pueden ser espectadoras pasivas ni quedar entrampadas en la tentación del personalismo; tienen la responsabilidad histórica de predicar con el ejemplo

Por Marcos Pereda PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

Las instituciones verdaderamente sólidas se miden por la vigencia republicana de sus normas y la salud de sus garantías de control institucional, nunca por la cercanía o la buena relación circunstancial de sus autoridades con el poder político de turno.

Una buena relación con el poder podrá ser un activo institucional; pero convertirla en argumento para perpetuarse en el poder es, precisamente, una señal de debilidad institucional. En los momentos de profunda transformación nacional, las entidades centenarias no pueden ser espectadoras pasivas ni quedar entrampadas en la tentación del personalismo; tienen la responsabilidad histórica de predicar con el ejemplo.

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La Sociedad Rural Argentina nació para ser la voz de la producción, un faro de desarrollo y un límite firme ante los avances del poder político sobre la propiedad privada, el fruto del trabajo y la inversión, y la libertad de producir. Para cumplir esa misión con legitimidad, debe regirse por los mismos principios que exigimos para nuestra república: un poder limitado por las normas, limitado en el tiempo y sometido a control, con transparencia y rendición de cuentas.

La alternancia es la garantía de que el ejercicio transitorio del poder nunca se convierta en propiedad de quien lo ejerce. Pero su valor no se agota en limitar el poder: en las instituciones intermedias es también un principio esencial de renovación y vitalidad. La rotación de sus dirigentes abre espacio a nuevas generaciones, forma nuevos liderazgos, incorpora nuevas miradas e ideas y evita que la institución quede atada a las personas o a las concepciones de una determinada conducción.

La alternancia, en definitiva, limita el poder y, al mismo tiempo, regenera la institución

Alternar es también renovar. Una institución que renueva sus liderazgos se mantiene viva, evoluciona y fortalece su capacidad de trascender a quienes circunstancialmente la conducen. La alternancia, en definitiva, limita el poder y, al mismo tiempo, regenera la institución.

El campo argentino necesita una representación gremial fuerte, autónoma, profesional y federal. Instituciones capaces de preservar su independencia frente al poder político, administrar sus recursos con transparencia, rendir cuentas a sus socios, incorporar la diversidad de las distintas realidades productivas y formar permanentemente nuevas generaciones de dirigentes. La fortaleza institucional no consiste en conservar liderazgos, sino en construir organizaciones capaces de renovarlos sin perder continuidad, identidad ni propósito.

Hoy la Argentina demanda una profunda regeneración republicana. El sector agropecuario, motor productivo e histórico de la patria, no puede exigir hacia afuera lo que no esté dispuesto a practicar hacia adentro. La mejor contribución que nuestras instituciones pueden hacer a la república es demostrar, con su propio ejemplo, que el poder es transitorio, que las normas están por encima de las personas y que la renovación fortalece, en lugar de debilitar.

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La alternancia no es, entonces, una amenaza para la continuidad institucional. Es la garantía de que las instituciones puedan trascender a sus dirigentes y proyectarse hacia el futuro.

Por Marcos Pereda PARA LA NACION Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina